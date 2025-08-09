Estas playas multan por colocar la sombrilla antes de las 8:00 h (y la broma puede costarte 750 €)

Si eres de los que se levantan al alba para clavar la sombrilla como si no hubiera un mañana… cuidado, este verano podrías acabar multado. Varios ayuntamientos de la costa española han dicho basta ya a la guerra por “el mejor sitio” y han decidido sacar la artillería: ordenanzas municipales que prohíben reservar espacio en la playa antes de las 8:00 h. ¿El castigo? Multas que llegan hasta los 750 euros y retirada de objetos. Sí, como si fuera el coche mal aparcado… pero con arena.

Reservar sitio ya no es una tradición: ahora es sanción

La escena es clásica: toallas fantasma, sombrillas sin dueño y sillas vacías a las 7:00 de la mañana. Pero en lugares como Benidorm, Denia, Torrox o Nerja, esta práctica tiene los días contados. Los operarios municipales patrullan las playas y retiran todo lo que encuentren antes del horario oficial de apertura. Luego, si quieres recuperar tus cosas, prepárate para pasar por caja. “Las playas son de todos, no de quienes madrugan más”, dicen desde el Ayuntamiento de Benidorm.

¿Dónde no puedes clavar la sombrilla antes de las 8?

Torrox (Málaga): multa de hasta 300 €.

multa de hasta 300 €. Nerja (Málaga): se llevan tus cosas y te toca pagar para recuperarlas.

se llevan tus cosas y te toca pagar para recuperarlas. Benidorm (Alicante): ojo, que la sanción llega a los 750 €.

ojo, que la sanción llega a los 750 €. Denia (Alicante): vigilancia reforzada y prohibición total.

Y sí, te multan aunque no estés tumbado en la toalla. El simple hecho de “plantarla” ya puede ser motivo de sanción.

¿Vacaciones o Gran Hermano playero?

Las opiniones, como siempre, están divididas. Algunos aplauden la medida porque “ya era hora”, mientras otros la consideran “una exageración”. “A las seis ya había gente que dejaba la sombrilla y se iba. No es justo”, dice Ana, vecina de Nerja. “Cada uno debería organizarse como quiera”, protesta Javier, turista en la Costa Blanca.

Pero lo cierto es que el ambiente playero está más vigilado que nunca. Ya no solo hay que llevar crema solar y agua fría… ahora también toca leer la ordenanza municipal antes de estirar la toalla.

Este verano, madrugar para coger sitio puede salirte muy caro

Así que ya lo sabes: si vas a la playa, ve con calma, disfruta del desayuno y espera a las 8:00. O, al menos, que no te pillen con la sombrilla antes de hora, porque el sol te puede dar… pero la multa también.