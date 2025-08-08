Ocho metros de altura y coronando un mirador: el columpio más grande de España (para niños y no tan niños) está en León

Disfrutar de los columpios. Esa experiencia que tanto nos gustaba cuando éramos niños y que con los años parece quedar relegada precisamente a los más pequeños. Sin embargo, los nostálgicos están de suerte ya que en el Alto del Valcayo, León, niños y no tan niños pueden disfrutar de un columpio y no uno cualquiera. Se trata de la estructura más grande de España, con 8 imponentes metros de altura.

Una ocasión de volver a sentir esa adrenalina de sentir que vuelas sin moverte del suelo pero con unas espectaculares vistas a los picos del Gilbo, Las Pintas y el Yordas, que los más aventureros pueden coronar con alguna de sus múltiples rutas.

Además, si consigues ir justo antes de que se ponga el sol, podrás contemplar un espectacular atardecer que dejará una estampa digna de inmortalizar con una bonita foto.

1.200 metros de altura y cuya idea surgió de un vecino del pueblo, Pedro Luis, quien comentó que había visto por las redes sociales instalaciones de este tipo con mucho éxito. Al Ayuntamiento le pareció una buena idea y se pusieron en marcha en 2020, aunque su construcción se prolongó hasta Abril de 2021, mes en el que se inauguró.

Eso sí, prepárate para hacer largas colas ya que son muchos los curiosos que quieren su foto con el impresionante columpio que es ya todo un reclamo de la zona.