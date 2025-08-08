Castilla y León

Sube el Índice de Gravedad a 2 en el incendio de Ávila que afecta al municipio de San Bartolomé de Pinares

En el fuego ya trabajan más de 40 medios terrestres y aéreos

Imagen del incendio de Ávila, en San Bartolomé de Pinares

Imagen del incendio de Ávila, en San Bartolomé de Pinares / ATBRIF / Europa Press

EP

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad 2 el incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila) y en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

En las tareas de extinción trabaja un dispositivo formado por cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos.

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  2. Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
  3. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
  4. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  5. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  6. Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
  7. La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
  8. Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales

Abre la feria ecológica de Asturias en Llanera: así ha sido la inauguración de la XXIII edición de la cita en el ferial del concejo

Abre la feria ecológica de Asturias en Llanera: así ha sido la inauguración de la XXIII edición de la cita en el ferial del concejo

"Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban en casa": el susto de la vecina de Mieres que alertó a la Policía de los "marcadores" de puertas

"Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban en casa": el susto de la vecina de Mieres que alertó a la Policía de los "marcadores" de puertas

El programa "Gijón compra y vuelve" logra ya la inscripción de más de 250 comercios

El programa "Gijón compra y vuelve" logra ya la inscripción de más de 250 comercios

Cita histórica del Concurso de Ganado de Llanera, que celebra 50 años

Cita histórica del Concurso de Ganado de Llanera, que celebra 50 años

El Hospital de Cabueñes implanta 50 válvulas aórticas sin cirugía abierta

El Hospital de Cabueñes implanta 50 válvulas aórticas sin cirugía abierta

Si estás pensando en comprarte una vivienda, esto es lo que debes saber para no pagar intereses: una operación libre de sanciones e impuestos

Si estás pensando en comprarte una vivienda, esto es lo que debes saber para no pagar intereses: una operación libre de sanciones e impuestos

Sube el Índice de Gravedad a 2 en el incendio de Ávila que afecta al municipio de San Bartolomé de Pinares

Sube el Índice de Gravedad a 2 en el incendio de Ávila que afecta al municipio de San Bartolomé de Pinares

La mejora de plaza La Salve, en Sama, y su entorno obliga a restringir el tráfico

La mejora de plaza La Salve, en Sama, y su entorno obliga a restringir el tráfico
Tracking Pixel Contents