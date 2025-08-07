La playa de Cantabria que es todo un espectáculo: un pasillo de arena blanca que aparece y desaparece
Ubicada a veinte minutos de Santander, se trata de islote que cuando baja la marea queda conectado a tierra
Es una playa mágica, un espectáculo. Y no está ni en Canarias ni en Baleares ni el Sur de España. Está en el Norte, en Cantabria, a escasos kilómetros de Santander. Es singular porque es una lengua de arena, con mar a un lado y a otro, que aparece y desaparece con las mareas. Cuando sube el Cantábrico, la playa se borra por completo. Es una maravilla geológica.
Se trata de la playa del islote de Castro, un rincón escondido de Cantabria, ubicado en la costa del Soto de la Marina, a tan solo 20 minutos de la capital de la comunidad. El islote es alargado, tiene cubierta vegetal y mide tres hectáreas y media.
Unida al arenal de Covachos
En bajamar, queda conectado a tierra mediante un tómbolo arenoso. Concretamente, se une a la playa de Covachos, de apenas 50 metros de longitud y 10 de ancho, que está enclavada en la llamada Costa Quebrada, declarada paisaje protegido por la Junta de Cantabria, por su interés geológico y su singular erosión.
Dos playas en una
Este espectáculo de la naturaleza no solo ofrece unas vistas impresionantes, sino que también muestra a la perfección las dinámicas del mar Cantábrico. Con la marea alta, el islote queda completamente envuelto por el agua, haciéndolo inaccesible a los bañistas. Sin embargo, cuando baja, un sendero de arena se abre camino entre la península y la bella isla. El visitante se encuentra entonces con dos orillas, es como tener dos playas en una.
Mucho cuidado
Por su enorme belleza y singularidad, esta playa ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Para visitarla es recomendable consultar antes los horarios de las mareas y, una vez allí, tener mucho cuidado con ellas para evitar quedarse atrapados.
El agua en el islote de Castro es llamativamente transparente, de un color azul verdoso. Es una playa salvaje, en donde no hay ni duchas ni aseos ni chiringuitos. Eso también es parte de su encanto.
