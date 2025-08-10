Un año más, este domingo se celebra la esperada y multitudinaria fiesta praviana del Xiringüelu con sus originales y animadas casetas, y el prau Salcéu listo para albergar a las más de 50.000 personas que suelen acudir. Desde primera hora de la mañana, asturianos y foráneos se reúnen para comer, beber y brindar e sana armonía. Este año se celebrarán dos pasacalles: el primero a las 11.00 horas por las calles de Pravia, y el segundo a las 12.00 por el prau Salcéu. En la imagen, gente en una pasada edición.

Cita en Llanera con los productos ecológicos de Asturias | MIKI LÓPEZ

Las carpas de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias, que se celebra en Llanera (recinto ferial de Ables), abren a las 11.00 y cierran a las 15.30 horas. Cada dos horas, comenzando a las 12.00 horas, habrá actividades infantiles. Para los mayores, charla de Sonia Oceransky a las 12.00 y degustación de paella valenciana ecológica a las 14.00 horas. A las 15.00 horas, para finalizar, entrega de premios al stand mejor decorado y sorteo de lotes ecológicos. En la imagen, ambiente en una pasada edición de la feria.