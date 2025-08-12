Agenda, qué hacer en Asturias hoy martes de 12 de agosto de 2025

Oviedo

Atesora Oviedo. XV Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo “Memorial José Antonio Lobato”. La compañía de teatro «Rosario Trabanco» representará hoy la divertida comedia «Hay xente pa too» dirigida por Lisardo Suárez, y protagonizada por Xuacu, un vecino mayor de pueblo. El espectáculo comienza a las 20.00 horas, en el Teatro Filarmónica.

Martes, letras al aire: el paisaje, los lugares. Andrea Serra, escritora de «La Luna Viola» es la invitada de hoy a la reunión semanal de bibliotecas y escritores. Como cada martes, a las 19.00 horas en el Estanque de Covadonga del Campo San Francisco, comenzará la charla, en la que se tratará la importancia de los espacios y paisajes en las novelas de este autor. Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes. El espacio Kuivi Almacenes (C/ Almacenes Industriales, 40) presenta esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de Fee Reega, una alemana de la selva negra afincada en Asturias. Antes y después del concierto la fiesta continua con From DJ set. Entrada libre.

Cine a la luz de la luna: Cuerpo escombro. El patio de las antiguas escuelas de San Claudio acoge hoy a las 22.15 horas el visionado de la comedia española «Cuerpo escombro», protagonizada por Dani Rovira. Película no recomendada para menores de 12 años. Entrada libre.

Poesía a Simple Vista. Aldeas Infantiles SOS rinde homenaje a todos los hermanos que crecen lejos de sus familias con una exposición fotográfica en el Paseo del Bombé (parque San Francisco) hasta el 11 de agosto. Entrada libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico. Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Exposición «Poesía a Simple Vista». El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición «Poesía a Simple Vista», una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Piscinas municipales. Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América. Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero. La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada «Un tiempo azul», organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Bonnie Tyler canta en Poniente (Gijón). A las 23.00 horas, Bonnie Tyler –en la imagen– será la encargada de servir uno de los platos fuertes del cartel de la Semana Grande de Gijón en el escenario de Poniente con su icónica e inconfundible voz rasgada. Tyler lleva casi 50 años haciendo emocionar al público, desde que saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum «The World Starts Tonight» en 1977.

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de FIDMA hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas. Más información en el cuadernillo «La Feria del Paraíso».

Arte en la calle. El programa municipal acoge hoy en el parque de Los Locos (Nuevo Roces) a «Gonza Martini», quien ofrecerá su espectáculo de magia «Artilugios» a las 18.00 horas. A las 20.00 horas en Begoña, «David Send» ofrecerá su música a los gijoneses.

Plaza Mayor. «Indocentes» pondrá el rock and roll en el corazón de Gijón a las 13.00 horas. «Asian Dub Foundation» ofrecerá su arte en la plaza Mayor a las 21.00 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos. A las 11.30 horas, el Museo Casa Natal Jovellanos servirá de punto de encuentro para el itinerario «Un paseo con Jovellanos». Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico. El Jardín Botánico albergará a las 19.00 el concierto de Sandro Gegechkori, en el marco del Festival Internacional de Piano de Gijón. El Jardín Botánico está abierto de lunes a domingo, de 10 a 21 horas.

Teatro Jovellanos. Del 8 al 17 de agosto, la famosa obra El Fantasma de la Ópera estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra. Hoy habrá un pase a las 20.00 horas.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. A partir de las 20.30 horas, se ofrecerá una noche mágica de observación de la llamada «lluvia de las perseidas».

Museo Barjola. Hasta el 17 de agosto se puede visitar en el Museo Barjola la muestra «Rosa Brun» de la propia artista Rosa Brun.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra «Indumentaria asturiana: corpiños y jubones» en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Galería Llamazares. La exposición 20 años. «Somos Arte» se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Festival de la Cerveza en Avilés. El Festival de la Cerveza, ubicado en la pista de La Exposición de Las Meanas, anima las tardes y noches de Avilés hasta el 14 de agosto. El recinto, donde ofrecen sus productos puestos de cerveza y comida, abre de 18.00 a 00.00 horas. Hay conciertos diarios a las 20.30 y 22.30 horas. Hoy actúa el dúo «Silvidos y Gemidos». En la imagen, ambiente en el festival la semana pasada.

Encuentro por la paz en Palestina. La plaza de Álvarez Acebal acoge, a las 22.00 horas, un acto convocado por el movimiento asociativo de Avilés para pedir una solución pacífica al conflicto en Palestina. Contará con la presencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín, la periodista Maruja Torres y el gaitero José Manuel Tejedor, que interpretará varias piezas en homenaje a las víctimas. Entrada libre y gratuita.

Rutas por el entorno de la ría. A las 11.00 horas, desde el Puente de San Sebastián, parte la ruta medioambiental «SonRía» dirigida a menores de 30 años. Combina un tramo a pie por la ría de Avilés y un recorrido en barco hasta su desembocadura. Actividad gratuita para personas inscritas.

Visitas guiadas a la Rula de Avilés. Las visitas, de carácter gratuito, se realizarán todos los martes y viernes hasta el 5 de septiembre, a las 16.45 horas. Tendrán una duración aproximada de hora y media y será imprescindible reservar con anterioridad, pues el aforo máximo de cada visita será de 18 personas. Esta reserva se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés (plaza de Santiago López, edificio de la Antigua Pescadería), en horario de 10 a 19 horas, de lunes a domingo. También es posible reservar plaza a través del teléfono 985 54 43 25 y del correo electrónico turismo@aviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura. La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer. El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula.Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

«Chico, Rita y el Pianista». La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición «Chico, Rita y el Pianista» de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, «Chico & Rita» (2010) y «Dispararon al pianista» (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «Tiempo y paisaje» en el CMAE. Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, «Tiempo y paisaje», que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Taichi para mayores en los parques biosaludables. De 17.30 a 18.30 horas, en el parque de La Luz y de 19.00 a 20.00 horas, en el parque de La Carriona, la concejalía de Ciudad Saludable del Ayuntamiento de Avilés oferta clases de taichi para personas mayores, una actividad que previene la osteoporosis. La inscripción, gratuita, se encuentra abierta a través del número de teléfono 985 549 225. Los ejercicios, destinados a todas las personas a partir de los 50 años, se han proyectado con la finalidad de aumentar la fuerza y la densidad ósea de los participantes, fortalecer la musculatura y favorecer el equilibrio. Cada una de las clases, ya en marcha, tiene un aforo máximo de 20 personas, y finalizarán el día 13.

Las Cuencas

Día de la juventud en Mieres. Mieres celebra hoy el Día de la Juventud 2025, con una serie de actividades de 18.00 a 20.45, en el patio del colegio Liceo Mierense-Teodoro Cuesta. Habrá partidas de paintball, taller de grafitti con el artista mierense César Frey y un taller de arte urbano sobre piedra. Hay plazas limitadas para cada actividad (por orden de llegada).

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ciberseguridad en Mieres. El stand del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, llega a Mieres. Estará abierto hoy martes y el miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, en la Casa de la Cultura. Se ofrecen visitas guiadas de una media hora, para todo tipo de personas, mayores de 10 años.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño. La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición «Suspiros en la naturaleza III», con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Semana del Comercio en la Calle en Villaviciosa. Del 11 al 17 de agosto los comercios salen a la calle acompañados de conciertos, desfiles, degustaciones y actividades infantiles entre otras sorpresas.

Exposición en Noreña. Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición «Miraes», con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición Con-Ciencia. La casa de los Hevia en Villaviciosa acoge del 4 al 17 de agosto una exposición dedicada a fomentar el pensamiento crítico frente a creencias pseudo científicas y bulos. El horario es de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El próximo jueves la Asociación Villaviciosa ConCiencia realizará un recorrido guiado. Entrada libre para todos los públicos.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Fiesta de San Lorenzo en Noriega (Ribadedeva). Misa en recuerdo a todos los difuntos de la parroquia a las 18.00 horas.

Fiesta de San Antonio en Villahormes (Llanes). El prao de las fiestas de Villahormes recibirá a la banda «Gaites Llacín» a las 18.30 horas, que acompañará a los vecinos hasta la capilla para recoger la hoguera y, seguidamente, llevarla al plantar. Allí se llevará a cabo el reparto del bollu y la botella de vino, con romería y verbena amenizada por DJ y «Cuarta Calle».

La historia de «Porrúa en bolas», mostrada en fotos. El Museo del Oriente de Asturias, sito en Porrúa (Llanes), organiza hasta el 21 de agosto la exposición «Porrúa en bolas», una muestra fotográfica que repasa el origen y las intenciones artísticas del festival «Porrúa en bolas», celebrada hace unos días en la localidad llanisca. La exposición abre de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Exposición de grabados en Posada de Llanes. El centro cívico de Posada de Llanes, acoge durante todo el verano «Amalgama Gráfica IV: Internacional Contemporánea Asturias», destacada exposición de obra gráfica que reúne a 34 artistas grabadores, tanto locales como internacionales, con una fuerte conexión con Asturias. Este proyecto editorial y artístico celebra la riqueza y diversidad de la gráfica contemporánea, destacando técnicas como serigrafía, xilografía, linograbado, y fotolitografía, entre otras. Entre los participantes se encuentran nombres reconocidos como Miguel Ángel Lombardía, Pelayo Ortega, Armando Pedrosa, Ricardo Mojardín, y Francisco Velasco. Cada obra presentada es única, con temáticas libres que abarcan desde reflexiones personales hasta representaciones de la naturaleza y el patrimonio cultural. La exposición se prolonga hasta al 12 de septiembre, con horario de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas de lunes a jueves, y de 9.30 a 14.00 horas los viernes.

Exposición: «Maestros de la pintura del s. XX: artistas vinculados a Asturias» (Llanes). La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge en su segunda planta una muestra de la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores. Todos ellos tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la Segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias. Se puede disfrutar de la exposición de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Exposición: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes» (Llanes). La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge en su primera planta una exposición de indumentaria tradicional titulada “Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes”,fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. . La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del s. XIX y comienzos del s. XX. Se puede disfrutar de la exposición de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Occidente

Cine de Branu en Salas. A las 22.00 horas se emitirá el filme francés «O los tres o ninguno» en la Plaza de la Colegiata de Salas. Entrada libre.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Fotos de José Vélez en Grandas de Salime. La exposición «Asturias en tránsito (1960-1990)», una muestra fotográfica de José Vélez, ha llegado a Grandas de Salime, donde se podrá ver hasta el 7 de septiembre. Componen la exposición (una crónica de los años 60, 70 y 80 en Asturias) 46 fotografías en formato de papel y otras 44 más que se proyectan en bucle. La exposición está organizada en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón y el Muséu del Pueblu d’Asturies; también colabora la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. Las fotografías expuestas son originales de José Vélez (1931-2012), maestro del fotoperiodismo en Asturias. Puede visitarse en el museo etnográfico «Pepe el Ferreiro» de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.