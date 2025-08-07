Agenda: qué hacer hoy jueves, 7 de agosto en Asturias

Oviedo

CXV Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo

A las 20.00 horas, la compañía de teatro "Santa Bárbara" interpretará la obra "Espérote nel puertu" en el teatro Filarmónica (calle Mendizábal, 3). El precio de la entrada general es de 6 euros y se pueden adquirir tanto online (entradas.oviedo.es) como en taquilla.

Cuentacuentos y magia en la calle Noreña

El mago Julianini protagonizará esta tarde, a las 19.00 horas, un nuevo taller de cuentacuentos y magia. El espectáculo tendrá lugar en la calle Noreña (si llueve en biblioteca de esa calle). Acesso libre.

Atesora Oviedo: "Bailes del Bombé"

La Banda de Música Ciudad de Oviedo amenizará esta tarde, a las 19.00 horas el ciclo de bailes del bombé. Será, como cada jueves, en el Paseo del Bombé del Campo San Francisco. Acceso libre.

Cine a la luz de la luna: "Wonka"

La sesión de cine de hoy tendrá lugar en la Plaza del Pueblo de Madrid (Colloto), a las 22.15 horas. Se emitirá la película "Wonka", apta para todos los públicos y con el distintivo "especialmente recomendada para la infancia". La película, estrenada en 2023, está protagonizada por Timothée Chalamet. Acceso libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) presenta esta noche, a las 21.30 horas, un concierto del grupo indie, "Dinosaurio Meteorito". Entrada libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El centro social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio ovetense incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario de visitas es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Las visitas son acompañadas, pero no guiadas y tienen una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS rinde homenaje a todos los hermanos que crecen lejos de sus familias con una exposición fotográfica en el Paseo del Bombé (parque San Francisco) hasta el 11 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". Por último, el museo contará hasta el 28 de septiembre con la xposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", de José Santamarina, además de con su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas. Más información en el cuadernillo "La Feria del Paraíso".

Festival Internacional de Gaites "Villa de Xixón".

El festival acoge hoy la actuación de "Bagad Panvrid", a las 12.00 horas, en el Parchís, y de nuevo a las 19.00 horas en el paseo de Begoña. "Xeremíes" actuará a las 19.00 en la plaza de Italia y la banda "Cardielos" a las 20.00 hará lo propio en el Parchís. A las 18.00 horas, en esta misma plaza, habrá una cata de cervezas previa inscripción.

Arte en la calle.

El programa municipal acoge hoy la actuación de Tere Rojo y Charly Blanco, a las 13.00 horas, en el paseo de Begoña. Además, a las 18.00 horas y en el parque de Los Locos (Nuevo Roces), habrá una sesión de cuentacuentos con Olga Cuervo.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas se impartirá la conferencia "Auroras boreales, entre ciencia y leyendas", a manos de Xurde Margaride y Carlos López. El acto lo organiza el Ateneo Obrero.

Plaza Mayor

A las 22.00 horas actuará "Balkan Paradise Orchestra", una banda catalana con más de una década de trayectoria musical a sus espaldas.

Jardín Botánico Atlántico

Llega al Jardín Botánico "Nocturnia", un increíble recorrido donde se pueden encontrar las rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la luna. Este año, el espectáculo traerá una experiencia aún más llamativa y espectacular con una mayor participación de los asistentes. Estará disponible hasta el día 10 de este mes con un precio de 15 euros. Comenzará a las 21.30 horas y durará 90 minutos.

ArteGijón

La plaza del Náutico acoge hasta el día 17 la nueva edición de este mercado artesano, que abre con un horario partido: de 10.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra "Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la obra de Evaristo Valle". La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

La exposición 20 años. "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Arte callejero en el corazón de Avilés

Este jueves, dentro del ciclo "El Veranín de ARTStreet", el artista Nicolás Santander llenará de color y creatividad el tramo del teatro de la calle Palacio Valdés con una intervención de arte callejero. La cita comenzará a las 19.30 horas y la entrada será mediante taquilla inversa, lo que permite al público aportar lo que considere justo por el espectáculo.

Ejercicio para mayores de 50

Continúa el programa "Gimnasia en los parques", pensado para fomentar la actividad física entre personas mayores de 50 años. Se desarrollará de 10.00 a 11.00 horas en varios parques biosaludables de la ciudad: Versalles, Las Meanas, Llaranes, El Alfaraz y El Pozón. La participación es gratuita, aunque se requiere inscripción previa.

Paseos en barco por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero.

Exposición "La Liberación de la mujer a través de la moda"

En la Casa de las Mujeres, hasta el 14 de agosto, es posible realizar un recorrido por las vidas de Olympe de Gouges, Concepción Arenal, Marie Curie, Simone de Beauvoir o Toshiko Kishida y su lucha por los derechos de las mujeres como fuentes de inspiración. La exhibición contará con bocetos en acuarela y vestidos confeccionados por las alumnas que participaron en el taller "Ellas cambian el mundo: La liberación de la mujer a través de la moda". Se puede visitar, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Fiestas de San Mamés en Argüeru (Villaviciosa)

Estas fiestas populares contarán con la presencia del grupo "D’Cano" y una gran parrillada.

Xiringüelu en Pravia

Aunque el día de grande no será hasta el domingo, hoy comienzan los preparativos: a las 17.30 horas comienza el Xirinfantil, actividades para niños en la plaza de la colegiata de Pravia. A las 20.00 horas, actuación del mago Michel. Y para finalizar el primer día, tocarán "Los buscavidas" y "Broken Lights" (en su fin de gira) para amenizar la fiesta de la cerveza en la plaza del Ayuntamiento.

El Ateneo de Villaviciosa homenajea a Evaristo Arce

El Ayuntamiento de Villaviciosa rinde homenaje a Evaristo Arce Piniella con la primera exposición de los cuadros ganadores del Certamen de Pintura desde 1998. La exposición recoge las obras ganadoras en las veintisiete ediciones del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2025, en horario de miércoles a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa.

Exposición en Noreña

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Oriente

86º Descenso Internacional del Río Sella

En Arriondas, a las 23.30 horas, verbena popular en el parque de La Llera, amenizado por la macro discoteca "Disketoca". En la Plaza Nueva de Ribadesella, desde las 23.00 horas, se podrá disfrutar de "Orquesta Combo Dominicano", DJ Grand y "Vas bailar". Además, a las 13.30 horas, en el Paseo de los Vencedores se descubrirá la placa de los ganadores del 2024. A las 16.30 horas se sorteará el orden de salida en la casa de la cultura. La plaza María Cristina acogerá primero la presentación de los palistas y clubes riosellanos a las 18.00 horas, y después una mesa redonda titulada "Sentimientos del Sella" a las 19.00 horas. Antes de la orquesta y dj, pasacalles de la Bandina Gaites y Los Muiles.

Fiesta de San Mamés y San Lorenzo en Cuerres (Ribadesella)

A las 13.00 horas, solemne función religiosa acompañada por un grupo de gaitas, y después romería y verbena amenizada por "Fama" y "La cigarra"

Exposición en Llanes:_"Planeta ­herido"

Exposición compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar en el Museo del Oriente de Asturias, en la localidad llanisca de Porrúa. Horario: de 11.00 a 13.30 horas, los viernes y sábados, también de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Bateo de oro en Navelgas (Tineo)

El XXIV Campeonato mundial de bateo de oro de Navelgas (Tineo) continúa su desarrollo, hoy con la última jornada clasificatoria para las semifinales. Las competiciones de bateo –como las de la imagen– serán de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas. Además, a las 18.00 horas comienza la reunión anual de la WGA en el hotel Palacio de Merás, y de 21.00 a 23.30 horas habrá actuación musical en el "Navelgas Gold Bar" con "Los cuádriceps". Además, el Museo del Oro de Asturias expone el diorama de Playmobil "Navelgas Oro", la muestra "De Navelgas al mundo" y una exposición fotográfica titulada "35 años de Pueblos Ejemplares de Asturias", de la Fundación Princesa de Asturias. Abre todo el día un mercado de productos artesanos y alimentación y también una caseta de entretenimiento en la que, previa inscripción y en horario de 11.00 a 13.00 y 16.00 a 19.00 horas, se puede disfrutar de juegos y actividades (yincana, carrera de patos y torneo de fútbol, entre otros).

Fiesta en honor a San Cayetano en Sequeiro (Coaña)

Misa solemne a las 13.00 horas, seguida de procesión con la banda de gaitas "El Trasno", y a continuación sesión vermout con "Grupo Aroma", que volverá a tocar por la noche, tras el reparto del bollo y postre gratuito de las 21.30 horas, junto con "Grupo Ideas".

XXVIII Mercado Intercéltico en Tapia de Casariego

Dentro del Festival Intercéltico d’Occidente, Tapia de Casariego acoge una nueva edición del tradicional mercado del 7 al 10 de agosto.

Fiestas Patronales de Navaral, San Damías (Tineo)

La procesión y misa en honor a San_Mamés comienza a las 13.00 horas. Por la tarde, la animación infantil es a las 17.30 horas. A las 21.30, el reparto del bollo y el vino (cuyos vales debían ser comprados con anterioridad) y media hora después verbena de San Damías con "Héctor y Jose".

Fiesta de San Salvador en Loza (Coaña)

A las 13.30 misa solemne por todos los difuntos cantada por el coro de Santa María de Cartavio, y a continuación sesión vermut con el grupo "límite". A las 15.00 horas comida en el campo de la fiesta servida por catering "La Allandesa", y para finalizar una última verbena a cargo de grupo "Límite" y la orquesta "Marbella" a las 23.00 horas.

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Besullo (Cangas del Narcea) desempolva la huella de Alejandro Casona

El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del museo nos guía, en su planta baja, por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica y nos da una visión global de la vida en este núcleo rural. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los días de apertura a las 12.00 horas.