Una pareja se vuelve viral al anunciar que no habrá alcohol en la comunión de su hijo: "No le pago las drogas a nadie"

Una pareja se ha vuelto viral tras anuciar en sus redes sociales que no va a haber alcohol en la comunión de su hijo, que tendrá lugar el año que viene: "No le pago las drogas a nadie".

Manuel e Irene están más que sorprendidos tras la repercusión que ha tenido su decisión, y es que, con casi un año de antelación, ya hay invitados que se han negado a acudir al evento. Sin embargo, esta decisión tiene una explicación, y es que como señaló Manuel es "adicto recuperado que no bebe" y que "no le pago las drogas a nadie". Señalando que el acohol, aunque legal, no deja de ser una droga más.

Sin embargo, parece que otros no entienden que por haber sido alcohólico, ellos no puedan beber en un evento que organizan para su pequeño. El vídeo que han subido en su canal de Tik Tok tiene más de 6.000 comentarios de usuarios y 40.000 me gusta, convirtiéndose en viral.

Esto de no servir alcohol en eventos como bodas y comuniones no es nuevo. De hecho, hubo una pareja de famosos que se casó este mismo año que también prohibió el alcohol en su boda. Se trata de ya matrimonio entre Ana Guerra y Víctor Elías.

Alcohol

Al igual que ocurrió con la pareja de la comunión, la negativa a servir alcohol tenía que más ver con las adicciones que con fastidiarle la fiesta a aquellos que no pueden salir sin alcohol.