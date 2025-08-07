Incendio
Efectivos del Infoca vigilan y liquidan los puntos calientes del incendio de Tarifa
El fuego que se desató la tarde del martes tras arder una autocaravana está declarado como estabilizado y todavía no se considera totalmente extinguido
Redacción
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) está trabajando en la tarde de este jueves en la liquidación de puntos calientes en el incendio que se inició el martes en el paraje La Peña en Tarifa (Cádiz) y que sigue declarado como estabilizado.
Según ha informado el Plan Infoca en la red social 'X', en estos momentos se encuentran en la zona tres grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas, lo que supone una reducción de medios terrestres respecto a esta mañana.
Durante este día se han llegado a desplegar cinco grupos de bomberos forestales, cinco vehículos autobomba, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.
Este incendio forestal se declaró en la tarde del martes, activándose la fase de emergencia en situación operativa 1 debido al estado del mismo, que se inició en un camping y se propagó rápidamente hacia el monte a consecuencia del fuerte viento de levante que soplaba en ese momento.
Ante esto, se evacuaron a unas 1.500 personas de campings, hoteles y viviendas próximas al incendio, además de a unos 5.000 vehículos que se encontraban en el litoral tarifeño. Además, se cortó un tramo de la carretera N-340, la cual fue reabierta horas después aunque con la petición de las autoridades de que no se circulara por la misma salvo causa de fuerza mayor, ya que ha sido usada para el tránsito de los vehículos de emergencias.
Una vez estabilizado este pasado miércoles a las 18.00 horas, se desactivó la emergencia, pasando a fase de preemergencia en situación 0, y permitiéndose la vuelta de los desalojados.
