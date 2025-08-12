Galicia es más que playa y montaña, aquí tienes algunas alternativas para el verano

Estamos en pleno verano y hay que disfrutarlo todo lo que se pueda. Muchas veces, nuestras opciones parecen reducirse a la playa y la montaña, pero en Galicia demuestran que hay mucho más, alternativas al turismo tradicional con las que puedes hacer un plan ideal para estas fechas.

Y es que quien no conoce las fiestas y verbenas de Galicia, no conoce Galicia. Sobre todo por la grandiosidad de las orquestas que participan en estas celebraciones, que tienen hasta fans que recorren con ellas todas sus actuaciones.

Y hablando de música, Galicia está llena de festivales durante todo el verano, tal y como cuentan en Galicia Turismo. O Son do Camiño o O Gozo Festival en Santiago de Compostela, Resurrection Fest en Viveiro o Caudal Fest en Lugo, Portamérica en Caldas de Reis (Pontevedra), el Festival de Ortigueira o Morriña Festival en A Coruña, Atlantic Fest en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y O Marisquiño en Vigo, Sil Fest de Valdeorras o Our Fest son algunos de ellos.

Galicia también te ofrece un viaje a la Edad media. Y eso lo consigues a través de las ferias medievales, donde puedes incluso participar en la escenificación. Entre las más destacadas están la Festa da Istoria de Ribadavia, la Feira Franca de Pontevedra, la Feria Medieval de Noia y la Feira Franca Medieval de Betanzos.

La ruta más impresionante de toda Galicia se encuentra en la Mariña lucense, en la provincia de Lugo. Se trata de un sendero que discurre por pasarelas de madera y numerosos escalones, suspendido sobre acantilados abruptos y cubiertos de un intenso verde. Caminar por allí es como andar sobre las aguas del mar Cantábrico. Esta senda es conocida como O Fuciño do Porco, que en castellano significa “hocico de cerdo”.

Este espectacular promontorio que se adentra en el mar ofrece a quienes lo recorren una experiencia única y casi mágica. De hecho, hay quienes opinan que O Fuciño do Porco podría haber sido el escenario ideal para la serie “Juego de Tronos”, pues su paisaje recuerda poderosamente a Rocadragón (San Juan de Gaztelugatxe, en el País Vasco).

Según la web oficial de Punta Fuciño do Porco, esta magnífica ruta conecta Xove con Bares y se sitúa en la entrada de la ría de Viveiro, en O Vicedo, partiendo desde la playa de Abrela, donde hay un aparcamiento recomendado para dejar el coche.

Desde allí, el recorrido continúa subiendo por la carretera hasta una pista de tierra a mano derecha, que conduce a un sendero entre eucaliptos. Al llegar a una bifurcación, se debe tomar el camino de la izquierda, siempre por el sendero más amplio, hasta llegar a las pasarelas de madera que parecen flotar en medio del mar.

Así comienza la ruta de O Fuciño do Porco, un trayecto de aproximadamente 2,8 kilómetros (ida y vuelta) que se completa en alrededor de 90 minutos, aunque las frecuentes paradas para fotografiar el paisaje suelen alargar el tiempo.

Cien escalones

La ruta cuenta con una famosa pasarela formada por más de cien escalones de madera que suben y bajan a lo largo de los acantilados, dando la sensación de no tener fin. Es una ruta accesible para la mayoría, aunque no apta para carritos o personas con movilidad reducida. Al final, espera un mirador espectacular desde donde se siente la inmensidad de estar en pleno océano.