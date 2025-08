Ni Gulpiyuri ni Cuevas del Mar: esta es la playa escondida y menos masificada de todo Llanes

Llanes, uno de los concejos más turísticos de toda Asturias, tiene playas preciosas y muchas de ellas muy famosas. Gulpiyuri, Cuevas del Mar, Poo, Toró, Barro, San Andrín... Todas son de postal con arena fina blanca, aguas cristalinas y rodeadas de verde vegetación. Tan preciosas y populares son que muchas se masifican en verano.

Huir de las multitudes

Para los que quieran huir de las multitudes hay una cala salvaje y escondida (igual de bonita que las anteriores) desconocida por muchos. Se trata de la playa de San Antonio, casi pegada a Cuevas del Mar. Este arenal fue elegido en 2020 como la mejor del país, gracias a una consulta popular que hizo la revista Traveler, del grupo editorial Condé Nast.

Acceso a pie

San Antonio no está masificada porque a ella no se puede acceder en coche. Hay que caminar. Se encuentra separada de la concurrida playa de Cuevas del Mar por la Punta de San Antonio, en cuyo promontorio se encuentra una ermita del mismo nombre. Hace falta tener un poco de paciencia y hacerse a pie un tramo muy asequible que desde Cuevas del Mar no llega a los 15 minutos caminando. También se puede dejar el coche en Nueva de Llanes y continuar el recorrido caminando. O acceder a ella en barco.

Playa de San Antonio / Ana Paz Paredes

Entre acantilados

La playa de San Antonio es una cala natural y salvaje de forma de concha, con arena blanca blanquísima, de grano fino y, según Turismo del Principado, de "oleaje moderado", que se encuentra protegida entre acantilados y que luce siempre brillante y con un fondo marino cristalino. Es, para situarnos, la primera cala accesible (hay alguna otra con acceso solo por mar) que uno se encuentra siguiendo hacia el oriente la línea de costa después de la paya de Cuevas.

Las rocas calizas, con su capacidad para disolverse por acción del agua, dejan en esta ensenada un sinfín de cuevas y formaciones a derecha e izquierda de la playa, pero sin que lleguen al extremo de que la cala, de unos 70 metros, pierda su carácter diáfano y luminoso.

Vista de los acantilados que rodean a la playa de San Antonio / .

Ruta hasta la ermita de San Antonio

De lo especial y "escondida" que está esta playa, al menos para los que no son auténticos expertos de la costa de Llanes, habla a las claras de cómo muchos de los turistas y paseantes se la encuentran cuando lo que están es haciendo la ruta costera hasta la ermita de San Antonio. Una ruta que tiene un sendero fácil de seguir justo en el extremo oriental de la playa de Cuevas, pasado el chiringuito que hay en la zona.

Unas indicaciones básicas si vais caminando a la ermita de San Antonio: tenéis que seguir el sendero y, cuando el camino se bifurque, tomáis la senda hacia la izquierda. Hay una verja y un paso cerrado, pero se puede cruzar sin ningún problema. Y, antes de llegar, no os perdáis la cala que hay justo un poco antes.

Una última cosa: si guapa es la cala a pie de arena, más guapa aún es vista desde los acantilados de la zona.