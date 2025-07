Yess Castro, reina de las calles: la primera mujer en participar en KOTS, la pelea más extrema del mundo

Yess Castro no le contó a su pareja que se iba un fin de semana a Goteborg (Suecia) a participar en un combate extremo sin reglas. Cuando regresó a España, totalmente amoratada y con un trozo de mejilla arrancado por un bocado de su rival, procedió a explicárselo: "A ver, te cuento..."

Y le contó, entre otras muchas cosas, que había hecho historia. Yess Castro, mexicana afincada en Guipúzcoa y con nacionalidad española, se ha convertido en una pionera mundial. Es la primera mujer (junto a su rival, la argentina Sofía Landi) en participar en KOTS. Que para quien no lo sepa, es el circuito de lucha más sangriento y peligroso del mundo.

KOTS es un campeonato tan masculino que lo lleva hasta en el nombre. Porque KOTS es el acrónimo de King Of The Streets. King, que significa rey. Y Yess Castro ha sido la primera en desafiar esa norma para ser la primera Queen, la reina de las calles. Pero antes de llegar ahí, ha caminado un largo camino.

Yess, durante un lance de la pelea en una nave industrial de Goteborg (Suecia) / Cedida

La vasca de Sinaloa

Dicen que los de Bilbao nacen donde quieren. Los vascos en general. Y Yess es el ejemplo: es una vasca nacida en Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa. "En 2020, en plena pandemia mundial, decidí venir a España. Caí en Donosti porque de ahí es mi pareja. Y me gustó tanto lo que vi, me sentí tan bien, que decidí venirme a vivir. Volví a México solamente para cerrar mi vida allí: vender mi coche, mis pertenencias, despedirme de la familia y los amigos".

Su vida en México era bastante cómoda. Había estudiado Comercio Internacional y tenía una empresa de hidrocarburos que funcionaba razonablemente bien. Pero lo suyo con España fue un flechazo. Lo dejó todo "y empecé a trabajar de albañil en San Sebastián. Yo no tenía ni idea del oficio, la verdad. Pero un día vino uno a casa a arreglar una avería. Y me gustó tanto lo que hacía, que le pregunté su me podía enseñar. Empecé pintando y acabé trabajando para él durante un año".

De ahí pasó al camión: "En realidad quiero entrar al cuerpo de bomberos, me estoy preparando las oposiciones. Pero a mí siempre me gusta implicarme al máximo en cualquier cosa que hago en mi vida. Y pensé que primero debía familiarizarme con el camión. Así que me saqué el carnet C... y de camionera trabajo ahora".

Yess Castro, reina entre reyes / Cedida

Boxeo mexicano

¿De dónde le viene la pasión por las peleas?: "En México yo iba al gym. Y allí tenemos el boxeo muy interiorizado, es parte de nuestra cultura. Yo boxeaba pero sin rivales, solamente a aprender el deporte". Fue en España donde conoció "el K1. Mis entrenadores me vieron talento y a partir de ahí empecé a pelear".

"¿Mis primeros combates? Los perdí todos", ríe ahora, en conversación con EL PERIÓDICO. "Pero yo lo daba todo. Perdía porque solamente tenía los fundamentos, pero aún no tenía experiencia en peleas. Pero yo le ponía tanta pasión, que la gente pensaba que yo había ganado el combate, que el árbitro me había robado".

De eso hace 3 años. Tiempo en el que aprendió, evolucionó y conoció el MMA (Artes Marciales Mixtas). "Yo entreno 4 horas al día. Boxeo, judo, jiu-jitsu. Me lo tomo todo muy en serio, es mi filosofía de vida". Una rápida evolución que hizo que acabase en el radar del influencer Jordi Wild y su archiconocida velada 'Dogfightwild'. "Me propuso mi entrenador, Gonzalo Campos, y yo acepté encantada". Un combate contra Shuki Yamila, una luchadora más experimentada que ella. La pelea duró 15 minutos y Yess se impuso con claridad. Fue su presentación en sociedad. Había nacido una estrella.

KOTS

¿Cómo se produce esa escalada de violencia, de pasar de Jordi Wild al KOTS?: "Bueno... yo soy de Sinaloa. No me asusta cualquier cosa. Crecer en México en nuestro tiempo te obliga a naturalizar la violencia", reconoce. Por eso no se espantó cuando recibió la llamada de Franco Tenaglia, el célebre luchador argentino que ha peleado en los circuitos más sangrientos del mundo, como el mencionado KOTS o Bareknuckle, el campeonato de boxeo sin guante creado por Conor McGregor.

A oídos de Tenaglia ya había llegado la evolución de la brava vasca mexicana. "Me llamó y me dijo "piénsatelo muy bien". Yo le dije que no tenía nada que pensar, que necesitaba una experiencia así. No quería que me lo contaran". Lo siguiente fue la llamada de la organización de KOTS desde Suecia para confirmarle que estaba dentro.

Hasta entonces, ella Yess no veía este tipo de peleas: "La primera que vi fue la que se disputó en una plaza de toros en España", la misma en la que el catalán Álex Samurai perdió la visión de un ojo, tal y como explicamos en EL PERIÓDICO. Pero eso no fue óbice para que Yess diese a los suecos el "sí, quiero" de inmediato: "Me pareció un combate visualmente precioso. La sola idea de poder pelear para KOTS me emocionaba. Pero aún más el hecho de convertirme en la primera mujer en combatir allí".

Yess y Sofía, durante el pesaje previo a la primera pelea femenina de la historia de KOTS / Cedida

Volver a nacer

En Suecia "me trataron como una reina. Me hospedaron en un hotel de Goteborg y el día del combate me llevaron a una nave industrial. Allí conoció a Abner Lloveras, el catalán con más apariciones en KOTS: "Un tipo magnífico que me ayudó y me dio algunos consejos que me vinieron muy bien, porque a mí me faltaba experiencia en combates de suelo".

Su contrincante se presentó media hora más tarde de lo estipulado: "Pensé que se habría cagado, pero no. Simplemente llegó tarde". A tiempo para zurrarse de lo lindo con Yess. El combate duró más de 10 minutos y Yess protagonizó un momento viral. "Me tenía estrangulada con un mataleón. La cámara que graba los combates se puso frente a mí para captar mi cara de dolor... y yo lo que hice fue sonreir y lamer el brazo de mi rival".

Tras unos interminables intercambios de golpes, la argentina consiguió apresar su brazo en el suelo: "Yo venía de habérmelo partido en otro combate, precisamente por no querer rendirme. Cuando vi que me iba a romper el codo de nuevo, decidí tocar el suelo y dar el combate por finalizado".

El espectáculo que dieron, no obstante, fue tan potente, "que cuando vino el Boss (el jefe de KOTS) a decretar la victoria, nos subió la mano a las dos. Tras la pelea, mientras me curaban, me puse a llorar. Pero no de dolor, sino de éxtasis. Fue como volver a nacer".