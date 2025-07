Alarma por el estado de salud de Eva González: "Mi cuerpo no responde como suele hacerlo"

Al margen de la polémica que rodea a Cayetano Rivera tras su detención en la madrugada del pasado lunes al protagonizar un altercado con la Policía en un conocido local de comida rápida del centro de Madrid, Eva González ha activado todas las alarmas al revelar en redes sociales el problema de salud que le está afectando en su día a día.

A través de sus stories de Instagram, la modelo ha compartido una imagen muy seria en una clínica, sincerándose sobre los motivos que le han llevado a ponerse en manos de los médicos. "Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo", ha confesado, apuntando que el motivo de este bajón físico podría deberse a que "el volumen de estrés y de trabajo creo que no ayuda mucho".

De ahí que aprovechando un hueco en su apretada agenda, ya que está inmersa en las grabaciones de la nueva temporada de 'La Voz' haya visitado a uno de sus médicos de confianza, especializado en medicina estética. "Hoy por fin he encontrado el hueco para ir a verlo. Me ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible", ha asegurado positiva, convencida de que este 'chute' de vitaminas servirán para recupear la energía.

Tras someterse a este tratamiento para oxigenar su sangre, Eva se enfrentaba a las preguntas de la prensa sobre la detención de su exmarido a su regreso a su domicilio y, rotunda, ha marcado distancias con Cayetano y ha evitado salir en defensa del torero, insistiendo en que no es a ella a quien tenemos que preguntarle por la polémica en la que está envuelto el padre de su hijo Cayetano, del que se separó en octubre de 2022 después de 13 años de relación.