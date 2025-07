Así fue el fiestón de Sofía Vergara en España: cena íntima y baile con rostros conocidos

Sofía Vergara ha visitado Madrid para presentar Toty, su marca de belleza junto a Cantabria Labs y uno de los secretos de la espectacular belleza que luce la actriz colombiana a sus 52 años. Un paso por Madrid en el que, además de derrochar simpatía ante las cámaras, también tuvo tiempo para celebrar el lanzamiento de su firma junto a rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Lola Índigo, Vicky Martín Berrocal, o su hija Alba Díaz, con los que disfrutó de una cena privada muy especial que la protagonista de 'Modern Family' no dudó en compartir a través de sus redes sociales tras confesar que es una apasionada de nuestro país.

"Yo he venido a España muchísimas veces. Durante toda mi vida me han fascinado mis mejores amigos. Y una de las cosas que más me gustan hace mucho tiempo, yo diría que 10 años o más, son los productos de aquí. Siempre he sabido que son mejores los bloqueadores, tienen menos químicos que en Estados Unidos, sirven más" ha expresado durante el evento de presentación de su marca, revelando que llegó incluso a llenar maletas con un maquillaje compacto con color 'made in Spain' que para ella era "magia porque cuando me lo echaba, quedaba maquillada todo el día y era espectacular".

"Y una vez en una conversación con mi manager le dije, nosotros nos deberíamos copiar este producto. Copiémoslo y lo vendemos en Estados Unidos, que es perfecto. Y Luis me dice, 'pero ¿por qué tienes que ser tan colombiana? ¿Por qué no nos tenemos que robar eso? ¿Por qué nos tenemos que copiar a la fórmula? ¿Por qué no buscamos quiénes son los de Cantabria Labs y veamos de pronto les interesa hacer algo con nosotros? y bueno, aquí estamos" ha explicado entre risas, revelando cómo surgió su colaboración con la marca de belleza cántabra.

Su rutina de belleza para lucir un cutis perfecto, como nos ha contado, es sencilla: "Tengo muchos productos, pero por lo general me lavo la cara, me echo enseguida mi CC cream, porque vivo en Los Ángeles o en Nueva York, y entonces siempre quiero estar protegida por el sol. Tengo rosacea, entonces no me puedo echar muchísimas cosas a la vez, entonces me gusta por eso también tenerlo simple. Y ya, y en las noches sí, me lavo la cara, me he hecho mi reforma y me voy a dormir".

No es su único secreto para estar más espectacular ahora que hace 20 años, ya que como ha revelado, hace deporte e intenta cuidar su alimentación. "Ahora que ya estoy más viejita, la próxima semana 53, sí me toca cuidarme más. Antes era un poquito más, como que hacía gimnasia cuando podía, comía lo que quería. Ya me toca cuidarme, me toca concientizarme. Trato de dormir bien, porque si no pues además estoy trabajando mucho todo el tiempo. Ahora me estoy muriendo del jet lag porque antes no me daba tanto. Trato de comer saludable, de hacer ejercicio, pero todo en moderación, porque sí me gusta pasármela bien y disfrutar" ha apuntado divertida, dejando claro que a pesar de su edad no renuncia "a los mismos pelos largos y los mismos escotes de hace 30 años. Así que a mí me encanta todo eso y me encanta así".

"Sentirme que tengo el pelo lindo, que estoy arreglada, que me siento bien, que estoy bien vestida. Siento que cuando pongo esfuerzo, me siento mejor a que estar descuidada. Eso cada uno es diferente. Pero en mi caso, me encanta saber que estoy haciendo las cosas como para ayudarme un poquito. Y en serio, no sé si nada de eso va a servir, es verdad. Pero por lo menos me siento que me estoy cuidando. A las latinas nos gusta sentirnos bien" reconoce.

Su marca se llama 'Toty', como ha explicado, "porque es mi sobrenombre. ¿Ah, sí? Sí, todo el mundo me dice Toty. Bueno, la gente que me conoce, si son de Barranquilla me dicen Toti. Si estoy en la calle en algún sitio en Japón y alguien me dice Toty, ya yo sé que es de Barranquilla o alguien que me conoce desde que estoy jovencita. Cómo le íbamos a poner a la marca, pero queríamos que fuera algo muy orgánico, muy mío, y le pusimos Toty".

Una cita muy especial en la que la actriz se ha confesado una apasionada de España: "Me encanta la comida. Me encanta estar aquí. Me encanta todo, todo lo que es España, los hombres de España. Me encanta el clima. Me encanta. Uno de los viajes más lindos que yo hice fue en un tren. Imagínate, hace como treinta y pico de años en el Al-Andalusia Express. Yo no sé si eso existe todavía. No existe. Era buenísimo. Fue espectacular, la verdad" ha rememorado.

Un paso por nuestro país al que Sofía ha puesto la guinda disfrutando de una fiesta en la que se arrancó a bailar con Vicky Martín Berrocal derrochando complicidad, y una cena íntima a la que asistieron, entre otros, la diseñadora, Lola Índigo o Eugenia Martínez de Irujo, emocionadas por poder compartir un rato con la estrella colombiana.