Agenda: qué hacer hoy miércoles, 13 de agosto en Asturias

Oviedo

Conciertos Banda de Música Ciudad de Oviedo: "Vive la Banda"

El ciclo de conciertos de la banda de música Ciudad de Oviedo continua. Hoy, en Milicias Nacionales a las 19.00 horas. Entrada libre.

Cine a la luz de la luna: Cuerpo escombro

La Plaza General Ordóñez acoge a las 22.15 horas el visionado de la comedia española "Cuerpo escombro", protagonizada por Dani Rovira. Película no recomendada para menores de 12 años. Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) presenta esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de "Nawan". Antes y después del concierto la fiesta continúa con Dj Monito Dinero. Entrada libre.

"Poesía a simple vista"

El centro social Villa Magdalena acoge del 4 al 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural innovadora impulsada por el colectivo Puentes Culturales, que une dos lenguajes artísticos poderosos: la fotografía y la poesía. Hoy miércoles el horario es de 9.00 a 14.00 y 16.00 a 21.00 horas.

Exposición Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS rinde homenaje a todos los hermanos que crecen lejos de sus familias con una exposición fotográfica en el Paseo del Bombé (parque San Francisco) hasta el 11 de agosto. Entrada libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Gijón

El Circo del Sol abre su carpa en Gijón

Este verano vuelve a Gijón el Circo del Sol y lo hace con su último show: "Kurios– Gabinete de Curiosidades". Se trata de un fantástico espectáculo que lleva al espectador de viaje a un pasado alternativo que, sin embargo, deja algunos tintes futuristas. El público se sumergirá en el sueño de un científico, quien está absolutamente convencido de que otro mundo existe. Aclamado por la crítica en todo el mundo, "Kurios – Gabinete de Curiosidades" revisita de forma asombrosa el estilo característico del Circo del Sol, combinando acrobacias espectaculares con un refrescante toque de poesía, arte y humor. El Circo del Sol aterriza en Gijón desde el 13 hasta el 17 de agosto, en la explanada Albert Einstein. Hoy el espectáculo será a las 20.30 horas.

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

Hoy a las 11.00 horas vuelven a abrir las puertas de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) hasta las 22.00 horas, con más de 700 expositores y más de 2.000 marcas. El precio de entrada general es de 4,80 euros, y para niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, es de 1,60 euros. Existen tarifas reducidas y descuentos familias numerosas. Más información en el cuadernillo "La Feria del Paraíso".

Poniente

A las 23.00 horas, el cantante Abraham Mateo será el encargado de continuar con los platos fuertes del cartel de la Semana Grande en el escenario de Poniente.

Arte en la calle.

El programa municipal acoge hoy en el parque de Los Locos (Nuevo Roces) a la cuentacuentos Elisabet Martín, quien narrará las aventuras de "La Pirata Escarlata". En la plaza de la República, se celebrará un circo ofrecido por la escuela O’quilibrí Acroastur "Ingrávita". En Begoña, el teatro Saltantes "El Jorobado". Todo ello a las 18.00 horas.

Plaza Mayor

"Delaporte" pondrá su aguda combinación de música latina, electrónica y house en el corazón de Gijón a las 21.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

El Jardín Botánico albergará a las 19.00 los conciertos de Juan Cossío y Oscar Camacho. El Jardín Botánico está abierto de lunes a domingo, de 10 a 21 horas.

Teatro Jovellanos

Del 8 al 17 de agosto, la famosa obra El Fantasma de la Ópera estará en Gijón continuando su gira por toda España. Amor, tensión, tormento y una música fantástica son algunos de los elementos de esta aclamada obra. Hoy habrá un único pase a las 20,00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

A las 13.00 horas, el Festival Internacional de Piano de Gijón ofrecerá diversos conciertos en una sesión que se prolongará hasta las 19.00 horas. Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

A las 11.30 horas, el Museo Casa Natal Jovellanos servirá de punto de encuentro para el itinerario "Un paseo con Jovellanos". Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

La exposición 20 años. "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Hasta el 17 de agosto se puede visitar en el Museo Barjola la muestra "Rosa Brun" de la propia artista Rosa Brun.

Avilés

Tren turístico de Avilés

De 16.00 a 21.00 horas, el tren turístico recorre los lugares más emblemáticos de la ciudad, con salida y llegada en la Plaza de España. El precio del billete es de 3 euros.

Juegos en el Ferrera

De 10.00 a 14.00 horas, el Parque de Ferrera acoge una nueva jornada de "Ferrera Jugón", una propuesta de juegos y actividades al aire libre, desde deportes y retos en grupo hasta gincanas y juegos de estrategia. La actividad es gratuita y de acceso libre.

Festival de la Cerveza

Arranca el Festival de la Cerveza 2025 en la pista de La Exposición de Las Meanas (Avilés), que se celebrará del 8 al 14 de agosto. El recinto abrirá de 18.00 a 00.00 horas. Habrá conciertos diarios a las 20.30 y 22.30 horas. Hoy actuarán "Eleven".

Taichí en Las Meanas

El centro sociocultural de Las Meanas acoge un taller de taichí para mayores con dos sesiones en horario vespertino:_de 17.00 a 18.00 y de 18.15 a 19.15 horas.

Actividades de "Verano Joven": sesión de pumptrack

De 18.00 a 20.00 horas, en la pista de Villalegre se celebran los talleres de pumptrack con un total de ocho sesiones. Se llevarán a cabo los lunes de 18 a 20 horas y los miércoles de 11 a 13 horas, durante los meses de julio y agosto. Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 16 años, los talleres estarán guiados por una monitora que acompañará al grupo resolviendo dudas, orientando en la técnica y motivando a los adolescentes para que disfruten al máximo. La actividad es gratuita y de acceso libre, sin necesidad de experiencia previa. Solo se requiere acudir con bicicleta propia y casco, aunque se pondrán a disposición dos bicicletas para quienes no dispongan de una, evitando que nadie se quede sin participar.

Visitas guiadas a la Rula de Avilés

Las visitas, de carácter gratuito, se realizan todos los martes y viernes hasta el 5 de septiembre, con inicio a las 16.45 horas. Tendrán una duración aproximada de hora y media y será imprescindible reservar con anterioridad, pues el aforo máximo de cada visita será de 18 personas. Esta reserva se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés (plaza de Santiago López, edificio de la Antigua Pescadería), en horario de 10 a 19 horas, de lunes a domingo. También es posible reservar plaza a través del teléfono 985 54 43 25 y del correo electrónico turismo@aviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Comienzan las fiestas del Otero en Pola de Laviana

Comienzan las fiestas patronales de Pola de Laviana, en honor de Nuestra Señora del Otero. A las 10.00 horas habrá una ruta BTT con salida en el Cidan. A las 18.30, concierto en la Casa de Cultura, con la cantante Lourdes Pastor. A las 20.00 será el pregón, que pronunciará el maestro escanciador Salvador Ondó. La música en el acto la pondrá la Banda de Gaites de Candás. Por la noche, la verbena tendrá la música de Astur DJ.

Ciberseguridad en Mieres

El stand del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, llega a Mieres. Estará de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, en la Casa de la Cultura. Se ofrecen visitas guiadas de una media hora, para todo tipo de personas, mayores de 10 años.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Semana del comercio en la calle en Villaviciosa

Del 11 al 17 de agosto los comercios salen a la calle acompañados de conciertos, desfiles, degustaciones y actividades infantiles entre otras sorpresas.

Exposición en Noreña.

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición Con-Ciencia.

La casa de los Hevia en Villaviciosa acoge del 4 al 17 de agosto una exposición dedicada a fomentar el pensamiento crítico frente a creencias pseudo científicas y bulos. El horario es de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El próximo jueves la Asociación Villaviciosa ConCiencia realizará un recorrido guiado. Entrada libre para todos los públicos.

Museo Antón, en Candás.

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

El Ateneo de Villaviciosa homenajea a Evaristo Arce

El Ayuntamiento de Villaviciosa rinde homenaje a Evaristo Arce Piniella con la primera exposición de los cuadros ganadores del Certamen de Pintura desde 1998. La exposición recoge las obras ganadoras en las veintisiete ediciones del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. En cada edición, la obra vencedora pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, integrándose en un fondo municipal, de manera que en estos años se ha formado una valiosa colección municipal de arte contemporáneo, compuesta por un número apreciable de pinturas que merecían ser mostradas de manera conjunta. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2025, en horario de miércoles a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa.

Oriente

Fiesta de San Antonio en Villahormes (Llanes)

La misa solemne cantada por el coro Manín de Lastres y el grupo de Gaitas del Principado comienza a las 12.30 horas, y, después, procesión y ofrecimiento de ramos. La sesión vermut será amenizada por el grupo "Vibe". Por la noche, a las 21.00 horas, la danza prima saldrá desde el Barrio de Arriba hasta el prao, siguiendo la tradición, donde se disfrutará de la fiesta amenizada por "Tattoo" y "Cayenna"

Fiestas de La Velilla en La Isla (Colunga)

Concurso familiar de castillos de arena en la Peña Salmoriefa a las 11.00 horas, y a las 12.00, al finalizar, recogida de basura en la playa. Por la noche sesión musical en la barra, orquesta "Tekila" y DJ a las 22.30 horas.

La historia de "Porrúa en bolas", mostrada en fotos.

El Museo del Oriente de Asturias, sito en Porrúa (Llanes), organiza hasta el 21 de agosto la exposición "Porrúa en bolas", una muestra fotográfica que repasa el origen y las intenciones artísticas del festival "Porrúa en bolas", celebrada hace unos días en la localidad llanisca. La exposición abre de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a domingo.

Exposición: "Maestros de la pintura del s. XX: artistas vinculados a Asturias" (Llanes).

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge en su segunda planta una muestra de la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores. Todos ellos tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la Segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias. Se puede disfrutar de la exposición de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Occidente

Empieza la fiesta de San Roque en Tineo

Las fiestas de San Roque en Tineo –hasta el próximo día 18– tienen la categoría de Fiesta de Interés Turístico Regional y comienzan este miércoles a partir de las 22.30 horas, con una verbena amenizada por la orquesta "Paréntesis" en la plaza del Ayuntamiento; a medianoche, pregón y lanzamiento del chupinazo a cargo de Óscar Palacio, campeón de Asturias de rallye; seguidamente, entrega del premio del concurso de carteles y coronación de los reyes de San Roque. No obstante, estas fiestas ya tuvieron un aperitivo el pasado sábado, día dedicado a la celebración de las peñas.

Mercado de Pola de Somiedo

El mercado abrirá a las 12.00 horas, con la "Bandina Los Eólicos" y degustación de chorizo. A la 13.00 horas Adrián Conde desarrollará su espectáculo "Intringulos". Por la tarde, a las 17.00 horas, el Mago Nacho actuará para niños y niñas, y después cuentacuentos "La pirata Escarlata" a cargo de Elisabet Martín. A las 19.30 "Panderetas de Somiedo"_para todos los públicos y después concierto de música tradicional a cargo del grupo "Entós".

Fiesta en Las Paniciegas - Fastias (Tineo)

A las 21.30 horas reparto del bollo y vino y a continuación verbena amenizada por "Héctor y José". A lo largo de la noche se realizará un sorteo sorpresa.

Fiestas del Rosario en Luarca (Valdés)

La verbena de hoy será amenizada por la orquesta "Beatriz y DJ "Dan Veites".