El sencillo truco para evitar que tu nevera pierda agua y no moje el suelo o el cajón de fruta

Cuántas veces nos habrá pasado encontrarnos con la pared trasera interior del frigorífico congelada. Pero también puede ocurrir que veamos que las gotas caen al fondo y terminan en el cajón de abajo. Abrimos la nevera y las verduras y frutas están húmedas y podridas. Seguramente lo tenemos por culpa del calor, de la nevera anticuada o de alguien que no cerró la puerta. En realidad, es bastante normal que se forme condensación en el frigorífico, forma parte del funcionamiento normal del aparato. Pero para evitar que la condensación haga daño y estropee los alimentos, o el propio frigorífico, basta con un poco de astucia.

Por supuesto, si la condensación se congela podemos descongelar el frigorífico y solucionarlo en poco tiempo. Pero siempre es una buena idea llegar a la raíz del problema para evitar daños en el frigorífico. Para ayudar a expulsar esas gotas de agua, hay un agujero de drenaje. Es ese pequeño agujero en el fondo de la nevera cuya parte trasera de plástico termina en forma de embudo. Pero a menudo lo encontramos "tapado" por un trozo de plástico y, desde luego, no creemos que haya que quitarlo. Eso, en realidad, es un limpiador de tuberías para desatascar el orificio de desagüe donde va a parar la condensación del frigorífico. No todas las personas que montan y transportan frigoríficos son también técnicos formados. Pero incluso los que lo venden en la tienda a veces se olvidan de informarnos de este detalle. De hecho, se indica en la mayoría de los manuales, pero seamos sinceros, pocos leen las instrucciones a fondo.

Un pequeño gesto es suficiente para resolver el problema

Para evitar que la condensación cause grandes problemas en el frigorífico, basta con retirar el cepillo del orificio. Si lo dejamos dentro, tapamos el agujero y la condensación no puede salir por donde debería. Esto provoca problemas en el frigorífico, que puede inundarse en el fondo, formar moho en las juntas o, peor aún, romperse. También es una de las principales razones por las que encontramos agua en los cajones de las verduras. Saquemos el cepillo y guardémoslo a un lado, nuestra nevera funcionará mejor. Luego, úsalo de vez en cuando para limpiar bien el orificio y asegurarte de que no está obstruido.

Así que para evitar que la condensación en el frigorífico se congele o se forme moho, esto es lo que hay que hacer. De este modo, nuestro frigorífico funcionará mejor y evitaremos que se estropee. Nuestra comida no se estropeará más rápido y evitaremos gastar dinero innecesariamente. Además, si colocamos todos los alimentos en el estante adecuado, los conservaremos durante más tiempo. Mucha gente no lo sabe, pero en la mayoría de los frigoríficos la temperatura interna varía de un estante a otro.