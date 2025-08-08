Incendio
Una nube y llamas en el entorno de la Mezquita-Catedral pone a Córdoba en alerta
Una maquina barredora ha provocado el siniestro, según fuentes policiales
Manuel Ruiz Díaz | Cristina Ramírez
Fuerte presencia en humo y llamas en el entorno de la Mezquita-Catedral pone a Córdoba en alerta. Una máquina barredora ha salido ardiendo en el Patio de los Naranjos, provocando una gran humareda que es visible media hora después del inicio del incendio desde numerosos puntos de la Ribera y la ciudad.
Las llamas salen de los laterales del templo, en la parte de la calle Cardenal González Francés, frente al hotel Eurostars Conquistador. Hasta el momento no hay constancia de ninguna persona herida. Fuentes oficiales han informado a este periódico que el fuego se localiza en la la zona de Almanzor, cerca de la Puerta de Santa Catalina.
El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas alertando de un fuego en el entorno de la Mezquita-Catedral, el primero de ellos a las 21.15 horas, según informan fuentes del servicio de emergencias a este periódico. Rápidamente, ha activado a los Bomberos de Córdoba así como a la Policía Local y Nacional que trabajan en el lugar. El fuego se localiza en el Patio de los Naranjos, según fuentes policiales.
Los equipos de bomberos trabajan dentro de la Mezquita-Catedral y en el exterior. La Policía ha cortado los accesos tanto de personas como de vehículos a la Mezquita. Desde la calle Magistral González Francés, donde se encuentra un fotógrafo y un periodista de Diario CÓRDOBA, se puede ver al menos un vehículo autobomba de los bomberos y una escala desde donde efectivos del SEIS trabajan sobre la cubierta de la Mezquita.
Todo el perímetro está controlado por los agentes. Los técnico de Emacsa también trabajan en el lugar para evaluar los daños.
La alcaldesa accidental, Cintia Bustos, en encuentra en el lugar, pendiente de las novedades. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, también se dirige hacia esta parte del Casco Histórico.
Los bomberos se encuentran en estos momentos en la cubierta del monumento. Queda algo de humo, pero parece que el fuego se ha apagado. Todo el perímetro del templo está acordando por la Policía Nacional y la Policía Local, mientras los bomberos se afanan en extinguir por completo el incendio.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales