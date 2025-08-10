Cita en Llanera con los productos ecológicos de Asturias
Un año más, este domingo se celebra la esperada y multitudinaria fiesta praviana del Xiringüelu con sus originales y animadas casetas, y el prau Salcéu listo para albergar a las más de 50.000 personas que suelen acudir. Desde primera hora de la mañana, asturianos y foráneos se reúnen para comer, beber y brindar e sana armonía. Este año se celebrarán dos pasacalles: el primero a las 11.00 horas por las calles de Pravia, y el segundo a las 12.00 por el prau Salcéu. En la imagen, gente en una pasada edición.
Las carpas de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias, que se celebra en Llanera (recinto ferial de Ables), abren a las 11.00 y cierran a las 15.30 horas. Cada dos horas, comenzando a las 12.00 horas, habrá actividades infantiles. Para los mayores, charla de Sonia Oceransky a las 12.00 y degustación de paella valenciana ecológica a las 14.00 horas. A las 15.00 horas, para finalizar, entrega de premios al stand mejor decorado y sorteo de lotes ecológicos. En la imagen, ambiente en una pasada edición de la feria.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería