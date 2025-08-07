¿Qué son las tormentas secas? El peligroso fenómeno que afecta a toda España y en el que la ola de calor tiene mucho que ver

La AEMET advierte sobre este fenómeno producido por las altas temperaturas que achicharran la península

Valeria Montero

Las altas temperaturas se ha hecho con la península y no hay Comunidad Autónoma que no lleva varios días sufriendo un intenso calor, solo llevadero a la sombra, con ventilador y abanico en mano o dándose un buen chapuzón en la playa o piscina.

Y es que la ola de calor parece haber llegado para quedarse, al menos hasta la semana que viene y se espera que este fin de semana algunos puntos del norte alcancen los 43 grados.

Con este sofocante escenario hay un fenómeno que preocupa y mucho a la AEMET, las conocidas como tormentas secas, tormentas eléctricas que producen rayos y truenos, pero con poca o ninguna precipitación, es decir, la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Esto ocurre porque la atmósfera en los niveles inferiores no tiene suficiente humedad para que la lluvia alcance la superficie, o porque la lluvia se evapora al pasar a través de una capa de aire seco. 

Ante el riesgo de golpe de calor, las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias son claras. Evitar salir de casa en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y ante síntomas de golpe de calor llamar a emergencias.

Todo el país teñido de naranja y rojo

Hoy, según datos de la Aemet, los termómetros volverán a superar los 40 grados en gran parte del país y se registrará incluso una subida adicional de las temperaturas, hasta los 42 grados, en el centro y en el sur peninsular así como en muchos puntos de la mitad norte. En nivel naranja (riesgo importante) están Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias. El nivel amarillo, que afecta también a grandes áreas de estas mismas comunidades, inunda Baleares, Cantabria, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

