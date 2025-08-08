Amantes del senderismo, esta es la ruta por los acantilados del Infierno con la que disfrutaréis del oriente asturiano
Un recorrido sencillo para descubrir los encantos de esta zona de la región
El oriente asturiano tiene mucho que ofrecer. Desde rica gastronomía a paisajes de ensueño con las playas como uno de sus principales reclamos.
Sin embargo, no solo es el lugar perfecto para los apasionados al mar, los amantes de la montaña también pueden encontrar en él auténticas joyas para disfrutar de una jornada de senderismo apta para toda la familia.
Uno de estos recorridos que ofrece unas espectaculares vistas es la de los acantilados del Infierno. Una ruta de unos 5 kilómetros y de escasa dificultad por lo que puede realizarse en compañía de los más pequeños y de aquellos que no estén tan avezados a la montaña.
A lo largo de la ruta, disfrutarás de las formaciones que el paso del tiempo ha ido dejando en las rocas que conforman los acantilados. Todo acompañado de monte bajo, cabras o vacas que podrás encontrar por el camino, así como algunas pequeñas embarcaciones en Ribadesella.
Y si tienes suerte y el tiempo acompaña, podrás presenciar uno de los espectáculo naturales por el que muchos viajan hasta la zona: los famosos bufones de Pría y su acantilado, donde el agua se cuela por las cuevas de abajo y sale al exterior por los bufones.
