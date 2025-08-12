Ola de calor
Un temporero muere en Lleida por un presunto golpe de calor mientras trabajaba a más de 40 grados
El trabajador sufrió un mareo y los servicios médicos no pudieron reanimarle, si la autopsia lo confirma podría ser el segundo muerto por ola de calor este verano en Cataluña
Un temporero ha muerto este pasado lunes por la tarde mientras trabajaba recogiendo fruta en una finca de Alcarràs, en el Lleida, según ha podido confirmar la agencia ACN. Los Mossos fueron alertados hacia las 16.45 de la tarde, coincidiendo con el pico de la ola de calor, con temperaturas próximas a los 41 grados en el municipio. Según las primeras informaciones, el hombre se habría mareado y empezó a encontrarse mal.
Si la autopsia lo confirma, el temporero de Alcarràs podría convertirse en el segundo muerto por ola de calor en lo que va de verano en Cataluña, después de que a finales de junio falleciera una trabajadora del servicio de limpieza municipal de Barcelona, que también está pendiente de confirmarse si fue o no un accidente laboral.
Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron hasta una finca situada borde la carretera de Vallmanya, pero cuando llegaron el hombre no presentaba signos vitales y no lo pudieron reanimar. Según los Mossos, ahora se está pendiente de conocer los resultados de la autopsia para aclarar las causas de la muerte y determinar si se trata de un accidente laboral.
"¿Qué hacía alguien trabajando a más de 40 grados, en plena alerta roja?", se preguntan desde Fruita amb Justicia Social, una asociación en defensa de los derechos de los trabajadores del campo. Y es que la normativa laboral obliga a las empresas a detener los trabajos al aire libre si Meteocat o la Aemet lanzan una alerta roja, a menos que puedan reorganizar su operativa para reducir los riesgos laborales.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares