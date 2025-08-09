Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 9 de agosto

Oviedo

"Atesora Oviedo": danzando con dos pianos

A las 20.00 horas, Patricia Álvarez Grana y Tania Guelfat ofrece una experiencia sonora rica y compleja basada en dos pianos de cola, en el Teatro Casino de Trubia. El concierto forma parte del programa cultural "Atesora Oviedo".

Folclore en la Calle

Un fin de semana más de Folclore en la Calle. Las actividades comienzan a las 11.30 horas con la Banda de Gaitas del Naranco y el grupo de baile tradicional "Nocéu" hasta las 14.30 horas. Por la tarde el espectáculo continúa, de 17.00 a 20.00 horas, con la agrupación folclórica cultural "La Inmaculada". Los itinerarios que siguen los grupos incluyen el casco antiguo, la zona de Campoamor-Centro y Catedral- Gascona.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de "Abraxas ", a medio camino entre la música electrónica dura, la reflexión filosófica y el activismo político. Antes y después del concierto, la fiesta continúa con DJ Gaia Darko. Entrada libre.

Exposición Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS rinde homenaje a todos los hermanos que crecen lejos de sus familias con una exposición fotográfica en el Paseo del Bombé (parque San Francisco) hasta el 11 de agosto. Entrada libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el 30 de agosto las diez piscinas municipales exteriores de Oviedo, ubicadas en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. El acceso a las instalaciones, en horario de 11.30 horas a 19.30 horas, tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en El Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del Prerrománico asturiano y sus quince monumentos. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas.

Poniente

A las 23.00 horas, el cantante andaluz Antonio José actúa, dentro del cartel de la Semana Grande, en el escenario de Poniente.

Festival Internacional de Gaites "Villa de Xixón"

El festival acoge hoy la exposición de Artesanía y Baile de Rumanía a las 11.30. A las 12.00 horas, la Banda de Gaites "Villa de Xixón", "Jovellanos" y "Magüeta", y a las 13.00 horas, tendrá lugar un taller para niños de juegos tradicionales. A las 14.00 horas en la carpa principal, Folixa Intercéltica y comida popular. A las 17.00 horas, "Picarós" tocará en antes del "Conciertazu pal baile" de las 18.30. Todas las actividades, en la plaza del Parchís.

Arte en la calle

El programa municipal acoge hoy la actuación de Festival y Escuela de Música de Gijón (FESMUG), a las 12.30 horas, en la plaza Clara Ferrer. A la 13.00 horas, "Ítaca" tocará en la calle Begoña., mismo sitio donde a las 18.00 horas se representa la obra "La Isla Invisible". A la misma hora, Carlos Adriano ofrece su espectáculo de magia cómica, "Pasen y Vean". En la Plaza de la República, "The Blue Jam" amenizará la noche a las 20.00 horas.

Plaza Mayor

A las 13.00 horas, el artista gallego G. Face ofrecerá su arte en el corazón de la ciudad. A las 22.00 horas, el Festival y Escuela de Música de Gijón (Fesmug) dará un concierto extraordinario a las 22.00 horas, donde la Banda Sinfónica de Gijón amenizará la noche.

Teatro Jovellanos

Del 8 al 17 de agosto, la famosa obra El Fantasma de la Ópera estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra. Hoy habrán dos pases, a las 17.00 horas y a las 21,00 horas.

Fiestas de Roces

Del 8 al 11 de agosto, el barrio de Roces se viste de gala con motivo de las fiestas de San Julián. Hoy será el turno de los mas pequeños, con diversas actividades infantiles como un taller de difusión del folklore, hinchables y una fiesta de la espuma. A las 21.00 horas, el barrio vivirá una romería amenizada por Tere Rojo y Charly Blanco, acompañados por DJ Pika.

Fiestas de San Salvador de Deva

Deva celebra sus fiestas durante este fin de semana, que continúan hoy con una ruta vecinal alrededor de la parroquia gijonesa a las 10.30 horas. A las 12.30, la entrega del bollu con sidra y una sesión de vermú. Ya de noche, a las 21.00 horas Deva cenará a base de "bonitada", que servirá de antesala a la gran verbena con la orquesta "Tekila" y el DJ Chely.

Fiestas de Santa Juliana de Bateao (Cenero)

El barrio de Bateao, de la parroquia de Cenero, celebra sus fiestas este fin de semana. Hoy a las 12.00 horas, misa por los difuntos del pueblo. A las 14.00 horas, sesión vermú previa a la corderada, que empezará a las 14.30 horas. Tras la comida, a las 17.30 horas habrá juegos infantiles y a las 18.00 horas se celebra el concurso de enhebrar agujas. A las 22.00 horas, se volverá a poner la mesa para la parrillada que antecede a la verbena de las 23.00 horas, amenizada por Mónica Duna. A las 00.00 horas, el lanzamiento del fardu.

Jardín Botánico Atlántico

Llega al Jardín Botánico "Nocturnia", un increíble recorrido donde se pueden encontrar las rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la luna. Este año, el espectáculo traerá una experiencia aún más llamativa y espectacular con una mayor participación de los asistentes. Estará disponible hasta el día 10 de este mes con un precio de 15 euros. Comenzará a las 21.30 horas y durará 90 minutos.

Museo Villa Romana de Veranes

A las 12.00, el recorrido dramatizado "La mirada de Voconia" ofrecerá un paseo por el museo a través de la vivencias de Voconia, un personaje histórico real. Además, como cada fin de semana de verano, de 16.30 a 19.30 se ofrece el Arqueobús, un recorrido teatralizado por la Campa Torres y la Villa de Veranes.

Avilés y comarca

Songs for an Ewan Day

El bosque de El Agüil acoge la segunda y última jornada del festival Songs for an Ewan Day. El cartel del día anuncia a Álex Wall (20.30 horas), Mateo Eraña (21.15), Mr. Kilombo (22.15), Mafalda Cardenal (23.15 y "Malmö 040" (0.45).

Luanco al Mar

El festival del muelle viejo de Luanco continúa con el show infantil "La granja de Zenón", a las 20.00 horas. A las 22.30 tendrá lugar el show "ABBA, the New Experience".

Festival de la Cerveza

El Festival de la Cerveza 2025 se celebra en la pista de La Exposición de Las Meanas (Avilés) del 8 al 14 de agosto. El recinto abre de 18.00 a 00.00 horas. Habrá conciertos diarios a las 20.30 y 22.30 horas. Hoy actuarán "The Negados".

Fiestas en Llaranes

Las fiestas patronales de San Lorenzo continúan con un partido en el Muro de Zaro (18.00 horas) . A las 20.00 habrá fiesta en el barrio de La Espina y a las 23.00, verbena amenizada por la orquesta "Tropical".

Concierto en Palacio Valdés

Dentro del ciclo "El Veranín de ARTStreet", el sábado 9 tendrá lugar el concierto del grupo "Blue Roots". Será en la calle Palacio Valdés (tramo del teatro) a las 13.30 horas. Entrada: taquilla inversa.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Paseos en barco por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora y el precio es de 8 euros por persona. Siempre sujetos a las condiciones de la mar.

Las Cuencas

Fiestas en Ribota

Ribota (Laviana) celebra este fin de semana las fiestas en honor de Nuestra Señora del Obellayo. Hoy, a las 23.30 horas comenzará la segunda verbena de las fiestas de la mano del grupo "Fusión" y del dúo "Sensación".

Campeonato mundial de madreñes en Bezanes

Bezanes acoge hoy la quinta edición del Campeonato del mundo en carrera de madreñes y calzado de madera. Se celebrará a las 18.00 horas, en el marco de las fiestas de San Salvador de Sobrecastiello. El evento contará con diversas categorías. Habrá dos infantiles, sin distinción de sexo: una de ellas hasta los siete años y otra de siete a catorce. La categoría de adultos, con apartados para hombre y mujeres, irá de los 14 a los 49 años. Por último, habrá otra categoría de mayores de 50 años. A las 23.00 horas habrá verbena con el grupo Da Silva.

Fiestas en San Tirso

La localidad de San Tirso celebra sus fiestas. A las 12.00 habrá un concurso de pintura y dibujo al aire libre para niños y a las 13.00, sesión vermú. A las 18.00 habrá juegos y a las 22.00 horas, verbena con "Dani, el taxista coplero" y la orquesta "Paréntesis".

Fiestas en Congostinas

Congostinas (Lena) está en fiestas estos días en honor de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy habrá sesión vermú a las 13.00 y parrillada a las 21.00 horas. La verbena correrá a cargo de Iván París.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Fiesta de El Xiringüelu en Pravia 2025

Día previo al Xiringüelu. La fiesta comienza a las 19.00 horas, con un pasacalles por la villa praviana con la charanga "Elite". A las 22.00 horas, cena de las peñas. A medianoche "Gemelísima" DJ comenzará su show; y a las 01.00, el esperado "Popinazo". En el transcurso de la verbena se entregarán las premios a las mejores casetas del prau y el trofeo a la mejor decoración praviana.

Fiesta de San Lorenzo en Loro (Pravia)

A las 13.00 comienza la misa solemne con gaita y procesión y continuación vermú musical con Mercedes Ben Salah. A las 21.00 horas, reparto del bollo preñao y una hora después, verbena con "Bahía" y "Los Dorados".

Fiesta de San Mamés en Argüero (Villaviciosa)

Hoy la orquesta "París de Noia" y "Disco vas a bailar" amenizarán la verbena.

Fiesta de San Lorenzo de Ferroñes (Llanera)

A las 20.00 horas comienza el reparto del bollo a socios y colaboradores. A las 23.00 horas comienza la verbena con el dúo "Emoción", interrumpida a media noche por el concurso de baile, a la 01.00 horas la fiesta continúa con el dúo "Vibe".

Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) en Llanera

Las carpas abren a las 11.00 y cierran a las 20.30 horas. Por dos horas, comenzando a las 12.00 y a las 17.00 horas, actividades infantiles. Para los mayores, cata de productos valencianos a las 12.30 y degustación de menú ecológico a las 14.30 horas. A las 18.00 horas concurso de tapas ecológicas. Para finalizar, degustación de churrasco y sidra a las 20.30 horas.

Fiesta de San Félix en Valdesoto (Siero)

A las 9.30 horas, quedada BTT con salida desde el prau de la fiesta. A las 12.00 mercado artesanal y a las 16.00 horas, exhibición de deportes rurales. Para los pequeños, juegos infantiles a las 17.00 horas. Y para finalizar, a las 23.30 horas, verbena amenizada por "D’Cano" y "Claxxon".

Oriente

Descenso Internacional del Sella

Un año más, el gran día comienza con el tradicional desfile por las calles de Arriondas a las 10.00 horas, para dar el pistoletazo de salida del Descenso Internacional a las 12.00 horas, desde el puente Emilio Llamedo. Diez minutos antes, lectura del pregón a cargo de Theresa Zabell. A las 14.40 será la recepción del tren del Sella. Los campos de Oba acogerán a las 15.30 la comida y el reparto de premios. El desfile de campeones del Sella por las calles de Ribadesella comienza a las 20.00 horas. Para finalizar, toca la orquesta "Acordes" en la plaza Nueva desde las 23.00 horas.

Fiesta de San Mamés y San Lorenzo en Cuerres (Ribadesella)

Tradicional feria del queso, y romería y verbena amenizada por "Fama" y "La Cigarra".

Fiesta de San Justo y San Pastor en Porrúa (Llanes)

La víspera del día grande comienza a las 10.00 horas, con la salida de la bolera a buscar una hoguera. A las 18.00 horas, la hoguera se plantará en el prau del Llacín. Y a las 23.00 horas, verbena amenizada por la orquesta "Channel" y discomóvil "Puzzle"

Fiesta de San Román en Cué (Llanes)

A las 15.00 horas, paella, tras la sesión vermut que habrá comenzado a las 13.00 horas. Después, salida a cortar la hoguera de San Román, y a continuación plantación de la misma. Para los niños, hinchables a las 17.00 horas y a las 20.00 partido de solteros contra casados. A continuación, gran parrillada y romería y verbena amenizada por el trío "Cuarta dimensión" y DJ.

La Espicha de Meré (Llanes)

Comienza a las 13.00 horas con la sesión vermú; paralelamente fiesta de la espuma y tobogán acuático. La espicha comienza a las 20.00 horas, y después, a las 22.00, DJ Oli.

Fiestas de San Román de Villa en Piloña

La alborada con gaita y tambor comienza a las 11.00 horas. A las 13.00, misa solemne con procesión y subasta del ramu. Una hora después, sesión vermú en el prau de la fiesta. A las 17.00 horas, juegos infantiles y chocolatada gratuita para los niños. A las 19.30 horas comienza la carrera de burros y a las 23.00 horas, la segunda gran verbena, amenizada por "Arcane Shoe" y "Sonifon Eventos".

Occidente

Fiesta de San Roque en Carceda (Cangas del Narcea)

Misa solemne a las 13.00 horas, seguida por sesión vermú. Desde las 20.00 horas, fiesta con Josín y su acordeón.

XXIV Campeonato Mundial de Bateo de Oro en Navelgas (Tineo)

Llega la final del campeonato, como cada día, de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas. Mientras tanto, a las 12.30 taller de marionetas para niños en la plaza del MOA y a las 15.00 horas, carrera de patos en el río. Durante toda la tarde, de 15.00 a 22.00 horas, animación musical. A las 18.30 cultura sidrera: plantación simbólica de manzanos y escanciado popular. La entrega de premios, con ceremonia de clausura y espicha, será a las 19.00 horas. Y para finalizar, fiesta de despedida a cargo de la orquesta "Assia".

Fiesta del Descenso Folclórico del Río Esva y del frixuelo en Trevías (Valdés)

Chupinazo y salida del descenso desde el pozo La Mouriente a las 12.00 horas. Desde las 14.00 horas, sesión vermut con dúo "Cover", y a continuación comida campestre y reparto de frixuelos. Por la tarde, juegos tradicionales con "6 conceyos". A partir de las 20.00 horas, romería con el dúo "Cover" y DJ Risk.

Fiesta de Nuestra Señora de Covadonga en Salamir (Cudillero)

Juegos infantiles a las 17.00 horas y verbena con dúo "Marfil" y la orquesta "Solo Saxo" a las 23.00 horas.

Fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen en Figueras (Castropol)

Día del Carmen, comienza a las 12.00 horas con un pasacalles y cabezudos acompañados por el grupo de gaitas "Brisas del Eo". A continuación, sesión vermut en la carpa de la pulpería con "Pepe Vivilo". A las 16.30 horas, salida desde la iglesia hacia el muelle donde tendrá lugar la tradicional procesión marítima acompañada una vez más por la banda de gaitas. A continuación misa cantada y salve marinera. Desde las 23.00 horas, fiesta y verbena con las orquestas "Principal" y "Talismán".

Jornadas gastronómicas del marisco en Navia

En la dársena de Navia, a partir de las 19.30 horas.

Fiesta de Santa Barbara en Colinas y La Fajera (Valdés)

Misa a las 13.00 horas, seguida por sesión vermut con el dúo "K-Libre". A las 17.00 horas juegos infantiles y holi party. Entrega del bollo a las 22.00 horas, y a continuación verbena amenizada por "Héctor y Jose" y "K-Libre".

Fiesta de San Lorenzo en Miño (Tineo)

Misa solemne a las 13.00 horas, y una hora después sesión vermuú con Héctor y su acordeón. A las 17.00 horas, juegos infantiles gratuitos.

XXXII Fiesta de La Venera (Navia)

Este proyecto de mejora de la salud y la dignidad de mujeres y niños palestinos refugiados en Belén comienza a las 18.00 horas en el parque Alfonso Iglesias. El precio es de 6 euros, e incluye tortilla, empanada, y la actuación desinteresada de la banda de gaitas "Brisas del Navia", de Medal. Se trata de una iniciativa de la ONG Manos Unidas (grupo de Navia).