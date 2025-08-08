Agenda: qué hacer hoy viernes, 8 de agosto en Asturias

Oviedo

Exposición "Poesía a simple vista"

El centro social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a simple vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Tango y mucho más

Una noche de emociones musicales entre el lirismo vocal y la profundidad instrumental comienza a las 20.00 horas en la Sala de Cámara Auditorio. Tocarán: Rubén Amoretti, al bajo; Leonardo Milanés, al piano; y Elisa Garcia Tejedor, al violonchelo.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de "Ritmo Vudú", un grupo punk que ya ganó el Oviedo Rock el año pasado. Antes y después del concierto, la fiesta continúa con DJ Zulú. Entrada libre.

Exposición Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS rinde homenaje a todos los hermanos que crecen lejos de sus familias con una exposición fotográfica en el Paseo del Bombé (parque San Francisco) hasta el 11 de agosto. Entrada libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". Por último, el museo contará hasta el 28 de septiembre con la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", de José Santamarina, además de con su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Gijón

Música en Poniente

A las 23.00 horas, "Los Secretos" será el grupo encargado de inaugurar el cartel de la Semana Grande de las fiestas de Begoña en el escenario de Poniente.

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de la FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas. Más información en el cuadernillo "La Feria del Paraíso".

Festival Internacional de Gaites "Villa de Xixón"

El festival acoge hoy la actuación de la banda gallega "B. G. Caldelas" y la portuguesa "Cardielos", a las 12.00 horas, y a la 13.00 horas será el turno de "Xeremies", todo ello en el Parchís. A las 19.00 horas tocará la banda "La Tarabica" en el paseo de Begoña. "Xeremies" volverá a actuar en el Parchís y la banda "Cardielos" en la plaza del Marqués, en el Náutico lo hará la banda "Villa de Xixón", "Caldelas" en la plaza de Italia, y por último, la banda "Bagad Pañvrid" estará en los Jardines de la Reina. A las 20.00 se celebrará el Desfile Intercéltico desde la Escalerona hasta la plaza Mayor. Para acabar la jornada, a las 21.30 horas tendrá lugar la Gala XXV Festival Internacional en la plaza Mayor.

Arte en la calle.

El programa municipal acoge hoy la actuación de "La Faraona Asturiana", a las 13.00 horas, en la plaza de la República. Además, a las 20.00 horas en el mismo lugar, "Detroit Cebras" ofrecerán su rock and roll al público gijonés.

Plaza Mayor

A las 2.00 horas tendrá lugar la inauguración de la Semana Grande de Gijón son el pregón de la artista Mina Longo, además de la celebración de la Gala XXV Festival Internacional de Gaitas que amenizará la noche.

Teatro Jovellanos

Del 8 al 17 de agosto, la famosa obra El Fantasma de la Ópera estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra.

Jardín Botánico Atlántico

Llega al Jardín Botánico "Nocturnia", un increíble recorrido donde se pueden encontrar las rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la luna. Este año, el espectáculo traerá una experiencia aún más llamativa y espectacular con una mayor participación de los asistentes. Estará disponible hasta el día 10 de este mes con un precio de 15 euros. Comenzará a las 21.30 horas y durará 90 minutos.

Plaza 3 de Abril

A las 22.00 horas, la orquesta gallega "Cinema" llega a Gijón con show único, lleno de dinamismo y energía para así impresionar al público,

Fiestas de Santa Juliana de Bateao - Cenero

El barrio de Bateao, de la parroquia de Cenero, celebra sus fiestas este fin de semana, con la recogida del bollu a las 21.00 horas, parrillada a las 22.00 horas y una verbena amenizada por el trío "Fusión".

Fiestas de Roces

Del 8 al 11 de agosto, el barrio de Roces se viste de gala para acoger las fiestas e San Julián. Hoy será el turno de "Cote", quién dará el pregón inaugural a las 20.00 horas, para dar paso al grupo "Da Silva" a las 21.30 horas.

Fiestas de San Salvador de Deva

Deva celebra sus fiestas durante este fin de semana. Se ponen a la venta raciones del tradicional cordero a la estaca a las 21.30 horas, a lo que seguirá una verbena protagonizada por el grupo "Beatriz" y el DJ Jairo Ortal. A las 00.00 horas se tirarán voladores.

Galería Llamazares

La exposición "20 años. Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

"Pignoise" toca en "Luanco al Mar"

La capital gozoniega estrena hoy una nueva edición del festival "Luanco al Mar" en uno de los espacios más simbólicos de la costa asturiana: el Muelle Viejo de Luanco. Esta experiencia junto al mar une música, naturaleza y gastronomía. El grupo "Pignoise", una de las bandas más icónicas del pop-rock español, será el encargado de abrir el certamen a las 22.00 horas. Antes y después del concierto, la fiesta estará animada gracias al set del DJ "The Real Frana".

Songs for an Ewan Day

El bosque de El Agüil (Salinas) acoge la primera jornada del festival Songs for an Ewan Day. El cartel del día lo integran "Lena Sahn"_(20.30 horas), "Lemot" (21.15), "Puño_Dragón" (22.15), "Smile" (23.15) y "Coti" (00.45).

Festival de la Cerveza

Arranca el Festival de la Cerveza 2025 en la pista de La Exposición de Las Meanas (Avilés), que se celebrará del 8 al 14 de agosto. El recinto abre de 18.00 a 00.00 horas. Habrá conciertos diarios a las 20.30 y 22.30 horas. Hoy actuará "The Classic Rock Band".

Fiestas en Llaranes

El barrio de Llaranes acoge desde el 8 y hasta el 10 de agosto las fiestas patronales de San Lorenzo. A las 17.00 horas será la lectura del pregón, a cargo de Peral, presidente del Llaranes C. F., en la plaza Mayor. A las 18.00 habrá fiesta de la espuma en el mismo lugar, y a las 23.00 habrá verbena amenizada por "Waykas" en el recinto ferial.

Concierto en Palacio_Valdés

La programación de "El Veranín de ARTStreet" continúa con el concierto del grupo "Tikis & Mikis". La actuación tendrá lugar en el tramo del teatro de la calle Palacio Valdés, a partir de las 20.30 horas. Entrada libre con taquilla inversa.

Paseos en barco por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Ejercicio para mayores de 50

Continúa el programa "Gimnasia en los parques", pensado para fomentar la actividad física entre personas mayores de 50 años. Se desarrollará de 10.00 a 11.00 horas en varios parques biosaludables de la ciudad: Versalles, Las Meanas, Llaranes, El Alfaraz y El Pozón. La participación es gratuita, aunque se requiere inscripción previa.

Las Cuencas

Fiestas en Ribota

La localidad de Ribota (Laviana) celebra este fin de semana las fiestas en honor de Nuestra Señora del Obellayo. Hoy, a las 21.30 horas, habrá cordero a la estaca. Después de la cena, a partir de las 23.30 horas se celebrarán maratones de tute y parchís. Para participar, será necesario apuntarse ese día a partir de las 22.30 horas. La primera verbena estará amenizada por "Dani y su acordeón".

Fiesta de San Roque en Blimea

La plaza de San Roque, en Blimea, celebra hoy su fiesta. A las 11.00 horas habrá juegos infantiles. Quince minutos más tarde, se abrirá el puesto de libros de segunda mano. A las 11.30 horas comenzará el traslado de San Roque desde la iglesia a la plaza. Al mediodía se inaugurarán en el paseo La Libertad las exposiciones de fotografías "Casas de indianos II", de José Julio Velasco Ordoñez; y de muñecas "Amigurumis", de Soraya Gutiérrez. También se presentará la novela "Los crímenes del ayer", de Fernando Luis Villar. A las 12.30 horas comenzará el montaje en la plaza San Roque de la alfombra floral. A las 14.00 horas llegará la comida infantil. Por la tarde, a las 17.45 horas tendrá lugar la procesión de San Roque hasta la iglesia de Blimea. Y a las 18.00 horas comienza un acto de homenaje a la vecina María del Rosario García, "Pina". Después, a las 19.00 horas, llega el momento de la "puya del ramu" y, a continuación, turno para la música con la actuación del dúo "Flor de Nopal".

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

El Xiringüelu anima Pravia

Aunque el día de grande no será hasta el domingo, ya han comenzado los preparativos: a las 20.00 horas será el pregón, a cargo de Miguel López Lartategui y Pablo García Cuervo, seguido del canto en común del Xiringüelu y el Himno de Asturias. Media hora después, reparto de bollos preñaos y sidra, acompañado por el grupo de baile "¡Brisas de Aguilar!" A las 22.00 horas, el grupo "Ideas" y la orquesta "Cuarta Calle" amenizarán la velada en el Parque Sabino Moutas. A medianoche se proclamarán al Majo y Maja del Xiringüelu 2025, y este año se suman también la Reina y Rey de la romería.

Fiesta de San Lorenzo en Loro (Pravia)

A las 21.00 horas será la cena popular, seguida de verbena con el grupo "Saoco" y el dúo "Pamela y Agustín".

Fiesta de San Félix en Valdesoto (Siero) 2025

A mediodía, las fiestas dan comienzo con el lanzamiento de los tradicionales cohetes. Entre las 21.30 y las 22.30 horas permanecerán abiertas las urnas para la elección de la reina y damas de honor de San Félix 2025. A las 23.30 lectura del pregón de fiestas a cargo de Andrés Rubio, seguido de verbena con DJ "K".

Fiestas del Arbello en Godina (Pravia)

Tardeo con "Cover Planet" de 20.00 horas a 22.00 horas.

Fiesta de San Mamés en Arguero (Villaviciosa)

Estas fiestas populares contarán con la presencia del grupo "La misión" y "Disco vas a bailar".

Fiesta de San Lorenzo de Ferroñes (Llanera)

A las 20.30 comienza la primera pulpada de Ferroñes (reserva de sitios: miembros de la comisión). A las 22.00 comienza la verbena con Anabel Santiago, y a las 23.30 horas toma el relevo de la fiesta "Marghy".

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen en Santianes (Teverga)

Campeonatos de tute y parchís con grandes premios a las 21.00 horas

Fiesta en San Tirso (Langreo)

Los voladores señalan el comienzo de la folixa. A las 21.00 horas se hace oficial con el pregón de Adriana, Cristina y Yaiza. La primera gran verbena será amenizada por el grupo "D’Cano" y DJ "Burbui", y comienza a las 22.00 horas.

"Patax" toca en Candás

A las 21.00 horas la banda de jazz fusión más prominente de España, "Patax", actúa en la antigua fábrica Ortiz de Candás.

Oriente

"La Torre de los Cuentos" (Llanes)

Viernes, sábados y domingos, del 25 de julio al 17 de agosto, en la Torre Medieval de Llanes, a las 18.30 y 20.00 horas, espectáculos de teatro y cuentos para niños a partir de cuatro años.

Descenso Internacional del Sella

La plaza Venancio Pando de Arriondas acoge a las 19.00 horas la ceremonia de apertura del 87º Descenso Internacional del Río Sella, con la entrega del premio "Valores del Sella", homenaje a Dionisio de la Huerta y Emilio Llamedo y posterior izado de banderas. A las 23.30 horas, "l’allume de les piragües" en el puente Emilio Llamedo; y a continuación, verbena con DJ_Hugo Llamedo. En Ribadesella la verbena comienza a las 23.00 horas de mano de la orquesta "Galilea", en la Plaza Nueva.

Concierto: "Noches de Bal Swing" (Llanes)

A las 20.00 horas, en el Casino de Llanes, concierto "Noches de Bal Swing" por Mónica Acevedo Trío, con David Regueiro como artista invitado. Entrada gratuita con reserva online: https://casaculturallanes.eventbrite.com

Exposición en Llanes: "Planeta ­herido"

Exposición compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar en el Museo del Oriente de Asturias, en la localidad llanisca de Porrúa. Horario: de 11.00 a 13.30 horas, los viernes y sábados, también de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Prestoso Fest 2025

Xedré, en pleno Parque Natural de las Fuentes del Narcea, acoge el ya famoso Prestoso Fest del 7 al 9 de agosto. En el cartel destacan artistas como "Baiuca", "Biznaga" o "Hinds". También hay rutas por el bosque de Moal, visitas y cata en la bodega Las Danzas y vermut en el parador.

XXIV Campeonato Mundial de Bateo de Oro en Navelgas (Tineo)

La semifinal del campeonato se desarrollará de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas. Paralelamente, los entibadores mineros harán una exhibición en el "Navelgas Arena" a las 18.00 horas y habrá actuación del mago Pelayo a las 18.30 horas. Por la noche, actuación musical de "Alexandra in Grey" a las 21.00 horas en el "Navelgas Gold Bar".

Fiesta de Los Semellones y La Llama (Tineo)

A las 17.30 horas, una misa da comienzo a las fiestas, seguida de un pincheo en la carpa. A las 21.30 horas, la cena, servida por El Lozano; y a continuación, verbena amenizada por "Tania y su acordeón" y el grupo "Paréntesis".

Jornadas Gastronómicas del Marisco en Navia

En la dársena de Navia, a partir de las 19.30 horas.

Fiesta de San Lorenzo en Puenticiella (Cangas del Narcea)

La parrillada a cargo de "Libardón" dará comienzo a las 22.00 horas. A continuación, gran verbena amenizada por el dúo "Marfil" y grupo "Dorados".

Fiesta de San Lorenzo en Miño (Tineo)

Cena del bollo a las 21.00 horas, continuada a las 23.00 horas por el dúo "Héctor y Jose". A la 1.00 horas, un pequeño parón en la fiesta para el sorteo.

Fiestas del Faedal en Carbayín (Valdés)

Día del bollo en Carbayín. A las 20.00 horas comienza la misa solemne, previa al reparto del bollo que comienza a las 21.30 horas. Acto seguido comienza la verbena con la actuación del trío "Las Xanas" y "Madastur".

Fiesta de Valdeferreiros (Ibias)

Degustación gratuita de paella a partir de las 21.30 horas, y después, gran verbena con grupo "Fénix" y grupo "Aroma".