Iker Casillas deja clara su relación con la ex Miss Asturias vinculada a Ábalos: "Qué barato cuesta..."

El terremoto mediático por el caso de corrupción del triángulo Koldo-Ábalos-Cerdán sigue generando bombas informativas todos los días. A veces, con nuevos datos sobre sus amaños y mordidas, y otras, muchas, sobre escándalos sexuales, grabaciones y supuestos enchufes en empresas públicas de amigas y amantes.

La última sorpresa del caso la ha dado hoy la que es conocida en toda esta trama como "Miss Asturias". Claudia Montes, que es como se llama, ha sido entrevista en OKDiario y ha asegurado que ella "no tenía una relación con Ábalos porque en ese momento mantenía una relación con Iker Casillas". Como era de esperar, ese titular se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

El otro protagonista, tampoco se ha callado. El exportero del Real Madrid no ha dudado en subir una publicación a las redes sociales negando cualquier relación con la asturiana. "No he visto en mi vida a esta mujer. ¡Qué barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… más de lo mismo", escribía Casillas indignado.

La gijonesa lleva meses siendo protagonista en los medios, pero el foco sobre ella y su vinculación con Ábalos se intensificó hace semanas, a raíz de un informe que la Unidad Central Operativa (UCO). En ese informe, la unidad de la Guardia Civil apunta a que Claudia Montes formaba parte del "círculo personal" de Ábalos, y que este, a través de Koldo, operó con el entonces presidente de Renfe, Isaías Tabóas, para que fuese contratada por Logirail, empresa para la que trabajó durante tres años. La conocida como Miss Asturias acabó declarando por por videoconferencia desde Gijón ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Sus declaraciones sobre Pedro Sánchez

"Sí sabe, sí. Por informaciones de partido, sabemos que Pedro (Sánchez) sabe que hay más", asegura Claudia Montes, la amiga de José Luis Ábalos supuestamente enchufada en Logirail, del grupo Renfe. La gijonesa, que fue Miss Asturias 2017, ha concedido una entrevista a "Antena 3", que se emitirá la próxima semana, pero algunos fragmentos ya se dieron a conocer este jueves en el programa "Espejo Público" de Susana Griso.

La gijonesa asegura que tanto Ábalos como Koldo le hablaban de forma negativa de Pedro Sánchez: "De todo menos bueno. Todo malo". En la entrevista, Claudia Montes aclara que jamás ha ejercido la prostitución y que no tuvo ninguna relación sentimental con José Luis Ábalos.

Militante socialista acérrima, como informó LA NUEVA ESPAÑA Montes llegó a presentar su candidatura a las primarias del PSOE para ir en la lista electoral al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2023. Sin embargo, se quedó fuera por la falta de apoyos de la Federación Socialista Asturiana y tiró la toalla. "Yo decía: ‘Llego a la política y voy a mejorar el mundo, voy a ayudar a todas las mujeres...’ Yo pensaba eso y se me cayó todo al suelo cuando vi que todo esto es un engaño, y todo mentiras", confiesa en la entrevista.

Claudia Montes, a su llegada a los juzgados para declarar. / Ángel González.

La carta para darse de baja del PSOE

Claudia Montes, sin embargo, ya no es militante socialista después de que se diese de baja en el PSOE con una carta desvelada por LA NUEVA ESPAÑA. La ex miss Asturias, que se ha visto envuelta en la trama de Koldo García por su supuesta relación con el exministro José Luis Ábalos, pidió su salida del partido de Pedo Sánchez en una dura carta remitida a Santos Cerdán, entonces aún secretario de Organización del partido, ahora ya fuera del mismo tras ser señalado como cabeza de la trama del "caso Koldo" para el supuesto amaño de contratos públicos.

La misiva de Claudia Montes acusaba al partido de permanecer "ausente" respecto al "linchamiento" que dice estar sufriendo a raíz de que saliese su nombre en las investigaciones de la Guardia Civil.