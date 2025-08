El pueblo escondido de Cantabria donde María y Marta Pombo tienen casa y es su paraíso en el Norte: verdes praderas, playas salvajes y atardeceres de película

¿Te suena Galizano? Si no eres de Cantabria, probablemente no. ¿Y Casavaca? Eso seguramente que sí. Es la casa de vacaciones que la influencer María Pombo y su marido, el arquitecto Pablo Castellano, construyeron en Cantabria el pasado año. Un sueño hecho realidad, como ha confesado la propia Pombo en varias ocasiones. Al lado de Casavaca, en una vivienda muy parecida viven durante el verano (y las escapadas que hacen a lo largo de todo el año) las hermanas de la influencer, Lucía y Marta Pombo, junto a sus padres. Es su segundo hogar, ya que su residencia principal está en Madrid.

Verdes praderas rodeadas de mar

Desde allí, desde Galizano, desde este pintoresco pueblo del Norte, el clan Pombo comparte con su legión de seguidores (3,3 millones tiene María y 1 millón tiene Marta) vídeos y fotografías de atardeceres de película. El entorno es precioso: verdes praderas repletas de vacas y el mar a tiro de piedra. A pocos kilómetros del pueblo de Somo, se encuentra la playa de Galizano, un precioso arenal, enclavado en un medio rocoso con vegetación, sobre la desembocadura de un arroyo, entre las puntas de Canaluca y Riaño. Es un gran arenal de 1.490 metros de longitud y fuerte oleaje, que enamora a los surfistas.

A tan solo media hora de Santander

Galizano forma parte del municipio de Ribamontán al Mar y está muy cerca, a menos de 30 minutos, de Santander. Son menos de mil habitantes y su principal actividad es la agricultura y la ganadería de leche. Esta aldea cuenta con bellas playas: la de Galizano o La Canal, Arnillas y Los Cañones.

Visita obligada: Cueva de Cucabrera

Desde la playa de Arnillas una línea de acantilados se extiende hasta la punta de Cucabrera. Yacimientos con restos cerámicos evidencian la presencia humana desde la Prehistoria. En el siglo XIX, numerosos talleres fabricaban productos de loza "a la cortesana", continuando la tradición manufacturera introducida en el siglo XVIII por Fernández de Isla. En la Edad Moderna, fue cuna de numerosos maestros de cantería, profesión que potenciaron las canteras que aquí se encontraban.

Una de las joyas de Galizano es la Cueva de Cucabrera, lugar tradicional para la pesca. En la gastronomía, Galizano destaca, cómo no, por sus pescados y sus mariscos frescos. Así, es habitual ver a María Pombo degustar percebes en su paraíso cántabro.

Tercer hijo (una niña) en camino

Precisamente, desde Galizano hicieron la influencer y su marido el anuncio de que van a ser de nuevo padres. Su tercer hijo (será una niña y se llamará Mariana). "Nuestra exclusiva para nuestra familia, nuestros amigos y para vosotros (aunque se nos hayan adelantado...)", escribió la influencer en referencia a la exclusiva que dio esta semana la revista "¡Hola!" con su embarazo. Y todo a raíz de una fotografías en las que parecía mostrar una incipiente barriga durante la celebración del bautizo de sus sobrinas María y Candela, hijas de su hermana Marta Pombo y Luis Zamallosa este fin de semana en Cantabria.

"I had a dream… I got everything I wanted", escribió la pareja, junto a un vídeo de María y Pablo en una playa de Cantabria, entrando con sus hijos (Martín, de 4 años, y Vega, de 2) en el mar. Al final, la influencer y el arquitecto se giran, mostrando ella su barriguita y acariciándola. Rápidamente, la publicación recibió miles de "me gusta" (ya van más de 400.000) y miles de comentarios (más de 6.000). Todos o casi todos de ellos positivos.