Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 10 de agosto

Oviedo

Folclore en la calle

La música será de nuevo protagonista hoy en las calles de Oviedo, comenzando con dos espectáculos entre las 11.30 y las 14.30 horas de la mañana, a cargo de la banda tradicional "Xácara" y de la asociación de baile y música tradicional "La Xordia". Por la tarde, entre las 17.00 y las 20.00 horas, la Banda de Gaitas Centro Asturiano. Entrada libre.

Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge hoy, a las 13.00 horas, el espectáculo en directo de la banda americana "Jo & Swissknife" donde presentarán su álbum "La Saga". Entrada libre.

Poesía a Simple Vista

El Centro Social Villa Magdalena acogerá del 4 al 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", compuesta por 22 fotografías con poemas asociados. Los domingos el horario es de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Exposición Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS rinde homenaje a todos los hermanos que crecen lejos de sus familias con una exposición fotográfica en el Paseo del Bombé (parque San Francisco) hasta el 11 de agosto. Entrada libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Museo de Bellas Artes

Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". Por último, el museo contará hasta el 28 de septiembre con la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", de José Santamarina, además de con su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos para familias numerosas. Más información en el cuadernillo "La Feria del Paraíso".

Poniente

A las 23.00 horas, el cantante canario Don Patricio será el encargado de continuar con los platos fuertes del cartel de la Semana Grande en el escenario de Poniente.

Festival Internacional de Gaites "Villa de Xixón"

El festival acoge hoy la exposición de Artesanía y Baile de Rumanía a las 11.30. A las 12.00 horas, la Banda de Gaites "Villa de Xixón", "Jovellanos" y "Magüeta", y a las 13.00 horas, tendrá lugar un taller para niños de juegos tradicionales. A las 14.00 horas en la carpa principal, Folixa Intercéltica y comida popular. A las 17.00 horas, "Picaros" tocará antes del "Conciertazu pal Baile" de las 18.30. Todas las actividades, en la plaza del Parchís.

Arte en la calle

El programa municipal acoge hoy al Festival Internacional de Piano de Gijón con un maratón de actuaciones en el Kiosco de Begoña, de 10.00 a 20.00 horas. Además, a las 18.00 horas, Janco, el titiritero cuentacuentos presentará tres historias con sus títeres para todos los públicos en el parque de Los Locos (Nuevo Roces). A las 20.00 horas en la plaza de la República, Laura Bera amenizará la noche.

"Los mojinos escozíos", en la plaza Mayor

"Los mojinos escozíos" ofrecerán su transgresora combinación de rock y humor en la plaza Mayor a las 21.00 horas.

Teatro Jovellanos

Del 8 al 17 de agosto, "El fantasma de la Ópera" estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra. Hoy habrá dos pases, a las 17.00 horas y a las 21.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

Llega al Jardín Botánico "Nocturnia", un increíble recorrido donde se pueden encontrar las rapaces nocturnas más sorprendentes a la luz de la luna. Este año, el espectáculo traerá una experiencia aún más llamativa y espectacular con una mayor participación de los asistentes. Está disponible hasta el día 10 de este mes con un precio de 15 euros. Comenzará a las 21.30 horas y durará 90 minutos.

Fiestas de Roces

Del 8 al 11 de agosto, el barrio de Roces se viste de gala para acoger las fiestas e San Julián. Hoy se celebrará la misa y procesión en la iglesia de San Julián, a las 12.00 horas. A partir de las 13.30 horas, la rifa del bollu y una sesión de vermú, donde se celebrarán el fin de fiestas del barrio gijonés.

Fiestas de San Salvador de Deva

Deva celebra sus fiestas durante este fin de semana, que continúan hoy con la ruta a caballo alrededor de la parroquia gijonesa de las 9.30 horas. A las 13.00 horas, se celebra la misa seguida de la tradicional procesión de San Salvador junto a una sesión de vermú. A las 17.00 horas, romería infantil llena de juegos tradicionales, fiesta de la espuma y una chocolatada gratuita para todos los niños. Ya de noche, a las 22.30 horas "Disco Danky" pondrá a bailar a toda la parroquia gijonesa.

Fiestas de Santa Juliana de Bateao (Cenero)

El barrio de Bateao, de la parroquia de Cenero celebra sus fiestas este fin de semana. Hoy domingo se celebra el día grande, con el desfile del ramu a las 12.30, una misa solemne a las 13.00, seguida de una sesión de vermú a las 14.00 horas, que servirá de ante sala a la comida de confraternización vecinal. A las 18.00 horas, concurso de tute. A las 22.00 horas, la gran sardinada como cena, para prepararse para la verbena de las 23.00, protagonizada por el "Dúo Reflejos". a las 00.00 horas se tirarán fuegos artificiales antes del concurso de baile de la escoba infantil y para adultos de la una de la madrugada.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Avilés y comarca

Luanco al Mar

El festival del muelle viejo de Luanco continúa con el concierto del violinista Ara Malikian, que empieza a las 21.30 horas.

Festival de la Cerveza

Prosigue su actividad el Festival de la Cerveza 2025 en la pista de La Exposición de Las Meanas (Avilés), hasta el 14 de agosto. El recinto abre de 18.00 a 00.00 horas. Habrá conciertos diarios a las 20.30 y 22.30 horas. Hoy actúa "Cover Planet".

Fiestas en Llaranes

Las fiestas patronales de San Lorenzo concluyen con una misa patronal (12.30 horas), una comida popular (14.00), un bingo musical (15.30), actuación de "Eleven" (18.00) y entrega del bollo y el vino a los socios (18.00 a 20.00).

Música tradicional por las calles de Avilés

El grupo "Escontra l’Raigañu" ofrecerá el espectáculo "Sones na cai", un recorrido musical por el casco histórico de la ciudad. La cita será de 12.30 a 14.00 horas, con salida y llegada en la plaza de España, pasando por las calles La Fruta, San Bernardo, La Cámara, San Francisco, Galiana y finalizando en el Parque del Carbayedo.

Paseos en barco por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán - patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombi cultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas en Ribota

Ribota (Laviana) celebra este fin de semana las fiestas en honor de Nuestra Señora del Obellayo. A las 14.15 hora tendrá lugar la procesión y la misa, seguida de una sesión vermú. Por la tarde, a las 18.00 horas, una carrera de cintas en moto.

Patronales de Bezanes (Caso)

Bezanes cierra hoy sus fiestas de San Salvador de Sobrecastiello. Lo hará con una holi party, juegos infantiles y la jira a partir de las 16.30 horas. Más tarde, a las 18.00 horas, el tradicional partido solteros contra casados, mientras que a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar el reparto del bollu y la botella de vino.

Comida campestre en San Tirso

El alto de San Tirso, a caballo entre Mieres y Langreo, sigue de fiesta. El programa para hoy arranca a las 13.00 horas con la sesión vermú y la actuación del coro "José León Delestal". A las 15.00 horas habrá una comida en el prau, para por la tarde celebrarse un "Bingo loco" a las 17.30 horas y las maratones de tute y parchís a las 19.00 horas.

Congostinas despide a Nuestra Señora de Lourdes

La localidad de Congostinas cierra hoy sus patronales en honor a Nuestra Señora de Lourdes con una misa y puya’l ramu a partir de las 12.30 horas. Posteriormente, Iván París será el que se encargue de amenizar el vermú (13.30 horas) y la romería de la tarde (18.00 horas). A las 21.00 horas se entregarán los trofeos de los campeonatos y habrá una chocolatada de fin de fiesta.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Xiringüelu en Pravia

Un año más, este domingo se celebra la esperada y multitudinaria fiesta praviana del Xiringüelu con sus originales y animadas casetas, y el prau Salcéu listo para albergar a las más de 50.000 personas que suelen acudir. Desde primera hora de la mañana, asturianos y foráneos se reúnen para comer, beber y brindar e sana armonía. Este año se celebrarán dos pasacalles: el primero a las 11.00 horas por las calles de Pravia, y el segundo a las 12.00 por el prau Salcéu.

Feria ecológica

Las carpas de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias, que se celebra en Llanera (recinto ferial de Ables), abren a las 11.00 y cierran a las 15.30 horas. Cada dos horas, comenzando a las 12.00 horas, habrá actividades infantiles. Para los mayores, charla de Sonia Oceransky a las 12.00 y degustación de paella valenciana ecológica a las 14.00 horas. A las 15.00 horas, para finalizar, entrega de premios al stand mejor decorado y sorteo de lotes ecológicos.

Fiesta de San Lorenzo de Ferroñes (Llanera)

Misa solemne cantada por la Coralina de Santa Cruz y amenizada por gaita y tambor a las 12.00 horas. Una hora después, sesión vermut. A las 15.00 horas todo el pueblo celebrará una gran comilona. A las 17.00, actividades infantiles que finalizan con una holi party y a las 18.30 horas, actuación de Nerea Vázquez.

Fiesta de San Félix en Valdesoto (Siero)

A las 9.00 horas diana floreada por los barrios de Valdesoto amenizada por la banda "Les Campes". A las 11.30 horas comienza un nuevo encuentro de coches clásicos en el prao de la fiesta, y a las 12.30 misa solemne en honor a San Félix cantada por el coro "Xorrecer". A continuación, sesión vermut. A las 19.00 horas trofeo San Félix en el estadio Villarea.

Hidromiel Fest en Candás (Carreño)

El primer festival internacional de hidromiel se celebra este fin de semana en Candás. Entre sus actividades hay música, deportes, divulgaciones históricas, catas de hidromiel, food trucks...

Fiesta de San Mamés en Arguero (Villaviciosa)

Hoy, toca la orquesta "Aroma" en Argüeru.

Fiestas del Arbello en Godina (Pravia)

A las 13.00 horas santa misa y procesión por el pueblo. A las 14.00, sesión vermut con "Argayo" y una hora después, gran paella popular. A las 16.30 horas, "Argayo" anima el fin de fiesta.

Fiesta de San Justo y Pastor en Villaviciosa

A las 13.00 horas, misa solemne en la iglesia parroquial acompañada de gaita y tambor. A continuación, procesión de los Santos Justo y Pastor y sesión vermut con pincheo. A las 14.30 horas, bonitada popular en local social de las escuelas.

Oriente

Fiesta de San Mamés y San Lorenzo en Cuerres (Ribadesella)

El día de San Lorenzo cuenta con una romería y verbena amenizada por "Fama". Y a las 17.00 horas, partido de fútbol y reparto del bollu.

Fiesta de San Justo y San Pastor en Porrúa (Llanes)

El día grande de las fiestas comienza a las 12.00 horas con la salida de los ramos. A las 13.00 misa solemne seguida de procesión y ofrecimiento de los ramos. Bailes regionales a las 14.00 y a las 20.00 horas. Por la noche, actuación de "Sur a norte" a las 21.00 y gran verbena con "Waykas" y disco móvil "Puzzle" a las 23.00 horas.

XVI Mercado tradicional en Lastres (Colunga)

El mercado de Lastres abre de 11.00 a 22.00 horas, y hoy, además de con los puestos habituales, cuenta con biblioteca ambulante, cuentacuentos a las 19.00 horas, y taller de tiro con gomeru de 11.00 a 14.00 horas.

Fiesta de San Lorenzo en Abiegos (Ponga)

El día comienza con misa solemne a las 13.00 horas, con procesión y subasta del ramo, continuada por sesión vermut. Por la tarde, de 17.30 a 20.00 horas, juegos infantiles y concurso de juegos tradicionales: bolos asturianos y tiro a la rana. A partir de las 23.30 entrega de premios y gran verbena amenizada por "Pamela y Agustín" y "Son Rodríguez".

Fiesta en Pesquerín (Piloña)

A las 14.30 horas, comida "de traje": todos los comensales deben llevar comida para compartir entre los asistentes.

Occidente

Fiesta de Nuestra Señora de Covadonga en Salamir (Cudillero)

Misa solemne cantada por el coro de Oviñana y procesión en honor a la señora de Covadonga a las 13.30 horas. Después, sesión vermut a cargo de "Vane y Berto"

Fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen en Figueras (Castropol)

El día dedicado al Corpus comienza a las 12.30 horas con una misa cantada y procesión acompañada por la banda municipal de Ribadeo. Una vez finalizada, sesión vermut a cargo del grupo "Folixa de Luarca". A partir de las 18.00 horas, en el muelle, sesión de tardeo amenizada por DJ Suky y discoteca móvil "Sergio".

Fiesta de San Lorenzo en Almuña (Valdés)

Misa solemne y procesión en honor a San Lorenzo a las 13.00 horas. A continuación, sesión vermut con Pablo Beltrán. A las 23.00 horas, verbena con grupo "Imperia" y un DJ.

Fiesta de Nuestra Señora de Borbondio en Trones (Cangas del Narcea)

Misa solemne a las 14.00 horas, seguida de la sesión vermut amenizada por "Paula y su acordeón". Por la tarde Tiro de cuerda. Y después, grupo "Impacto" y DJ Chame.

XXVII Feirón de verano en Grandas de Salime

El mercado abre sus puertas a las 11.00 horas. Hora y media después, actuación de la banda de gaitas "El Trasno" y a las 13.00 horas espectáculo "Un viaje por Jabón" de la compañía Pompas y Pompones. A las 18.00 horas, un encuentro con la autora del libro "Naquel tempo... y neste", Matilde Suárez. Para finalizar, concierto didáctico y bailes tradicionales con Nel Villanueva a las 18.30 horas.

Fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen en El Bao (Ibias)

Para comenzar, el grupo de gaitas "Us Trimendus" alegra la mañana. A las 12.00 horas misa y procesión en honor a San Antonio, seguida de la sesión vermut. Por la tarde, a las 19.00 horas, reparto del bollo preñao y actuación de panderetas de Zarréu.

Fiesta de San Lorenzo en Láneo (Salas)

Misa solemne con procesión por San Lorenzo a las 12.30 horas. A continuación, sesión vermut con el grupo de rock alternativo "Panda". Por la noche gran verbena con dúo "Sensación" y DJ Kinai.