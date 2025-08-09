El pasaporte mágico con el que puedes descubrir pueblos de cuento de hadas en España

Castillos, plazas medievales, paisajes de ensueño y descuentos exclusivos

Lucía Salazar

Los pueblos mágicos de España, es una iniciativa que te hará recorrer los rincones más bonitos del país como si vivieras en una película de fantasía. ¿La clave? Un pasaporte. Gratis. Y con superpoderes viajeros.

¿Qué es este pasaporte mágico?

La idea ha salido del Instituto de Desarrollo Local (IDL), que ha elaborado una lista de pueblos con un encanto especial, seleccionados por su belleza, historia, gastronomía y patrimonio. Para fomentar el turismo rural y descubrir lugares que parecen salidos de una postal, han creado el Pasaporte Mágico de España, que puedes conseguir gratis y que te da acceso a descuentos en museos, monumentos y centros culturales.

Y sí, cuantos más sellos tengas en tu pasaporte, más regalos y ventajas desbloqueas. Como en una gincana... pero con lavanda, castillos y tapas de pueblo.

Pueblos de ensueño a menos de 90 minutos de Madrid

Si vives en la capital o estás planeando una escapada desde allí, estás de suerte: algunos de estos pueblos mágicos están a tiro de piedra.

¿Cómo se consigue este pasaporte de cuento?

Muy fácil:

Cada vez que visites uno de ellos, pasa por la oficina de turismo y sella tu visita. ¡Más sellos = más recompensas!

Además, si estás pendiente de las redes sociales de la Asociación de Pueblos Mágicos, puedes participar en sorteos y conseguir regalos exclusivos cada trimestre. Y lo mejor: todo esto sin pagar ni un euro.

Porque viajar con magia... es viajar mejor

En un mundo donde todo pasa rápido, estos pueblos te invitan a frenar, respirar y mirar con otros ojos. Y si encima consigues descuentos y premios por hacerlo, ¿quién puede resistirse?

Así que ya sabes: prepara tu maleta, busca tu próximo destino mágico en el mapa y no te olvides de tu pasaporte. Porque este verano, los cuentos no se leen… se viajan.

Nagasaki advierte del riesgo creciente de una guerra nuclear 80 años después del ataque

El primer título de un exsportinguista: Nacho Méndez estrena nacionalidad ganando la Supercopa de Malasia

En imágenes: El Intercéltico llena Tapia de música y color

Zelenski sobre la cumbre Putin-Trump: Las decisiones que se toman sin Kiev "nacen muertas"

El PSOE acusa a Feijóo de "institucionalizar el racismo" con el veto a las fiestas musulmanas en Jumilla

Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa

Primer balance oficial del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba: colapsa la capilla de la Anunciación

Drogas, carreras ilegales y altercados: la denuncia de los vecinos de Lada sobre el estado del distrito

