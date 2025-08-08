¿Con ganas de perderte por Asturias? Un laberinto de 4.000 metros cuadrados con esencia mitológica es la experiencia que estás buscando

Gigantesco y mitológico. Así es el laberinto vegetal que acaba de abrir sus puertas en Cangas de Onís, concretamente en Mestas de Con. El espacio, creado con cientos de cipreses, es uno de los mayores de Asturias, sino el mayor, con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados.

Mismamente el laberinto del Jardín Botánico de Gijón, que fue inaugurado en 2018, ocupa poco más de 2.500 metros cuadrados. Así que el cangués duplica al gijonés. El laberinto más grande de España se encuentra en Andalucía, en una localidad de 3.360 habitantes de Málaga, consta de 7.400 metros cuadrados y está inspirado en la Alhambra.

Paseo mitológico

El recinto para perderse en Cangas de Onís se llama Laberinto Mitológico, ya que una de sus peculiaridades es que incluye una senda repleta de personajes como xanas, cuélebres y trasgos. De forma que en este laberinto no solo se puede jugar, sino también descubrir (o aprender más) sobre los mágicos seres mitológicos asturianos.

Un nuevo atractivo turístico

