Obligan a readmitir a un trabajador al que despidieron por pillarle tocando la guitarra durante una baja laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado improcedente el despido de un trabajador de una empresa que había sido fulminado tras ser grabado tocando la guitarra en un concierto de rock mientras se encontraba de baja médica por una lesión en el hombro. El tribunal concluye que dicha actividad no demuestra deslealtad ni interfiere en su recuperación, y condena a la empresa a readmitirlo o indemnizarlo con más de 95.000 euros.

El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando el hombre, operario con categoría de oficial de primera y una antigüedad de casi 30 años en la compañía, participó en un festival local como guitarrista. Llevaba desde diciembre del año anterior en situación de incapacidad temporal por una tendinopatía en el hombro derecho, con rotura parcial del supraespinoso. Su empresa, al enterarse de su actuación por un vídeo difundido entre compañeros, lo despidió argumentando que su conducta era incompatible con la baja y que suponía una simulación de enfermedad.

Sin embargo, el tribunal considera que tocar la guitarra no exigía movimientos contrarios a su recuperación ni ponía en duda su incapacidad laboral. Tampoco se trataba de una conducta dolosa o fraudulenta, sino de una actividad lúdica que no comprometía ni su salud ni su relación laboral. La empresa no logró demostrar que su actuación agravara la lesión ni retrasara la intervención quirúrgica pendiente, por lo que se descarta la transgresión de la buena fe contractual.

Una indemnización de 95.000 euros

Además, el tribunal rechaza que el despido tuviera motivaciones discriminatorias por razón de enfermedad, pero subraya que la sanción fue desproporcionada y carente de justificación. La empresa ahora demandada deberá elegir entre reincorporar al trabajador o abonarle una indemnización de 95.430,97 euros.