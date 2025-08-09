El pasaporte mágico con el que puedes descubrir pueblos de cuento de hadas en España

Los pueblos mágicos de España, es una iniciativa que te hará recorrer los rincones más bonitos del país como si vivieras en una película de fantasía. ¿La clave? Un pasaporte. Gratis. Y con superpoderes viajeros.

¿Qué es este pasaporte mágico?

La idea ha salido del Instituto de Desarrollo Local (IDL), que ha elaborado una lista de pueblos con un encanto especial, seleccionados por su belleza, historia, gastronomía y patrimonio. Para fomentar el turismo rural y descubrir lugares que parecen salidos de una postal, han creado el Pasaporte Mágico de España, que puedes conseguir gratis y que te da acceso a descuentos en museos, monumentos y centros culturales.

Y sí, cuantos más sellos tengas en tu pasaporte, más regalos y ventajas desbloqueas. Como en una gincana... pero con lavanda, castillos y tapas de pueblo.

Pueblos de ensueño a menos de 90 minutos de Madrid

Si vives en la capital o estás planeando una escapada desde allí, estás de suerte: algunos de estos pueblos mágicos están a tiro de piedra.

¿Cómo se consigue este pasaporte de cuento?

Muy fácil:

Puedes descargarlo desde la app gratuita Pueblos Mágicos de España ,

, O recogerlo en formato físico en las oficinas de turismo de los pueblos adheridos.

Cada vez que visites uno de ellos, pasa por la oficina de turismo y sella tu visita. ¡Más sellos = más recompensas!

Además, si estás pendiente de las redes sociales de la Asociación de Pueblos Mágicos, puedes participar en sorteos y conseguir regalos exclusivos cada trimestre. Y lo mejor: todo esto sin pagar ni un euro.

Porque viajar con magia... es viajar mejor

En un mundo donde todo pasa rápido, estos pueblos te invitan a frenar, respirar y mirar con otros ojos. Y si encima consigues descuentos y premios por hacerlo, ¿quién puede resistirse?

Así que ya sabes: prepara tu maleta, busca tu próximo destino mágico en el mapa y no te olvides de tu pasaporte. Porque este verano, los cuentos no se leen… se viajan.