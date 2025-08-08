¿Con ganas de perderte por Asturias? Un laberinto de 4.000 metros cuadrados con esencia mitológica es la experiencia que estás buscando
Un nuevo atractivo turístico ubicado en Cangas de Onís, en Mestas de Con y que duplica el tamaño del laberinto del jardín botánico de Gijón, de 2.500 metros
Gigantesco y mitológico. Así es el laberinto vegetal que acaba de abrir sus puertas en Cangas de Onís, concretamente en Mestas de Con. El espacio, creado con cientos de cipreses, es uno de los mayores de Asturias, sino el mayor, con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados.
Mismamente el laberinto del Jardín Botánico de Gijón, que fue inaugurado en 2018, ocupa poco más de 2.500 metros cuadrados. Así que el cangués duplica al gijonés. El laberinto más grande de España se encuentra en Andalucía, en una localidad de 3.360 habitantes de Málaga, consta de 7.400 metros cuadrados y está inspirado en la Alhambra.
Paseo mitológico
El recinto para perderse en Cangas de Onís se llama Laberinto Mitológico, ya que una de sus peculiaridades es que incluye una senda repleta de personajes como xanas, cuélebres y trasgos. De forma que en este laberinto no solo se puede jugar, sino también descubrir (o aprender más) sobre los mágicos seres mitológicos asturianos.
Un nuevo atractivo turístico
Asturias suma un nuevo atractivo turístico a su ya extensa oferta de naturaleza, cultura y tradición. Se trata del Laberinto Mitológico, un impresionante recorrido vegetal de más de 4.000 metros cuadrados, recién inaugurado en la localidad de Mestas de Con, que ya se posiciona como uno de los más grandes del norte de España.
Inspirado en las leyendas del folclore asturiano, este laberinto no solo invita a jugar y perderse entre sus senderos naturales, sino que ofrece una verdadera inmersión en la mitología local, con figuras como xanas, cuélebres o trasgus integradas en la ruta.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales