La polémica envuelve a la Barbie con diabetes tipo 1

Perfectamente equipada con un monitor continuo de glucosa en el brazo para controlar los niveles de azúcar en tiempo real, bomba de insulina en la cintura, cinta adhesiva para sujetar el sensor, un pequeño bolso con todo lo esencial que los pacientes como ella pueden necesitar fuera de casa y, por último, con un vestuario que no ha sido diseñado al azar, puesto que el estampado de lunares es todo un guiño a los símbolos de concienciación sobre la diabetes.

Hace escasos días y de la mano de Fundación DiabetesCERO, en el caso de España, Barbie presentó su primera muñeca con diabetes tipo 1, un lanzamiento que fue celebrado por pacientes y asociaciones al considerarlo "una oportunidad única" para mostrar con naturalidad la realidad de millones de personas a nivel internacional y "un gran paso" para la representación, inclusión y visibilidad de toda la comunidad. Sin embargo, esta alegría inicial entre pacientes y familiares ya se ha visto empañada por la lluvia de críticas que ha suscitado esta nueva barbie entre una parte de la sociedad que, en menos de una semana, ya ha sido objeto de polémica en las redes sociales.

"¡Hasta los juguetes ya vienen enfermos!", "el mercado no tiene límites" o "¡cuánta tontería hay que ver!", son algunos ejemplos de los comentarios vertidos en redes y que han sorprendido por completo a las familias y entidades de pacientes, puesto que creían que las campañas de sensibilización "ya eran suficientes" y lo sucedido con la nueva muñeca de Mattel les ha constatado que "son claramente insuficientes". Es la conclusión que extrae la presidenta de la Asociación de nenos e xente nova con diabetes de Galicia (Anedia), María José Rego.

"En las asociaciones estábamos felices –afirma–, porque es algo que llevamos trabajando desde hace tiempo y que echábamos de menos en los juguetes, y de repente nos hemos encontrado con un rechazo de una parte de la sociedad y que ha sido a nivel mundial. Y claro, pensábamos que habíamos avanzado, pero con estos comentarios lo que vemos es que todavía queda mucho y que hay mucha desinformación sobre la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune y que no se puede prevenir con dieta o ejercicio".

Paciente diabética de 30 años y vocal de Anedia, Arantxa Costas, completa el testimonio de María José Rego indicando que "en toda la comunidad nos quedamos sorprendidas ante esta reacción negativa, porque en vez de tener un impacto positivo a nivel general, a excepción de la gente con diabetes, el resto de comentarios eran negativos y exagerados".

La barbie con el sensor. / FdV

Relevancia del lanzamiento

Ambas defienden la relevancia del lanzamiento de esta muñeca, que para ellas refleja fielmente "el reto diario que supone convivir con diabetes", y Arantxa Costas analiza que "es importante que exista porque, en primer lugar, da visibilidad. A día de hoy sigue pasando que las personas que usan bombas o sensores escuchan comentarios como que si es un parche para dejar de fumar, un reproductor mp3 o un Tamagotchi, por eso es importante, porque con esta barbie se puede conocer realmente el tratamiento y normalizarlo. Y, por otra parte, porque puede ser un símbolo de representación a nivel infantil. Igual que hay barbie médica, pues esto es un símbolo para que los niños y niñas vean que no por usar bomba y sensor son diferentes". En este sentido, esta vocal de Anedia comenta: "De hecho, yo compré tres: dos para regalar, una a una niña de Anedia con diabetes y otra para mi ahijada, porque me ve con la bomba y sensor y así puede verme en la muñeca, y otra para mí precisamente por esto, porque me veo representada y me sale esa niña interior que se sentía diferente".

María José Rego, madre de un chico con diabetes que debutó con apenas cuatro años, apunta que "esta muñeca también es un recordatorio de la suerte que tenemos de vivir en un país en el que tenemos derecho a una bomba y un sensor, que en otros países no es así, incluso el acceso a la insulina es un sueño, así que es una barbie privilegiada". La presidenta de Anedia también hace especial hincapié en que esta nueva barbie permite acercase a toda la sociedad a la realidad de los pacientes diabéticos, pediátricos y adultos, "que muchas veces tienen que comer y beber en clase o en su puesto de trabajo, por ejemplo, porque se usa la comida como medicación y es necesario para su supervivencia y para no acabar en el hospital".