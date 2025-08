Polémica tras el vídeo de una influencer haciendo running en barrios pobres de Barcelona: "Me siento muy incómoda"

Una conocida influencer catalana causó polémica tras subir en su canal de Tik Tok un vídeo en el que hacía running en barrios pobres de Barcelona: "Me siento muy incómoda".

Estamos hablando de Mariona Pujol Merino, que publicó el vídeo: "Running por barrios chungos de Barcelona" en el que aparecía junto a una amiga corriendo por diferentes barrios de la ciudad condal. En el video, que ha acabado borrando tras recibir una oleada de comentarios negativos, así como muchos vídeos de otros tiktokers donde la criticaban, Mariona y su amiga comentan "me siento muy incómoda, ves cómo las miradas se te clavan", o "he visto una rata, qué asco, me ha pisado el pie".

De inmediato, numerosas personas en las redes sociales las han tachado de "clasistas", entre otras críticas.

Seguidores

Mariona Pujol Merino es una destaca influencer especializada en deporte con 1,6 millones de seguidores solamente en Tik Tok. En sus vídeos aparece practicando diferentes deportes como submarinismo, fútbol, surf o running.