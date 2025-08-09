Fuego en el monumento
El Cabildo de Córdoba agradece la labor de todos los cuerpos implicados en la extinción del incendio de la Mezquita-Catedral
El deán presidente valora cómo el plan de seguridad del monumento y los simulacros periódicos permitieron a los bomberos intervenir con eficacia
Redacción
“El Cabildo Catedral quiere agradecer públicamente el comportamiento y profesionalidad mostrados por bomberos, protección civil, policía local, nacional y demás cuerpos implicados, además del propio personal de la institución, que han conseguido minimizar los daños y, sobre todo, no tener que lamentar daños personales”, ha manifestado esta mañana el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, en una comparecencia para informar sobre el incendio producido ayer en la Mezquita-Catedral.
Igualmente, el deán ha detallado que los hechos ocurrieron a las 21.11 horas del día de ayer, cuando se declaró un incendio en una de las capillas perimetrales correspondiente a la ampliación de Almanzor, que se usa como almacén de las sillas destinadas a las celebraciones de la Catedral, además de otros utensilios y materiales utilizados a diario en la limpieza del monumento.
Inmediatamente, se activó el protocolo establecido en el Plan de Autoprotección, dando aviso al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de Córdoba, que acudieron de inmediato con tres dotaciones de bomberos, consiguiendo extinguir el incendio en torno a las 12 de la noche. Por el momento se desconoce el origen del incendio, a la espera del informe técnico.
Plan de seguridad
Joaquín Alberto Nieva también destacó que el plan de seguridad de la Mezquita-Catedral y los simulacros periódicos, permitieron a los bomberos intervenir con eficacia, al conocer al detalle el recinto y sus diferentes dependencias. Respecto a los daños ocasionados, también ha explicado que ahora mismo es muy prematuro hacer un balance, toda vez que hay que esperar a que la zona se enfríe y consolide por parte de los bomberos.
En una primera evaluación ocular, se ha constatado que dos capillas resultaron afectadas, además de otros daños menores pendientes de valoración técnica, localizados en la bóveda de la nave 2, a la altura de las capillas dañadas.
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería