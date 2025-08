Un enterrador se hace viral al contar su día a día en internet: "Cucú momias"

Antonio Sirvent es conocido como el enterrador 'tiktokero'. Sus vídeos mostrando la rutina trabajando en un cementerio se han vuelto virales y su humor negro es ya todo un fenómeno. Su vocación por el más allá viene de lejos. Empezó montando muebles y estudió tanatoestética, actividades funerarias y mantenimiento de cementerios tiene conocimientos de albañilería, jardinería, electricidad, idiomas y ofimática, según explica él mismo en su cuenta de TikTok Lavidadeantonio.

Con sus vídeos, Antonio trata de romper el tabú que existe alrededor de la muerte y mostrar un oficio muy invisibilizado. "Quiero romper el tabú que hay con los cementerios, vamos a acabar todos allí", señala, "hay gente que se lo toma de forma personal, pero no es mi intención", explicó a Sonsoles Ónega en YAS verano. A pesar de que algunos hayan dejado "comentarios muy positivos" en sus vídeos, el joven está teniendo problemas debido a las críticas y podría perder su puesto de trabajo. "Me gustaría seguir creando contenido bajo ciertos límites, como lo estoy haciendo. No he dicho la población en la que estoy, no estoy enseñando lápidas de ningún difunto y no voy a decir nada morboso sobre cosas del municipio o personas que haya enterrado", ha aclarado.

Entre los haters del enterrador viral se ha posicionado la mismísima Ana Obregón que no ha podidoevitar dar su opinión al respecto. "Si hay algo en la vida que respeto es la profesión de cada persona. Yo respeto tu trabajo muchísimo, pero entiende que para muchas personas es desagradable. Entonces, pensar en la muerte sí, pero desde el punto de vista de que somos energía, desde un punto de vista más espiritual, más serio", ha expresado la actriz, que ha estado a punto incluso de abandonar el plató al que había acudido como invitada la misma tarde que Antonio Sirvent.