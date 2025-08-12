Ni playa, ni montaña, este es el plan ideal que podrás hacer en Cantabria

Si estás buscando un plan diferente para estas vacaciones, te ofrezco un plan ideal en Cantabria. Eso sí, ni playa ni montaña, ya que la región también es muy famosa por sus aguas termales.

De hecho, en los valles pasiegos hay tres balnearios destacados, tal y como aseguran desde Cantabria Infinita. Se trata del balneario de Puente Viesgo, el de Alceda y el de Liérganes.

Hay uno más, en Liébana, en la zona del desfiladero de La Hermida. Mientras que el quinto balneario cántabro es Las Caldas de Besaya que, como afirman, es uno de los balnearios más antiguos de Cantabria.

Por último, hay dos balnearios más vinculados a las aguas minerales embotelladas. Está el de Solares, en Trasmiera; y el de Corconte en Campoo.

Esta playa es un auténtico espectáculo natural, y no se encuentra en Canarias, Baleares ni en el sur de España, sino en el norte, concretamente en Cantabria, a pocos kilómetros de Santander. Su singularidad radica en que es una lengua de arena flanqueada por el mar a ambos lados, que aparece y desaparece según las mareas. Cuando el Cantábrico sube, la playa queda totalmente cubierta por el agua, convirtiéndose en una maravilla geológica.

Islote de Castro

Desde la playa de Covachos se puede disfrutar de la vista del islote de Castro, un lugar escondido en la costa del Soto de la Marina, a solo 20 minutos de Santander. Este islote, de forma alargada y con vegetación, abarca unas tres hectáreas y media.