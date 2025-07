Se entera 12 años después de que su padre ha sido asesinado y pide una indemnización a Justicia

El Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite un recurso que podría sentar jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia: determinará si un hijo de un hombre asesinado tiene derecho a ser indemnizado cuando no fue informado del crimen ni del proceso penal abierto, lo que le impidió personarse como acusación particular y reclamar una indemnización. En su día Justicia había alegado que el joven se enteró del crimen 12 años después de que tuviera y lugar y, además, ya por aquel entonces llevaba más de una década sin hablar con su padre por lo que no se habría producido el daño moral que alegaba el demandante.

El caso lo protagoniza el hijo biológico de un hombre que fue asesinado en Valencia en 2007. En aquel momento, el ahora demandantes de la indemnización llevaba años sin contacto con su padre —había abandonado el hogar con 15 años—, y no tuvo conocimiento del crimen hasta casi doce años después de que este tuviera lugar. En el juicio penal, el condenado por asesinato fue declarado insolvente y no abonó la indemnización de 30.000 euros que sí fue reconocida a la abuela de Héctor. El hijo denunció entonces un “funcionamiento anormal” de la Administración de Justicia por no haberle ofrecido la posibilidad de ejercer su derecho como perjudicado ya que ni se enteró de que se estaba celebrando el juicio penal.

La Audiencia Nacional desestimó en su día la demanda, considerando que la desvinculación personal y familiar entre padre e hijo justificaba la ausencia de comunicación. Pero ahora, el Supremo abre la puerta a revisar el caso, al detectar interés casacional en determinar si la falta de ofrecimiento de acciones a los derechohabientes de la víctima puede generar responsabilidad patrimonial del Estado, incluso si existía un distanciamiento afectivo entre ambos.

El Alto Tribunal recuerda en la primera resolución que emitió hace varios días por este caso que ya existen precedentes en instancias inferiores —como una sentencia de la Audiencia Nacional fechada en el año 2002-, que reconocieron el daño causado por esta omisión procesal. Sin embargo, hasta ahora el Supremo no se había pronunciado sobre esta cuestión, lo que otorga especial relevancia a este nuevo recurso de casación.

La resolución final permitirá aclarar si la justicia debe realizar un esfuerzo activo por localizar a posibles víctimas indirectas en casos penales graves, y si el olvido o el silencio administrativo puede considerarse una vulneración indemnizable de derechos fundamentales. La Sección Quinta del Tribunal Supremo será la encargada de dictar sentencia en los próximos meses.