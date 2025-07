La insignia

En la entrega anterior... Mientras la lluvia seguía cayendo sobre El Entrego, Bernardo encuentra en Pepe y la Miguela el espejo de una verdad aplazada: quizá ha llegado el momento de dejar la pensión… y dar el paso con Lucía.

Sentados a una mesa, Bernardo miraba muy de cerca el pequeño objeto que Tino le había traído dentro de una bolsita de plástico mientras el policía nacional daba cuenta de un pincho de carne guisada recién hecha que le había pedido a la Miguela. Muy temprano esa mañana, la forense había dejado en comisaría la evidencia embolsada para el inspector Bédavo.

–¿Así que te dijo que esto lo sacó de la garganta del gato? –inquirió Bernardo.

–Mmm. –Tino asintió con la boca llena.

–Pero que el bicho no había muerto por accidente…

Tino terminó de tragar un bocado antes de contestar.

–Según ella –explicó el policía nacional– esto se lo metieron a la fuerza en la garganta. Tenía muchas heridas en la boca, la lengua y el esófago.

–Joder. ¿Dijo más? –Bernardo tenía la bolsita frente a su nariz sujeta entre dos dedos y la miraba con el ceño muy fruncido.

–Según ella el gato debió estar un rato pasándolas de a kilo sin oxígeno y, al final, se le paró la patatilla. –Tino continuó con lo poco que le quedaba del pincho.

–Humm… Todo aquel desorden… Un asesino de gatos… –Dijo el inspector despacio, para después dirigirse a Tino con un tono más vivo–: Oye, ¿vas para la comisaría?

–Sí, ¿por?

–Antes llamé a la Telefónica en Oviedo y resulta que la dueña del gato lleva dos días sin aparecer. Toma esto. –Bernardo sacó un papelito de su americana–: Me dieron modelo, color y matrícula de su coche. Pon un aviso regional.

–¿Meto a los primos? –preguntó el policía nacional al tiempo que cogía el papel.

–Sobre todo a los primos, Tino. Son los que tienen Agrupación de Tráfico.

–¡Qué pereza me dan! ¿Tú no vas a la comisaría hoy?

–Voy a ver si me entero de algo más sobre el "arma homicida" –respondió Bernardo con un ligero soniquete mientras agitaba la bolsita, en cuyo interior bailaba una pequeña insignia de solapa que reproducía unos escaques, un caballo, una torre e incluía una minúscula leyenda: PEÑA AJEDREZ MÁXIMO LÓPEZ EL ENTREGO.

Aquella peña de ajedrez tenía su sede dentro de la antigua Casa Sindical. Allí, rodeados de mesas con tableros listos para la partida y de algunas parejas que jugaban, Bernardo se había encontrado con el chico de gafas que vivía en el mismo piso que Lucía. Le señalaba un despacho al fondo.

–Allí tiene al secretario –le explicaba el chaval en su habitual asturiano.

–Gracias. Oye, ¿tú no tendrías que estar en el instituto? –Bernardo usaba el asturiano también.

–Tengo hora libre. Estoy exento de gimnasia.

–Ah, ¿alguna lesión?

–¡Qué va! –desdeñó el chico–. Que no me gusta y me lo monté para…

–Deja, deja, no quiero saber. De todas formas, un punto a tu favor que en la hora libre vengas a jugar al ajedrez en lugar de ir a una sala de juegos o yo qué sé, ¿eh?

–No, si vine a darme de baja –se sinceró el vecino de Lucía–. Es que todos los torneos son a la hora del cine y, puestos a decidir, prefiero el cine.

–Ah… Siendo así… –Fue lo único que atinó a decir Bernardo antes de colocarse el flequillo y despedirse.

El secretario de la peña empleaba un lenguaje serio, formal y correcto. Vestido con pantalones de tergal, camisa blanca muy planchada, corbata lisa con el nudo perfecto y, en agudo contraste, con una chaqueta de lana hecha a mano, azul marino intenso, dialogaba con Bernardo de pie al lado de su escritorio.

–Lupe es una jugadora extraordinaria, con un talento fuera de lo común –explicaba el hombre.

–¿La ha visto recientemente? –quiso saber Bernardo.

–En los últimos días, no. La semana pasada, creo.

–¿Y notó usted algo raro, cualquier cosa que le llamara la atención?

El hombre se colocó el nudo de la corbata con tiento mientras pensaba.

–Pues no –dijo al fin–. Ella no es… ¿cómo decir? Muy convencional. Pero nada me llamó la atención.

–¿Nerviosa, agitada, preocupada? –profundizó el inspector.

–No me parece. No sé… ¡Oiga! –pareció recordar algo útil el secretario–. Igual podría preguntarle a Olegario, su vecino. Juegan mucho.

–Ah, ¿y dónde puedo encontrarle?

–En aquella partida. –El hombre señalaba al fondo del salón, donde un hombre bastante mayor se enfrentaba a otro de mediana edad–. El que juega con las blancas.

Bernardo recordó la descripción que le había dado el barbero el día anterior y reconoció a su objetivo antes incluso de comprobar el color de las piezas con las que jugaba.

–Hablando de vecinos –añadió Bernardo antes de ir a conocer al tal Olegario–, ¿usted sabe cuál es la pescadería de la otra vecina de Lupe?

La sonrisa del secretario dejó bien a las claras cuál sería la respuesta.

–¡Claro! ¡Quién no conoce a Lucinda, la pescadera!

Cuando Bernardo se aproximaba a la mesa de los dos jugadores, el que jugaba con las piezas negras justo acababa de tumbar su rey, dando por perdida la partida. Ambos jugadores se levantaron y se estrecharon la mano un segundo antes de que Bernardo se presentara y se quedara hablando con Olegario, el vecino de Lupe.

El anciano, bajito, algo rechoncho y con unas cejas muy pobladas que le daban un aire de jugador de ajedrez soviético, contestó a todo lo que Bernardo le preguntaba, aunque con una sensación perenne de mal humor. El barbero no se equivocaba: era bastante antipático. En todo caso, Bernardo no sacó nada en claro de la conversación y pronto puso rumbo a su siguiente destino.

Lucinda, la pescadera, era una señora grande y gorda, y atendía a sus clientes en su pescadería de la plaza cubierta con mucha gracia y salero. Bernardo esperó a que se fuera el último cliente para dialogar con ella. Era mucho más afable que su vecino, pero el resultado del interrogatorio informal fue el mismo: ninguna novedad.

Tras las pesquisas, Bernardo callejeaba pensativo por El Entrego resguardado con su paraguas de la persistente lluvia.

("¿Dónde estás, Lupe?").

Continuará...