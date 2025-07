La Policía Nacional avisa: este es el trámite obligatorio que debes hacer si tu hijo menor viaja al extranjero este verano

Llegan las vacaciones de verano y con ellas los viajes nacionales o al extranjero. Pero, cuiado, que si el que viaja es un menor, hay un trámite que quizá desconocías y que debes cumplir. Así lo recuerda la Policía Nacional a través de sus redes sociales. Se trata del permiso de viaje para menores.

Una agente explica con un vídeo en X (antiguo Twitter) en qué consiste y dónde se puede solicitar. Respondiendo a cinco preguntas básicas, la Policía Nacional aporta toda la información necesaria sobre este procedimiento obligatorio.

Primera pregunta: ¿A quién va dirigido? "Uno, a menores que viajan solos al extranjero, y dos, a menores con asultos que no es el padre, la madre o el tutor legal", contesta la agente.

Segunda: ¿Es necesaria la presencia del menor en dependencias policiales? "No, solo es necesaria la presencia de uno de los progenitores".

¿Qué sucede cuando el menor viaja con uno de sus progenitores? "En este caso, no es necesaria la autorización de viaje", aclara la Policía Nacional, que dice más. "Pero sí hay países que la exigen, por lo que es necesario informarse previamente. No obstante, es frecuente que uno de los progenitores de autorización al otro para que viaje con el menor. Así se evitan problemas durante el viaje".

En la Policía o en la Guardia Civil

¿Dónde puedo solicitar este permiso? "Tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil y el trámite es completamente gratuito"

¿Qué documentación es necesaria? "El DNI o pasaporte en vigor de la persona que va a comparecer en dependencias policiales, el DNI o el pasaporte en vigor del menor y documentación oficial adicional que acredite la patria potestad", señala. Por ejemplo, el libro de familia.

En la página web de la Policía Nacional hay más información sobre este permiso. Así, por ejemplo, detalla que no es necesario este documento "si el menor viaja en compañía de cualquiera de sus representantes legales (progenitores o tutor/es); no procede para los menores que entren en España o para los menores españoles que residan habitualmente fuera del territorio nacional; tampoco es necesaria para los menores extranjeros que se hallen de visita o en tránsito en España; y no es objeto de la autorización presentarla a las compañías de transporte, sino que es para presentarla en los pasos fronterizos".

Consulta aquí la guía completa para consultar la tramitación de este permiso