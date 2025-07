El Supremo rechaza declarar pareja de hecho a una mujer que convivió 19 años sin registrarse: “la voluntad de unirse debe formalizarse”

¿Puede ser considerado alguien pareja de hecho (sin llegar a matrimonio) de otra persona sin tener ningún papel firmado? El Tribunal Supremo ha confirmado la desestimación de una demanda presentada por una mujer que solicitaba que se reconociera judicialmente la existencia de una unión de hecho con su expareja tras 19 años de convivencia. La Sala de lo Civil de este Alto Tribunal sostiene que no basta con haber convivido y compartir bienes para que se declare la existencia de una pareja estable con efectos legales, si no hay una voluntad clara, recíproca y formalizada de constituir una unión con reconocimiento jurídico.

La demandante alegaba haber vivido con su pareja entre 1997 y 2016, compartir domicilio, criar juntos a la hija del demandado y disponer de cuentas bancarias comunes. Pedía que se le reconociera una compensación económica similar a la de las parejas casadas en régimen de gananciales. Sin embargo, tanto el juzgado como la Audiencia Provincial de Madrid y ahora el Supremo han rechazado esa pretensión. Según la sentencia, no se puede presumir la existencia de una pareja de hecho con efectos patrimoniales solo por la convivencia o por la vida familiar compartida.

La convivencia no hace pareja (según el Supremo)

En una sentencia que se acaba de hacer pública el Tribunal Supremo recuerda que en ausencia de inscripción en un registro oficial de uniones estables o de un pacto expreso entre las partes, los tribunales no pueden declarar la existencia de una unión de hecho con valor jurídico. Añade que las parejas no casadas deben pactar voluntariamente cómo compartirán su economía y sus bienes, y que si no lo hacen, la ruptura no genera derecho a indemnización, aunque se haya convivido durante años .