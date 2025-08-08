Ocho metros de altura y coronando un mirador: el columpio más grande de España (para niños y no tan niños) está en León
La imponente estructura se encuentra en el Alto del Valcayo
Disfrutar de los columpios. Esa experiencia que tanto nos gustaba cuando éramos niños y que con los años parece quedar relegada precisamente a los más pequeños. Sin embargo, los nostálgicos están de suerte ya que en el Alto del Valcayo, León, niños y no tan niños pueden disfrutar de un columpio y no uno cualquiera. Se trata de la estructura más grande de España, con 8 imponentes metros de altura.
Una ocasión de volver a sentir esa adrenalina de sentir que vuelas sin moverte del suelo pero con unas espectaculares vistas a los picos del Gilbo, Las Pintas y el Yordas, que los más aventureros pueden coronar con alguna de sus múltiples rutas.
Además, si consigues ir justo antes de que se ponga el sol, podrás contemplar un espectacular atardecer que dejará una estampa digna de inmortalizar con una bonita foto.
1.200 metros de altura y cuya idea surgió de un vecino del pueblo, Pedro Luis, quien comentó que había visto por las redes sociales instalaciones de este tipo con mucho éxito. Al Ayuntamiento le pareció una buena idea y se pusieron en marcha en 2020, aunque su construcción se prolongó hasta Abril de 2021, mes en el que se inauguró.
Eso sí, prepárate para hacer largas colas ya que son muchos los curiosos que quieren su foto con el impresionante columpio que es ya todo un reclamo de la zona.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales