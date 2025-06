Patricia Ramírez, psicóloga: "Dejemos de vender a nuestros hijos en las redes sociales, es algo privado e íntimo"

Con los resultados de la PAU, las redes sociales se han llenado de videos de jóvenes recibiendo las notas y sus reacciones, generalmente, entre lágrimas de alegría o de decepción. Sin embargo, esa no es la única situación en que los estudiantes sufren por ser valorados mediante una nota numérica, desde que se comienza a estudiar es un hecho que sucede constantemente, pero ¿realmente son tan importantes los resultados?. La psicóloga, Patricia Ramírez, lo tiene claro, y dejó a la vista su postura en el pódcast 'ADOLESCRECEN'.

La experta señala que "validar a los hijos mediante los resultados académicos" es una práctica común en muchas familias, esto supone una gran carga para los estudiantes, pues ven que la importancia de su persona depende de un número, lo cual puede desarrollar en diferentes episodios de ansiedad o incluso depresión al no conseguir alcanzar las expectativas. Patricia defiende que hay que valorar siempre a los hijos por su compromiso, el trabajo, el esfuerzo, la disciplina... Es decir, superponer el camino a los resultados y no al revés.

Cuenta de forma anecdótica, cómo ha visto casos de hijos que al recibir una nota de un 8 en biología, por ejemplo, reciben una reprimenda de sus padres por no haber llegado a la máxima puntuación. Pero ¿es realmente necesario llegar al máximo? ¿Va a suponer una diferencia real?

La Pau, en Gijón. / Juan Plaza

Según la psicóloga, no, quizás en el tiempo que no ha invertido en alcanzar la máxima nota, se ha encargado de realizar tareas que le hacen agradan más, como leer, hacer deporte, estar con amigos. Estas actividades, aunque no afecten directamente a los resultados académicos, son importantes en el desarrollo de cada individuo, ya que el tiempo para uno mismo es primordial, así como lo es desarrollar aquellas habilidades por las que se tiene afinidad.

"Las notas hay que cogerlas con pinzas"

Hay estudiantes que tienen mucho talento, habilidad o mayor facilidad para comprender ciertas materias y no dependen de realizar grandes esfuerzos para altos resultados académicos, pero, por otro lado, hay quienes, por diversos motivos (problemas de concentración, falta de explicación correcta de los contenidos o dificultad para comprenderla), no siempre consiguen los resultados relacionados con el esfuerzo realizado, lo que puede ser muy frustrante para ellos.

Sobre la EBAU (actualmente, PAU), señala que es una situación concreta, pero que "a lo largo de la vida habrá muchas más situaciones en las que, poniendo todos los huevos en la misma cesta, no se consiga lo que se quiere". Ante estos eventos, "se debe aprender a trabajar la flexibilidad, para poder adaptarse a diferentes circunstancias y diferentes situaciones".

Finalizando su intervención, aprovechó para pedir que se "deje de vender a los hijos en redes sociales con retos absurdos, exhibiendo un momento tan íntimo y privado como es recibir las notas"