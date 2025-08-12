Cuevas excavadas en roca, preciosos paisajes y apta para toda la familia: la ruta que no te puedes perder (a solo 20 minutos de Oviedo)
Un recorrido sencillo para conocer incluso en compañía de tu mascota
Para descubrir paisajes de ensueño no hace falta irse muy lejos. El centro de Asturias, concretamente Llanera, oculta travesías que harán las delicias de los más aventureros. En esta ocación arrancamos del área recreativa de Los Covarones para hacer una ruta fácil y de lo más entretenida, con muchas idas y venidas para ver rincones que bien merecen una visita.
Una ruta con muchas cuevas, algunas de ellas hicieron las veces de refugios durante la Guerra Civil Española. Además, también podrás encontrar rastros de dos antiguos molinos destruidos por la riada del 21 de Septiembre de 1921.
Datos técnicos
- Distancia: 6,2 Km
- Desnivel: 124 m
- Dificultad: fácil
Se trata de un recorrido corto que permite descubrir las formas que ha originado el río Tuernes en la roca caliza. Bajando justo a la orillas del río se pueden ver arcos de piedra, cuevas y todo tipo de formaciones cársticas naturales. La ruta es fácil pero puede ser considerada moderada o difícil, según se desea avanzar a lo largo del río.
La ruta
Comenzamos esta pequeña ruta en el área recreativa de Los Covarones, dotada de un amplio aparcamiento, mesas, bancos y zona infantil. Un panel descriptivo nos informa del recorrido, del proceso de formación de las estructuras rocosas, así como de otros elementos interesantes que nos encontraremos.
En este mismo lugar, podremos detenernos a observar distintas especies arbóreas, las cuales figuran identificadas con una placa en la que consta su nombre en castellano y en asturiano. Veremos castaños, robles, fresnos, laureles etc...
Comenzamos la ruta siguiendo las indicaciones del panel descriptivo mencionado. De esta forma, una vez en la carretera por la que hemos llegado en el coche, nos dirigiremos hacia la izquierda, y tras caminar escasos metros tomaremos el sendero que, perfectamente señalizado, nos conducirá hasta nuestro destino.
Damos los primeros pasos por este bonito tramo que discurre entre castaños y otros árboles, igualmente identificados con sus correspondientes carteles.
Continuamos el camino que discurre entre pastos, para, a continuación, atravesar la población de Agüera.
Más adelante, llegamos a un punto del recorrido en el que se nos ofrecen dos alternativas: desviarnos hacia la derecha o hacia la izquierda. Decidimos tomar primero el desvío de la derecha, de forma que, tras seguir un sendero descendente, llegaremos a un tramo del río a cielo abierto.
Lo primero que observamos a nuestra izquierda es esta cueva, conocida como El refugio de La Nora, donde se han localizado restos del Paleolítico.
