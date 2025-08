Ryanair se estira (por fin): amplía cinco centímetros el tamaño de su maleta gratuita este verano

Ryanair, la aerolínea más polémica —y más usada— del low cost, ha dado un pequeño paso para el viajero, pero un gran paso para su política de equipaje: ha aumentado cinco centímetros el tamaño permitido de su maleta gratuita. Y aunque parezca poco… cuando vas a reventar la cremallera del bolso, esos centímetros se notan.

A partir de ahora, el clásico “bultito” que puedes llevar contigo sin pagar ni un euro más puede medir hasta 40x20x30 cm, frente a los antiguos 40x20x25. Esto se traduce en más espacio para ese neceser de emergencia, las sandalias que nunca caben o el capricho comprado en el duty free. La capacidad pasa de 20 a 24 litros, que no es como facturar, pero ayuda.

Un cambio que llega con polémica incluida (cómo no)

La medida empieza a aplicarse este agosto, aunque Ryanair ha avisado que los medidores físicos en los aeropuertos aún tardarán unas semanas en actualizarse. Así que, si tu maleta va al límite, puede que aún te toque discutir con el personal de embarque o ver tu bolso deslizarse con suspense dentro del infame medidor metálico.

Este cambio responde al nuevo reglamento aprobado por el Consejo de la Unión Europea, que busca establecer un estándar mínimo para el equipaje gratuito: 40x30x15. En un giro inesperado, Ryanair se ha portado y permite un bulto incluso más alto. ¿Quién lo diría?

El drama eterno del equipaje de mano

Ryanair fue la pionera en cobrarnos por respirar... bueno, por subir una maleta de cabina, y otras aerolíneas no tardaron en copiarla. Esta política ha sido muy criticada (y multada, especialmente en España), pero Ryanair ha defendido siempre que muchos pasajeros viajan con poco y no deberían pagar por algo que no usan.

Por supuesto, si tu bolso o trolley no encaja en las nuevas medidas, te tocará pasar por caja. Así que, ya sabes: antes de plantarte en la puerta de embarque con el shopping en la mano y cara de inocencia, mide bien tu equipaje… y tus expectativas.

Con este pequeño cambio, Ryanair intenta limpiar su imagen mientras nos deja meter un par de cosas más en la mochila. No es mucho, pero en verano todo gesto cuenta. Porque si algo nos gusta más que viajar, es no pagar de más por hacerlo.