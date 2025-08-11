Apto para personas con movilidad reducida y con vistas 360 del valle de Saliencia: el mirador que ya es todo un reclamo en el Parque Natural de Somiedo
Ubicado en un entorno privilegiado, la estructura se encuentra a unos 1.700 metros de altitud
Vistas increíbles en un entorno provilegiado. Es lo que permite disfrutar el mirador geológico de La Farrapona, en pleno valle de Saliencia.
Ubicado en el parque natural de Somiedo, la estructura con forma de lazo y situada a 1.700 metros de altura, permite disfrutar de unas vistas incomparables y además, es apto para personas con movilidad reducida.
Algunas de las cuirosidades de la estructura metálica es que cuenta con unos códigos QR ubicados en las pletinas verticales que permiten acceder a contenidos elaborados por los profesores de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo y en las que se detallan que se pueden ver el modelado glaciar, los movimientos en masa de las laderas (como las avalanchas de roca y el deslizamiento de tierras), la variedad de rocas pertenecientes al sustrato Paleozoico y los fósiles de organismos constructores de arrecifes.
¿Cómo llegar?
Para llegar hasta el mirador hay que realizar un trayecto de media hora por la carretera SD-1 atravesando los impactantes paisajes del Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera. El parking, ubicado en el límite sur de Asturias con Castilla y León, se encuentra a 10 minutos andando del mirador, que fue construido sobre un ancho del camino que conducía a la mina Santa Rita.
Allí, a 1.700 metros de altitura, cai no hay palabras para describir la belleza del valle.
