Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 11 de agosto

Oviedo

Lunes de ruta literaria: “Crímenes de Pumarín”

El paseo cultural de este lunes comienza a las 18.30 horas en la esquina con las calles Historiador Juan Uría y Aureliano San Román. La próxima ruta literaria será el 25 de agosto.

Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge hoy, a las 21.30 horas, el espectáculo en directo de la banda psicodélica banda japonesa "To Yo". Antes y después del concierto la fiesta continua con DJ "Padre y Esposo". Entrada libre.

Poesía a Simple Vista

El Centro Social Villa Magdalena acogerá del 4 al 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", compuesta por 22 fotografías con poemas asociados. Los domingos el horario es de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Exposición Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS rinde homenaje a todos los hermanos que crecen lejos de sus familias con una exposición fotográfica en el Paseo del Bombé (parque San Francisco) hasta el 11 de agosto. Entrada libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Museo de Bellas Artes

Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". Por último, el museo contará hasta el 28 de septiembre con la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", de José Santamarina, además de con su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Plaza Mayor

"Argentina" ofrecerá su arte flamenco en la plaza Mayor a las 21.00 horas.

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas. Más información en el cuadernillo "La Feria del Paraíso".

Poniente

A las 23.00 horas, el dúo británico "Orbital" será el encargado de continuar con los platos fuertes del cartel de la Semana Grande en el escenario de Poniente.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

El Festival Internacional de Piano de Gijón aterriza en la Laboral con dos sesiones llenas de conciertos; la primera será de 13.00 a 15.00 horas, y la segunda de 19.00 a 21.00 horas. Además hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Arte en la calle.

El programa municipal acoge hoy en el parque de Los Locos (Nuevo Roces) a "Cuenta clown", quien ofrecerá su espectáculo infantil "Cía va de verde y azul", "Cómo me convertí en verde". Además, en el paseo de Begoña estará la obra teatral "Historias Maravillosas", de la mano de Guayominí Producciones, todo ello a las 18.00 horas. A las 00.00 horas en la calle Capua, los DJ "Capos" amenizarán la noche.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva

A las 23.00 horas, tendrá lugar una noche de observación en el cielo de la "Lluvia de las Perseidas".

Museo Nicanor Piñole

A las 11.30 horas, el Museo Nicanor Piñole ofrece un itinerario especial llamado "La ciudad que retrató Piñole", en la que se pude observar la evolución de Gijón durante el siglo pasado a través del pincel del autor. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Fiestas de Roces

Del 8 al 11 de agosto, el barrio de Roces se viste de gala para acoger las fiestas e San Julián. Hoy a las 18.00 horas se celebrará la misa dedicada a los difuntos de la parroquia que pone fin a las jornadas festivas.

Fiestas de San Lorenzo de Fano

Fano clausura sus fiestas con el día grande, que comienza a las 13.00 horas con la misa en honor a San Antonio. A las 20.30, entrega del bollu y la tradicional cena en la barraca, que servirá de previa a la verbena de por la noche, amenizada por la orquesta "La Resistencia".

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Galería Llamazares

La exposición 20 años. "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Luanco al Mar

El festival "Luanco al Mar", que se celebra en el muelle viejo de Lunaco, ofrrece hoy el concierto de la cantante, compositora y música española Rozalén, que dará comienzo a las 21.00 horas. Estará acompañada de su inseparable compañera y traductora del lenguaje de signos Bea, dando visibilidad a un sector de la población que muchas veces, especialmente en espectáculos musicales, queda relegado. Como artista invitada estará la cubana Liuba María Hevia, una gran representante de la música de todo un país.

Festival de la Cerveza

Prosigue su actividad hasta el 14 de agosto el Festival de la Cerveza 2025 en la pista de La Exposición de Las Meanas (Avilés). El recinto abre de 18.00 a 00.00 horas. Habrá conciertos diarios a las 20.30 y 22.30 horas. Hoy actúa Fran Juesas.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! (Martín Chirino en los Estados Unidos)", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en La Ferrería

La exposición "Ellas cambian el mundo: la liberación de la mujer a través de la moda" se puede visitar hasta el 14 de agosto en la Casa de las Mujeres, en La Ferrería, 27. Acceso gratuito.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suárez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Ribota celebra su jira

La localidad lavianesa de Ribota cierra sus de Nuestra Señora del Obellayo con la jira al prau. A las 17.30 habrá juegos infantiles. A continuación llegará la jira, para cerrar la jornada con música: a partir de las 23.30 horas tocarán los grupos "Aroma" y "Fusión".

"BurroCross" en San Tirso

El alto de San Tirso, a caballo entre Mieres y Langreo, despide sus patronales con una larga jornada que arrancará a las 13.00 horas con el vermú y el reparto del bollu y la botella de vino a los socios. Por la tarde, a las 19.00 horas tendrá lugar la carrera de burros, el "Burrocross". A las 21.00 horas tendrá lugar el baile del limón y el sombrero y media hora más tarde arrancará la verbena con el dúo "K-Libre" y el grupo "Límite". A las 23.45 serán los fuegos artificiales y de madrugada, a las 3.30 horas, la carrera en calzoncillos.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación. Para más información, está el teléfono 630119642.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Murales al aire libre

Circuito de ciclocross

Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al "running". Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio con rampas de tierra y peldaños, entre otros obstáculos.

Centro

Fiesta de Nuestra Señora de Soto (Las Regueras)

El día del socio da comienzo a las 19.00 horas con el reparto del bollu y una gran parrillada (es necesario reservar mesa llamando al 635540282 o 689771691). A las 23.00 horas da comienzo la verbena que pone el broche final a las fiestas, amenizado por dúo "Sensación" y grupo "D’Cano".

Fiesta de San Félix en Valdesoto (Siero)

El día grande de las fiestas de Valdesoto se anuncia con un lanzamiento de cohetes a las 10.00 horas. Desde las 16.00 hasta las 21.00 horas se repartirá el bollo y una botella de vino entre los socios. A las 17.00 horas se celebrará el LXII concurso provincial de carrozas, y a continuación, gran jira campestre. La gran verbena, amenizada por las orquestas "Pasito Show" y "Waykas", comienza a las 22.30 horas. Tras una hora de verbena habrá una interrupción para la entrega de premios del LXII Desfile provincial de carrozas y los fuegos artificiales de medianoche. A las 00.30 horas, la gran verbena continúa.

Fiestas Patronales de Santiago en Albandi (Carreño)

La sesión vermut en el prao de la fiesta, amenizada por "De Lorean", comienza a las 13.00 horas. Cuando termine, a las 14.30, comienza una comida campestre (lleva tu comida y coge la comida). Por la tarde, a las 18.00 comenzará el partido de fútbol solteros contra casados, y a las 18.30 horas, obsequio y bollo a los socios de AAVV de Albandi. La gran verbena de la noche es amenizada por "Orquesta La Máxima", comienza a las 23.00 horas. Y a medianoche, fuegos artificiales.

Fiesta de San Lorenzo en San Román de Candamo

El día del bollo comienza a las 13.00 horas con una misa solemne, seguida de la XXI Vuelta ciclista subida a la Cueva de la Peña. A las 16.00 horas, carrera infantil y una hora después carrera de cadetes. De 20.30 a 22.30 horas será el reparto del bollo de pan de escanda y la botella de vino o refresco, acompañado del grupo de baitas "La Bandina". A continuación, romería y verbena con la orquesta "Principal" y el dúo "Héctor y Jose"

Exposición en Noreña

Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Fiestas Sacramentales en San Jorge de Heres (Gozón)

Misa por los difuntos a las 13.00 horas, seguida por sesión vermut y pinchos caseros. Después, se sigue disfrutando con la comida campestre (es necesario llevar comida). La tarde será amenizada por el dúo "Pamela y Agustín". Para finalizar el día del socio de las fiestas: gran chocolatada.

Oriente

Sabor marinero en Lastres

El mercado de Lastres (Colunga) abre de 11.00 a 22.00 horas, y hoy, además de poder ver la oferta de los puestos habituales –muchos de ellos con sabor marinero–, habrá una sesión de cuentacuentos a las 13.00 horas y tonada asturiana a partir de las 19.30 horas con las actuaciones de Lorena Corripo, Carlos Velasco y Marina Carbajosa junto con el gaitero Vicente Prado, "El Pravianu".

Fiesta de San Lorenzo en Noriega (Ribadedeva)

A las 12.00 horas la fiesta comienza con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas "Principado", una hora después, la procesión y misa solemne. A las 14.30 la sesión vermut con el grupo de gaitas "Principado". Por la tarde, a las 18.30, juegos ecuestres: gincana a caballo con premio en metálico. A las 22.00 horas comienza la gran verbena amenizada por "Disco Móvil" y chocolatada fin de fiesta.

Exposición de grabados en Posada de Llanes

El centro cívico de Posada de Llanes, acoge durante todo el verano "Amalgama Gráfica IV: Internacional Contemporánea Asturias", destacada exposición de obra gráfica que reúne a 34 artistas grabadores, tanto locales como internacionales, con una fuerte conexión con Asturias. Este proyecto editorial y artístico celebra la riqueza y diversidad de la gráfica contemporánea, destacando técnicas como serigrafía, xilografía, linograbado, y fotolitografía, entre otras. Entre los participantes se encuentran nombres reconocidos como Miguel Ángel Lombardía, Pelayo Ortega, Armando Pedrosa, Ricardo Mojardín, y Francisco Velasco. Cada obra presentada es única, con temáticas libres que abarcan desde reflexiones personales hasta representaciones de la naturaleza y el patrimonio cultural. La exposición se prolonga hasta al 12 de septiembre, con horario de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas de lunes a jueves, y de 9.30 a 14.00 horas los viernes.

La historia de "Porrúa en bolas", mostrada en fotos

El Museo del Oriente de Asturias, sito en Porrúa (Llanes), organiza hasta el 21 de agosto la exposición "Porrúa en bolas", una muestra fotográfica que repasa el origen y las intenciones artísticas del festival "Porrúa en bolas", celebrada hace unos días en la localidad llanisca.

La exposición abre de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Exposición: "Debajo de todo" de Raquel Lobo (Llanes)

Toda la obra pictórica de Raquel Lobo (Llanes, 1992) se caracteriza por un estilo claro y sencillo, de colores vivos y concretos, con el que muestra mundos inquietantemente apacibles habitados por seres que oscilan entre lo animal y lo humano. Lobo inició su formación haciendo el Bachillerato de Artes en Gijón, para graduarse después en Bellas Artes en Madrid y completar su formación en Diseño Editorial y Motion Graphics. Ahora expone una muestra de su quehacer artístico en la casa municipal de Cultura de Llanes. Horario de la exposición: martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Fiesta de San Lorenzo en Almuña (Valdés)

Entre las 20.00 y las 22.30 horas se repartirán bollos por el día de San Lorencín, de forma paralela a la actuación de la banda "La Lira" junto con la corte "D’Enverniego", que comienza a las 20.30 horas. Y a continuación, verbena con grupo "La Conexión" y DJ "Shega".

XXVIII Festival Intercéltico del Occidente en Tapia de Casariego

Aquí podrás encontrar puestos de artesanía tradicional, productos gastronómicos locales, música celta en vivo, talleres culturales para todas las edades, recreaciones históricas, juegos infantiles...

Fiesta de San Lorenzo en Láneo (Salas)

La gran verbena de la noche será amenizada por grupo "Ideas" y grupo "Costa Norte". Comenzará tras el reparto del bollo de las 20.00 horas.

X Curso Internacional de Música Folkonexion 2025 en San Tirso de Abres

Del 10 al 17 de agosto, los más relevantes en el mundo de la música tradicional, folk y contemporánea se reunirán en San Tirso de Abres para la primera década del curso. Inscripciones y toda la información detallada en www.folkonexion.com y @folkonexion