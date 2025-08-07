La ruta más impactante de toda Galicia está en Lugo: un camino de pasarelas de madera colgando sobre el mar

La senda más impactante de toda Galicia está en la mariña lucense, en la provincia de Lugo. Es un camino que transcurre por pasarelas de madera (y muchos escalones) sobre unos escarpados y verdes acantilados. Quien lo recorre tiene la sensación de caminar sobre el mismísimo mar Cantábrico. Es la ruta de O Fuciño do Porco, que significa hocico de cerdo en castellano.

Este espectacular entrante (o punta) en el mar brinda al caminante una experiencia única y mágica. Hay quien dice que O Fuciño do Porco bien podría haber sido escenario de la serie "Juego de Tronos", ya que recuerda, y mucho, a Rocadragón (San Juan de Gaztelugatxe, en el País Vasco).

O Fuciño do Porco / puntafucinodoporco.gal

Desde la playa de Abrela

Según recoge la página web oficial de punta Fuciño do Porco, esta impresionante senda va desde Xove hasta Bares. Está ubicada en la entrada de la ría de Viveiro, en O Vicedo, y parte de la playa de Abrela. Allí mismo hay un aparcamiento, donde recomiendan dejar el coche.

Desde esa ubicación, deberás subir por la carretera hasta llegar a una pista de tierra a mano derecha para luego caminar entre eucaliptos que te llevará a una bifurcación. Sigue por la izquierda, siempre por el sendero más amplio, hasta llegar a las pasarelas de madera en medio del mar.

90 minutos de ruta

Ahí empieza la ruta de O Fuciño do Porco para disfrutar sin prisa del poder de la naturaleza. El sendero son unos 2,8 kilómetros (ida y vuelta), que se completan en unos 90 minutos, aunque las paradas para hacer fotos siempre acaban alargando la experiencia.

Más de cien escaleras

La famosa pasarela incluye más de cien escaleras de madera que suben y bajan los acantilados y que parecen no tener fin. Es fácil de hacer, pero no es apta para carritos ni para personas de movilidad reducida. Al final del todo, te espera un impresionante mirador, en el que sentirás que estás en el medio del mar.

Hay que reservar en julio y agosto

Importante: para disfrutar de esta ruta es imprescindible reservar durante buena parte del verano. El acceso es libre de septiembre a junio, pero no en julio y en agosto, debido a su creciente popularidad. La reserva se hace a través de esta página web: puntafucinodoporco.gal. Y es completamente gratuita. Cada 45 minutos se permite el acceso a nuevos visitantes.

Los gestores de esta ruta hacen las siguientes recomendaciones: