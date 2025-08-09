Las creadoras abogan por una Facultad de Bellas Artes para Asturias

"Hay futuro y tenemos mucho que decir", reivindicaba ayer la galerista y promotora cultural Diana Llamazares, en la jornada "Mujeres en Noroeste", celebrada en el pabellón del Banco Sabadell Herrero, en la Feria Internacional de Muestras (FIDMA). El encuentro, titulado "Mujeres creadoras. Claves y retos en la plástica contemporánea", puso sobre la mesa el potencial de Asturias como "epicentro cultural" y la importancia de "visibilizar" el trabajo femenino en el arte. Las participantes consideraron además "interesante" la posibilidad de una Facultad de Bellas Artes en la región, una idea que en su momento se llegó a manejar dentro del plan para lo terrenos de la antigua de la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.

Vanesa Fernández, directora de comunicación de Red Territorial del Sabadell, enfatizó que el arte "es una forma poderosa de transmitir la realidad, cuestionarla y abrir nuevas miradas". Dio paso a Santiago Martínez, historiador del arte, crítico y docente, y encargado de moderar una mesa redonda protagonizada por María Jesús Rodríguez, escultura y ganadora de la Medalla de Plata del Principado de Asturias en 2019; la versátil artista Elena Rato y la pintora Helena Toraño. "Las creadoras son la base de todo", ensalzó Martínez, que remarcó que es en las galerías donde "se toma el pulso al arte contemporáneo". "El gran reto es sobrevivir del arte", aseveró el moderador. María Jesús Rodríguez planteó la necesidad de habilitar espacios para que los artistas conserven allí sus obras cuando no estén expuestas.

Las ponentes departieron sobre sus procesos creativos y trayectorias y abordaron qué supondría para Asturias contar con una Facultad de Bellas Artes. "Sería un dinamizador", proclamó Helena Toraño. Elena Rato, por su parte, se preguntó "cómo sería la idiosincrasia" de la institución. También se trató el cómo se trabaja desde Asturias en el ámbito artístico. "Gracias a las redes sociales ha menguado la distancia; ahora es más fácil llegar a la gente", sostuvo la llanisca Helena Toraño, que, no obstante, subrayó que en ciudades como Madrid o Barcelona se organizan más eventos en el sector en los que poder "estrechar lazos". "Salir fuera fue un reto maravilloso y enriquecedor", declaró Elena Rato.

"Estos últimos años hemos logrado desde centros privados e instituciones que se ponga en valor la creación de mujeres artistas, tan olvidadas", ahondó Diana Llamazares, que abogó por un mayor "apoyo" para visibilizar ese trabajo. Llamazares manifestó que la industria cultural "genera riqueza, empleo y proyección". A nivel regional, la galerista aseguró que Asturias "tiene que dejar de pensarse como periferia para pensarse como epicentro cultural". En una línea similar se expresó Alfredo Fernández, director comercial de la Territorial Noroeste del Banco Sabadell Herrero, que recalcó que "tenemos que creernos que Asturias es vanguardista e innovadora".

Montserrat López Moro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón –que acudió en representación de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que no pudo asistir al acto–, lamentó que la "infravaloración de las mujeres en el arte ha sido una constante histórica" y deseó suerte a Semíramis González, nueva directora de Laboral Centro de Arte, presente en la jornada. La edil forista animó a González a "integrar la perspectiva de género en el discurso expositivo" del centro.

Alfredo Fernández explicó que el encuentro sirvió para "rendir homenaje a las mujeres que trabajan en el Sabadell" en "un año complicado en el que hemos dado el do de pecho".