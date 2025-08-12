Las Perseidas alcanzan esta noche su máximo esplendor: así puedes verlas a pesar de la Luna

Aunque este año las condiciones no serán especialmente propicias para observar las perseidas, la lluvia de meteoros más esperada del verano sigue siendo uno de los eventos señalados del calendario astronómico, y permitirá contemplar un alto número de estrellas fugaces. Las perseidas comenzaron a mediados de julio y se prolongarán hasta finales de agosto, pero alcanzarán su punto álgido en la madrugada del 12 y el 13 de agosto. Desafortunadamente, la luna acabará de pasar su fase llena, por lo que el impacto lumínico en el cielo deslucirá el espectáculo.

Tal y como informa el Instituto Geográfico Nacional, en esta ocasión el máximo se producirá el día 12 de agosto hacia las 22.00, hora peninsular española. El mejor momento para observar las estrellas fugaces será justo después del ocaso, antes de que salga la luna, o mientras se encuentre muy baja en el cielo. Sin embargo, este fenómeno suele presentar picos de actividad fuera del máximo, por lo que en las noches anteriores y posteriores al 12 de agosto también podrían apreciarse.

La lluvia de perseidas es en realidad de meteoros (comúnmente llamados "estrellas fugaces"), que comienzan habitualmente a verse hacia el 17 de julio y terminan aproximadamente el 24 de agosto. También recibe el nombre de "lágrimas de San Lorenzo" por la cercanía de su máximo con el 10 de agosto, día de la festividad del mártir del mismo nombre.

Las perseidas son visibles desde todo el hemisferio norte. Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora, aunque lo habitual en condiciones óptimas es observar entre 80 y 100, que es lo esperado este año, según estimaciones del Planetario de Madrid. Su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas favorables propiciadas por el verano, hace que esta lluvia de meteoros sea la más popular y la más fácilmente observable de las que tienen lugar a lo largo del año.

¿Cuál es su origen?

Los cometas, según describen sus órbitas alrededor del Sol, van arrojando al espacio un reguero de gases, polvo y escombros (materiales rocosos) que permanece en una órbita muy similar a la del cometa progenitor, explica el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

“Cada cometa va formando así un anillo en el que se encuentran distribuidos numerosos fragmentos cometarios. Cuando la Tierra, en su movimiento en torno al Sol, encuentra uno de estos anillos, algunos de los fragmentos rocosos (meteoroides) son atrapados por su campo gravitatorio y caen a gran velocidad a través de la atmósfera, formando una lluvia de meteoros. La fricción con los gases atmosféricos calcina y vaporiza los meteoros que aparecen brillantes durante una fracción de segundo formando lo que popularmente denominamos estrellas fugaces. No se trata, por tanto, de una estrella, sino de una partícula de polvo incandescente”, señala el IGN en su página web.

La altura a la que un meteoro se hace brillante depende de la velocidad de penetración en la atmósfera, pero suele estar en torno a los 100 kilómetros. Sin embargo, el alto brillo y la gran velocidad transversal de algunos meteoros ocasionan un efecto espectacular, causando la ilusión en el observador de que están muy próximos.

Los meteoroides de masa menor al kilogramo se calcinan completamente en la atmósfera, pero los mayores y más densos (de consistencia rocosa o metálica), forman meteoritos: restos calcinados que caen sobre el suelo.

El cometa responsable de esta lluvia de estrellas

Por tanto, hay un cometa responsable de las Lágrimas de San Lorenzo. Cada año, a principios de agosto nuestro planeta cruza la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, que tiene un período de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992. Esta órbita está llena de partículas pequeñas, como granos de arena o menores, que han sido liberadas por el cometa en sus pasos anteriores. Cuando una de estas partículas, que formaron en su día la cola del cometa, entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, la fricción la calienta hasta vaporizarla a gran altura.

Este es el cometa responsable de las Perseidas / Agencias

La correspondiente lluvia de meteoros parece tener un único centro de origen, un punto del que parecen surgir todas las estrellas fugaces. Ese punto se denomina "radiante" y su localización se utiliza para nombrar a la lluvia de estrellas. Así pues, las perseidas tienen su radiante en la constelación de Perseo.

¿Cómo ver las Perseidas?

Cualquier lugar de observación es bueno, siempre y cuando exista un cielo oscuro, libre de contaminación lumínica. “Es preferible observar desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas), y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión”, señala el Instituto Geográfico Nacional.

Aunque las perseidas parecen venir de la constelación de Perseo (de ahí su nombre), se pueden ver en cualquier parte del cielo. Conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente. Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad.