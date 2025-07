Todo un verano (también para niños y jóvenes) en el que zambullirse en los libros: las mejores lecturas para estas vacaciones

Un buen padre vale por cien maestros. Jean-Jacques Rousseau

Los jóvenes necesitan tomar a diario, precisamente en el tiempo estival, baños de lenguaje. Que vean leer. El ejemplo es decisivo desde la más tierna infancia, pues no nacemos lectores, nos hacemos lectores, principalmente con el apoyo académico y familiar. La letra con letra entra. Todos nuestros goces son aprendidos, imitados. Solo los portadores de virus pueden transmitir el virus. En resumen, es importante compartir y dialogar sobre los libros leídos. "El colegio no me ayudó tanto como mi padre a la hora de aprender a leer", asegura la protagonista de "La ladrona de libros" de Markus Zusak.

PRIMEROS LECTORES

Animales salvajes

Libro Flotador. SM, 2024

Páginas plastificadas con cuatro preguntas y las respuestas ilustradas o animales escondidos que se descubren al sumergir el libro en el agua. Una vez seco, los animales vuelven a desaparecer. Ideal para acompañar y compartir los necesarios "baños de lenguaje". Ilustraciones de Teresa Bellón.

La elefanta

Jungyeon Kang. Corimbo, 2024

Para introducirse en la numeración, del 1 al 10, con animales humanizados, de un oso hasta diez mariposas. Ideal para ser narrado por su estructura reiterativa. Formato apaisado, letras mayúsculas e ilustraciones en color a doble página y colores muy brillantes obra de Lilia. Traducción de María Ros.

Mi primer libro de las palabras

Eric Carle. Beascoa, 2024

En total, diez palabras. Hay que relacionar palabras -gato, coche, casa…- e ilustraciones en color. Obra del clásico autor e ilustrador norteamericano (1929-2021), en formato bolsillo y edición en cartoné y páginas semipartidas. Traducción de Victoria Blanco.

A PARTIR DE 6 -7 AÑOS

Perla, la súper perrita

Isabel Allende. Penguin Random House, 2024

Narrado en primera persona por "Perla", una perra adoptada y con dos súper poderes: hacer que todos la quieran y rugir como un león. Su hermano humano es Nico, acosado en el colegio. "Perla" le enseñará a usar su segundo superpoder y hacer huir a los abusones. Incluye una cariñosa introducción de la autora (Chile, 1942): "‘Perla’ es mi mejor amiga. A menudo nos reunimos para conversar en guau, un idioma que hablo, además de español, inglés y miau". Ilustraciones de Sandy Rodríguez, a veces a doble página.

Mis viajes con papá

Lorenzo Silva. Bruño, 2025

A la joven protagonista le encanta viajar con su padre, siempre abriendo los ojos y los oídos. Y los viajes más importantes son por la noche, antes de dormir, cuando él le cuenta historias de "El Quijote", Peter Pan, "La isla del tesoro"… Es una loa al amor paternal, a la importancia de la narración oral y de compartir la lectura desde las primeras edades. Edición en papel satinado y con geniales ilustraciones a todo color de Anna Clariana.

La bella despierta

Géraldine Maicent. Anaya, 2024

Reescritura del clásico "La Bella Durmiente", con desenvoltura e ilustraciones muy detallistas, en ocasiones a doble página. Tras cien años dormida el príncipe la traslada a una nueva época, en la que ella se apunta a yudo y él aprende a usar la rueca. Traducido por Eva Girona.

Portadas de "Palabras de Caramelo" y la adaptación infantil de "La Regenta". / LNE

A PARTIR DE 9 AÑOS

Cipi

Mario Lodi. Loqueleo, 2016

Protagonizada por un gorrión listo, travieso e inquieto. Contado con poesía y medido dramatismo. Del protagonista aprenderán el valor de la amistad y la tenacidad, a luchar contra la maldad y el respeto a la Naturaleza. Como regalo, un precioso vocabulario oral preñado de imágenes y metáforas: "Bola de fuego" para el sol, "cinta de plata" el río… Obra clásica del autor italiano (1922-2014). Traducida por Carmen Santos e ilustrada por Carles Ballesteros.

Palabras de Caramelo

Gonzalo Moure. Anaya, 2024

Kori es un niño saharaui sordomudo. Su mejor amigo es un camello al que bautiza como "Caramelo" por la tonalidad de su piel. Observa el continuo rumiar del camello y piensa que le está hablando, así que él también habla al camello. De mayor aprenderá a hablar y se convertirá en un gran poeta. En tono cálido y emotivo. Nueva edición en formato álbum, ilustrado en color por María Girón.

A PARTIR DE 11-12 AÑOS

Clarín, ¡cuéntanos un cuento! (La Regenta)

Vicente García Oliva. Pintar-Pintar, 2024

Con ocho capítulos e ilustraciones en color a modo de collage de Antonio Acebal. Síntesis amena del clásico "La Regenta". El primer capítulo incluye breves apuntes biográficos del autor, Leopoldo Alas Clarín (1852-1901), el resto está dedicado a las desventuras de Ana Ozores en la provinciana Vetusta.

Mujeres que jugaban al escondite

Raquel Díez. Algar, 2025

Loa poética que visibiliza las hazañas intelectuales de 44 personalidades femeninas de la talla de María Moliner, María Zambrano, Frida Kahlo, Clara Campoamor, Jane Austen y Virginia Woolf, por citar algunas. Edición en cartoné y repleto de geniales retratos ilustrados, de Tamara Durán. Prólogo de Elisa Constanza Zamora Pérez.

Cuando fuimos tortugas

Mar Benegas. Nube de tinta, 2025

Diario secreto de un niño de nueve años, adoptado con su hermana melliza: "Una compañera de curso dijo que los hijos vienen de la barriga de sus madres. Nosotros vinimos a casa en coche". Acosado por sus compañeros, el chiquillo imagina que su madre es una tortuga. Con textos en cursiva, cubiertas de cartoné, ilustraciones en blanco y negro de Alicia Varela, Nuria F. Mateos y Ana Montero y fotos en blanco y negro.

A PARTIR DE 14 AÑOS

Gustavo, un friki en la ESO

Maite Carranza. Loqueleo, 2025

Gustavo, 12 años, con astigmatismo, bajito y delgaducho, empieza el instituto muerto de miedo. Se hace el enfermo para no acudir a clase. Un relato sobre la metamorfosis preadolescente y el acoso. Incluye términos coloquiales -flipar, guay, mecachis, calentorros…- e incide en el valor de la lectura: "La biblioteca era su refugio natural".

La dama de Ceilán

Ana Alcolea. Anaya, 2023

Fernando pasa el verano con el viejo farero Baltasar, lector de grandes relatos clásicos como "Moby Dick", "Guerra y Paz", "La Regenta" y "El conde de Montecristo", que le cuenta sus aventuras de navegante y sus amores en Ceilán. 61 breves capítulos, con la mejor terapia para los desamores juveniles: viajar con las palabras, escuchar y compartir.