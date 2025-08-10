Cita en Llanera con los productos ecológicos de Asturias

Un año más, este domingo se celebra la esperada y multitudinaria fiesta praviana del Xiringüelu con sus originales y animadas casetas, y el prau Salcéu listo para albergar a las más de 50.000 personas que suelen acudir. Desde primera hora de la mañana, asturianos y foráneos se reúnen para comer, beber y brindar e sana armonía. Este año se celebrarán dos pasacalles: el primero a las 11.00 horas por las calles de Pravia, y el segundo a las 12.00 por el prau Salcéu. En la imagen, gente en una pasada edición.

Las carpas de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias, que se celebra en Llanera (recinto ferial de Ables), abren a las 11.00 y cierran a las 15.30 horas. Cada dos horas, comenzando a las 12.00 horas, habrá actividades infantiles. Para los mayores, charla de Sonia Oceransky a las 12.00 y degustación de paella valenciana ecológica a las 14.00 horas. A las 15.00 horas, para finalizar, entrega de premios al stand mejor decorado y sorteo de lotes ecológicos. En la imagen, ambiente en una pasada edición de la feria.

