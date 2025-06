Ya es oficial: la Unión Europea cambia las normas y ya no vas a poder cargar tu móvil como hacías hasta ahora

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión que vas a casa de un amigo y necesitas cargar el móvil. Y entonces viene la pregunta de siempre, ¿qué cargador necesitas? Pues ya es oficial, la Unión Europa ha cambiado las normas y ya no vas a poder cargar tu móvil como hacías hasta ahora.

Y es que las diferentes compañías de telefonos móviles usaban diversos cargadores. Por un lado, el lighting de Iphone, mientras que en los móviles android estaba desde el miniUSB al USB C, por citar los más comunes. Esto suponía un problema cuando no teníamos nuestro propio cargador, ya que no siempre es fácil encontrar un cargador específico para tu tipo de móvil.

Un móvil cargándose. / Freepik

Pues ya se acabó, y la Unión Europea ha decidido que todos los cargadores sean iguales, independientemente del móvil. Algo que se extiende también a los ordenadores portátiles.

Norma

Con la nueva norma, todos los dispositivos electrónicos deberán tener un cargador tipo USB C. Uno de los que más ha luchado contra esta norma ha sido Apple, ya que no quería perder su exclusivo cable lighting, ni tampoco su macsafe para sus portáties Mac, sin embargo, ha acabado pasando por el aro.