Ni Barcelona ni Cataluña: esta provincia española tiene dos joyas de Gaudí y se pueden visitar

Barcelona recibe millones de turistas al año. Es, sin duda, una de las ciudades con mayor atracción turística de España. Todo un referente a nivel internacional. Lo es por su clima, por su costa... pero también, y como no, por su historia y arquitectura. Y aquí hay un nombre escrito en mayúsculas y en letras doradas: Antonio Gaudí.

La firma del gran arquitecto está estampada en varios de los grandes atractivos de Barcelona. Y dos destacan por encima del resto: la Sagrada Familia y el Park Güell. Pero hay más, como las singulares edificaciones que se levantan en el paseo de Gracia, tales como la Casa Batlló.

Sin embargo, no hace falta ir a Barcelona o a Cataluña para poder disfrutar de Gaudí. Otra provincia española cuenta con dos notables obras del arquitecto catalán. Algunos quizás ya las conozcan, otros puede que lo desconociesen. Pero León cuenta con una profunda huella de Gaudí que se puede (y es muy recomendable) visitar.

Casa Botines

Diseñada por Gaudí y construida entre 1892 y 1893, la Casa Botines, que se sitúa en León capital, fue levantada en apenas diez meses para albergar una tienda, viviendas y oficinas. Combina funciones comerciales en la planta baja y residenciales en los pisos superiores, con un acceso diferenciado para cada uso. El estilo neogótico se mezcla con toques modernistas: fachada de piedra, tejado de pizarra oscura, torretas en las esquinas y arcos lobulados.

Un singular y apreciado ejemplo de arquitectura de Gaudí, que se puede visitar además combinando con otros encantos de León, tales como su magnifíca catedral con sus inconfundibles vidrieras o alternar por el barrio del Húmedo.

Pero, volviendo a la Casa Botines, su interior, pionero en su época, mantiene un diseño diáfano: la planta baja fue concebida sin muros de carga, usando 28 pilares delgados de hierro. Toda una novedad en los años en los que se desarrolló la construcción.

La musealización actual de este singular espacio está gestionada por la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), y permite recorrer zonas históricas como la tienda del siglo XIX, viviendas originales, consultorio dental o espacios recreados con mobiliario auténtico.Tras varias reformas, una restauración realizada entre 1994 y 1996 devolvió la apariencia original, siendo premiada con el galardón Europa Nostra en 1998.

Casa Botines, en León. / Turismo de Castilla y León

Palacio Episcopal de Astorga

Y nos trasladamos desde León a Astorga, una de las principales localidades del concejo leonés. Tanto es así, que tiene su propio obispo. Y por eso cuenta con un palacio episcopal. Aquí es donde volvemos a encontrarnos con Gaudí en territorio leonés, lejos de su Cataluña natal.

Se trata de un proyecto encargado en 1887 por el obispo Joan Grau i Vallespinós, ejecutado por Gaudí entre 1889 y 1893; aunque el piso superior y la cubierta fueron completados posteriormente por Ricardo García Guereta en estilo más tradicional.

El Palacio Episcopal de Astorga se inspira en un castillo medieval: foso, almenas, torres y trazado en planta de cruz con ábside, bóvedas de crucería y arcos ojivales, reflejando el estilo neogótico reinterpretado por el genial talento de Gaudí. En el interior, destacan el núcleo central que aporta iluminación cenital, vidrieras de colores, sala del trono, capilla, Secretaría Antigua y un sótano que hoy alberga el Museo de los Caminos, dedicado al Camino de Santiago.

Palacio Episcopal de Astorga. / Turismo de Castilla y León

La edificación combina materiales diversos como granito, ladrillo vidriado, yeso, mosaico, cerámica y esgrafiado, integrando espacios armónicos y simbólicos. El edificio se ha consolidado como uno de los monumentos más admirados de Astorga; y actualmente funciona como museo y espacio cultural.

El edificio está abierto al público en su parte de Museo de los Caminos, permitiendo recorrer los interiores diseñados por Gaudí, disfrutar de la arquitectura neogótica y el simbólico juego de luz y espacios. También es posible pasear por sus jardines exteriores.