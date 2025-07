Lamine Yamal, un gánster malote a la moda: ¿por qué la Generación Z muere por la estética mafiosa?

En una encuesta realizada por este diario con motivo de la última Met Gala, los 'Oscar de la Moda', los lectores votaron los famosos mejor vestidos. Zendaya, of course, y Rosalía, pero también A$AP Rocky. El rapero y pareja de Rihanna recreó los atuendos de las bandas de su Harlem natal con una parka de su propia y carísima marca, AWGE, a imagen y semejanza de los abrigos Marmot que llevaban los tipos duros del barrio en su infancia. Nadie se hizo cruces por esa exaltación gansteriana, ni por la ostentación de sus pendientes, collar, broche y sellos de diamantes, ni tampoco por ese paraguas personalizado, obra de Briony Raymond, a modo de bastón de patriarca, recubierto con 90 quilates de diamantes y una empuñadura con forma de revólver.

Sí, con una pistola. ¿Les suena? Nadie se llevó entonces las manos a la cabeza, porque 'moda es moda', y el evento estaba bendecido por la sacerdotisa Anna Wintour, gran admiradora del estilazo provocador del malote del hip hop y de su pareja, la diva de Barbados.

Las pistolas, los dólares enrollados como canutos y la ropa de marca cara como la que caracteriza a la mafia fue también la temática de la polémica fiesta del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, con 200 invitados, entre jugadores del Barça, como Robert Lewandowski, Raphinha o Gavi; 'influencers', como Marta Díaz, Biel Juste o los hermanos Buyer; y artistas como Bizarrap, Quevedo, Morad, Bad Gyal o Chimbala y Ryan Castro, además de 'chicas de imagen' a 10.000 euros y el contrato de personas con enanismo. Aunque se prohibieron los móviles, se filtraron imágenes de la celebración, un amachambrado versión Z entre el desenfreno de 'El lobo de Wall Street' y la caspa de 'Torrente'.

Moda cíclica

El estilo Capone, bautizado en TikToK como 'mob style' o 'gang', resurge cíclicamente en los armarios de los fans de la moda desde que Al Pacino se enfundara el traje blanco en 'Scarface' [en España, 'El precio del poder'], el filme de 1983 de Brian de Palma sobre un emigrante pobre cubano, frío y sanguinario, que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster importante. [hoy por cierto, el 'look' es uno de los disfraces más vendidos]

C Tangana, marcando el minuto, en una imagen promocional. / JAVIER RUIZ

Desde hace unos años, vivimos una nueva ola, gracias a los ídolos de la música urbana como A$AP Rocky, Jay Z, Bad Bunny o, los más cercanos C Tangana y Trueno, que han romantizado en sus canciones y videoclips, y con sus vestimenetas esta polémica figura criminal. La mafia es mala pero mola: es el héroe hecho a sí mismo con pasta gansa y grandes dosis de testosterona. El misticismo del éxito, el poder y la rebeldía.

O sea, moda y postureo compartidos con un iPhone 16 pro.

"Grito estético"

La periodista de moda y analista de tendencias Clara de Nadal explica así el fenómeno: "En un momento en que la moda tiende al 'normcore' o al 'quiet luxury', el estilo 'dembow' dominicano irrumpe como un grito estético. Tiene algo de parodia y mucho de 'statement': cuanto más llamativo (algunos, incluso, lo llamarían hortera) y más caro, mejor".

En un plano más sociológico, la experta asegura que "es la manera que tienen ahora muchos jóvenes de visibilizar su lugar en el mundo sin pedir permiso. En lugar de encajar, quieren destacar".

El caso que nos ocupa es el 'bro' Lamine, el nuevo 10 del Barça, que ha renovado hasta 2031 con salario de megastrella [15 millones al año]. No es de Harlem, pero lleva con el mismo orgullo que A$AP Rocky sus orígenes humildes, de ahí sus celebraciones y el gesto del '304', los últimos tres dígitos del código postal del barrio de Rocafonda de Mataró donde se crió. Pero eso no quita que, cuando no está jugando, disfrute de su vida "y ya está", como bien ha dicho. Y para ello, se gasta lo que haga falta. Y nos lo enseña.

En su cacareado cumple, invirtió más de medio millón solo en joyas. La más grande y comentada, un collar regalo de su amigo, el cantante dominicano Emanuel Herrera Batista, conocido como El Alfa, valorado en 400.000 euros, según ha revelado el propio futbolista.

Una pieza enorme de oro con incrustraciones en azul y grana, las iniciales del deportista y los números 304 de la firma Tajia Diamonds, del puertorriqueño Víctor Rodríguez (otro asistente a la fiesta), con sede en Nueva York, y donde llenan sus joyeros los músicos urbanos de moda. También lució un broche como una rosa roja en la solapa y un sello increíble de Cartier con la forma de cabeza de pantera. Como el hombre de Rihanna, se apoyó de un bastón de diamantes.

"Elegancia" [sic]

"ELEGANCIA", con letras mayúsculas tituló el jugador su 'storie' con fotos de su 'outfit' de gánster malote, cuyo traje blanco a medida era un diseño de Amiri, la marca de referencia del 'streetwear' de lujo que también visten estrellas como Brad Pitt, Jay-Z, Michael B. Jordan y Justin Bieber. Un traje blanco como aquel icónico tres piezas de Tony Montana en 'Scarface', que también inspiró al rapero The Notorious B.I.G., asesinado en 1997 y uno de los más influyentes del siglo pasado, que también solía ir con traje blanco y bastón.

Lo mafioso y la cultura pop van de la mano desde el nacimiento mismo de la cultura pop. No solo es 'Scarface', lo fue antes 'El Padrino' (1972, 1974 y 1990), y luego 'Los Soprano' (1999 - 2007), 'Breaking Bad' (2008 - 2013), 'Peaky Blinders' (2013 - 2022), 'Narcos' (2015) o videojuegos 'mainstream' como 'Grand Theft Auto' (1997 - 2026). El 'old capo' ha ido cambiando... Y su 'look', un poquito, también.

'Los Soprano'. / HBO

Las grandes marcas de moda se inspiran desde hace tiempo en los códigos y simbología propia de la mafia: trajes italianos de tres piezas (incluido el chaleco a juego), raya diplomática, abrigos, camisas de seda, chaquetas de cuero y joyas muy grandes de oro y brillantes. El 'streetwear' ha incorporado también camisetas con estampados y los sombreros de ala se han sustituido por gorras de béisbol. Diseñadores como Giorgio Armani y Tom Ford se han inspirado en esta estética mafiosa, utilizando líneas limpias, cortes entallados y telas lujosas en sus colecciones.

Autopromoción radical

"El estilo 'gangsta' urbano es una respuesta estética al ascensor social roto. Frente a una generación desencantada con los modelos tradicionales de éxito, esta estética representa la autopromoción radical: soy rico, soy joven y lo muestro, aunque sea con exceso. Es una 'performance' de poder que mezcla códigos del hip hop clásico, el lujo aspiracional y la estética glam con elementos del barrio", certifica De Nadal.

Pero hay que recordar que el 'boom' de la estética 'mob style' llegó el año pasado de la mano de las mujeres. El soso 'lujo silencioso' y la moda rosa de 'Barbie' fue sepultada por dos tendencias que dividió las filas de las 'It Girls': las románticas 'coquette' y las 'mob wife', que, traducido, vendría a ser como 'esposa de la mafia' o 'jefaza', y que representaron (y lo siguen haciendo) divas como Dua Lipa, Kendall y Kylie Jenner, Jennifer Lopez y Hailey Bieber, entre otras, con estilismos basados en abrigos de pelo o piel sintéticos, botas de cuero, joyas grandes y doradas, y prendas con estampado de leopardo, mucho maquillaje, y bolso y gafas, de firma y con logo visible desde bien lejos. Orgullo cani.