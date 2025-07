Antoni Forner Cuenca, científico: "Reducir emisiones es el gran reto de nuestra generación"

Hablamos mucho sobre los impactos y los riesgos asociados al cambio climático pero poco sobre las soluciones que nos permitirían frenar su avance. Tu proyecto es un ejemplo en este sentido.

Así es. Estamos ante un reto mayúsculo, quizás el más importante de nuestros tiempos. Reducir emisiones y acelerar la transición energética es, sin duda, el gran desafío de nuestra generación. Se trata de seguir viviendo como vivimos, pero sin emitir dióxido de carbono. Y eso implica transformar todos los sectores, desde el transporte y la producción de electricidad, cemento, ropa, y plásticos. Todo lo que ahora se hace generando millones de toneladas de CO₂ debemos aprender a hacerlo sin emisiones.

Y en tu caso, tu equipo y tú trabajáis para lograrlo desde un laboratorio.

Sí. En mi carrera científica me he especializado en tecnologías electroquímicas, que consisten en transformar moléculas químicas en energía eléctrica y viceversa. Esto es clave para un futuro en que tendremos mucha electricidad renovable y que necesitaremos herramienta para almacenarla o, por qué no, hacer otras cosas como producir hidrógeno. Uno de nuestros grandes proyectos es el desarrollo de baterías de flujo, que son diferentes a las baterías convencionales.

¿En qué se diferencian las baterías que estáis desarrollando de las que, por ejemplo, podría tener yo en mi móvil?

Más allá del tamaño, las baterías en las que trabajamos usan líquidos para almacenar grandes cantidades de electricidad. Y algo aún más importante. Están hechas con compuestos baratos y abundantes, para que sean realmente sostenibles. Por eso trabajamos con prototipos basados en hierro, un material abundante, reciclable y no crítico.

¿En qué fase se encuentra ahora mismo vuestra investigación?

En mi laboratorio tenemos la suerte de estar trabajando en distintos proyectos a la vez. Algunos proyectos son de ciencia básica, por ejemplo, entender cómo reaccionan las moléculas de hierro sobre una superficie. Eso es pura investigación fundamental. Pero también tenemos líneas aplicadas, como el desarrollo de electrodos porosos sostenibles para baterías de almacenamiento a gran escala. Hay proyectos que podrían estar en el mercado en dos o tres años. Y otros, como las nuevas baterías, más disruptivas, probablemente tardarán entre cinco y diez años en aterrizar.

¿Y qué impacto esperáis tener si estos proyectos llegan a buen puerto? ¿Cómo podrían contribuir a la transición energética?

Mi objetivo principal como científico y profesor universitario es generar conocimiento y formar a las nuevas generaciones. No obstante, somos muy conscientes de que nuestro trabajo en el laboratorio tiene un objetivo concreto que es hacer frente a un problema tan urgente como es el cambio climático. La creación de sistemas de almacenamiento eléctrico barato es esencial tanto para los operadores de campos solares o eólicos actuales como para, en general, impulsar el sector de las renovables. Si conseguimos una batería de flujo que sea económica y robusta, haría que la red eléctrica fuera más estable y más limpia. Y eso es positivo a nivel económico, social y ambiental.

Todo ello, con el fin último de dejar de emitir dióxido de carbono a la atmósfera.

Exacto. Ese es el objetivo en el que trabajo día a día en mi laboratorio. Tenemos un proyecto muy emocionante que consiste en capturar CO₂, ya sea directamente del aire o de una planta industrial, y transformarlo en productos útiles como etileno o etanol, que se usan para la producción industrial de plásticos y de combustibles. Es como darle una segunda vida al CO₂, y estamos recibiendo mucha financiación industrial para eso. Este gas puede ser de mucha utilidad, pero no vertido de forma indiscriminada en la atmósfera.